Prednost novog, kvalitetnog baštenskog creva Performance Plus 1/2" dužine 50 metara predstavlja njegovo visokokvalitetno višeslojno platno poboljšane haptike. Ovo crevo je izuzetno je otporno na savijanje i fleksibilno, tako da je posebno izdržljivo i omogućava stabilan protok vode. Takođe je primetna poboljšana haptika creva. Anti-UV spoljašnjim slojem materijal je zaštićen od svih vremenskih uticaja. Da se u crevu ne bi stvarale alge, međusloj ne propušta nikakvu svetlost. Osim toga, ovo održivo baštensko crevo je i održivo jer ne sadrži ftalate (<0,1%), kadmijum, barijum i olovo, što znači da je potpuno bezopasno po zdravlje. Osim toga, ovo crevo izdržava pritisak do 45 bara, kao i temperature od −20 do +60 °C. Ako se želi navodnjavanje srednjih do velikih površina, sa baštenskim crevom Performance Plus biće najbolje opremljen. Za ovaj model daje se 15 godina garancije.