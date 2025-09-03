Hose PrimoFlex Plus 1/2" -50m
Ekstremno otporno na savijanje, posebno robusno i fleksibilno zahvaljujući visokokvalitetnom višeslojnom platnu: novo baštensko crevo Performance Plus 1/2" dužine 50 m za stabilan protok vode.
Prednost novog, kvalitetnog baštenskog creva Performance Plus 1/2" dužine 50 metara predstavlja njegovo visokokvalitetno višeslojno platno poboljšane haptike. Ovo crevo je izuzetno je otporno na savijanje i fleksibilno, tako da je posebno izdržljivo i omogućava stabilan protok vode. Takođe je primetna poboljšana haptika creva. Anti-UV spoljašnjim slojem materijal je zaštićen od svih vremenskih uticaja. Da se u crevu ne bi stvarale alge, međusloj ne propušta nikakvu svetlost. Osim toga, ovo održivo baštensko crevo je i održivo jer ne sadrži ftalate (<0,1%), kadmijum, barijum i olovo, što znači da je potpuno bezopasno po zdravlje. Osim toga, ovo crevo izdržava pritisak do 45 bara, kao i temperature od −20 do +60 °C. Ako se želi navodnjavanje srednjih do velikih površina, sa baštenskim crevom Performance Plus biće najbolje opremljen. Za ovaj model daje se 15 godina garancije.
Obeležja i prednosti
Kvalitetno višeslojno platno
- Fleksibilnost i otpornost na savijanje za garanciju optimalnog protoka vode.
50 metara
- Za zalivanje srednjih do velikih površina i bašti.
Zahvaljujući kvalitetnom platnu, sa većom debljinom zidova pogodno do pritiska od 45 bara
- Zagarantovana robusnost.
Praktično baštensko crevo sa tkanom armaturom otpornom na pritisak
- Za lako rukovanje.
Visok stepen otpornosti na temperature od –20 do +60 °C
- Kvalitetno crevo.
Među sloj koji ne propušta svetlo sprečava stvaranje algi u crevu
- Za posebno dug vek trajanja.
Kvalitetno baštensko crevo koje ne sadrži ftalate (<0,1%), kadmijum, barijum i olovo
- Bezopasan po zdravlje i ekološki.
Anti-UV spoljni sloj
- Ekstremno vodootporno.
15 godina garancije
- Dugotrajnost i visoki zahtevi kvaliteta.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Prečnik
|1/2″
|Dužina creva (m)
|50
|Boja
|crna
|Težina (kg)
|6,5
|Težina sa ambalažom (kg)
|6,5
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|390 x 390 x 170
Kompatibilni uređaji
- K3 Premium Power Control
- K4 Power Control
- K4 Premium Power Control
- K4 Premium Power Control Home
- K5 Power Control
- K5 Premium Smart Control
- K5 Premium Smart Control Home
- K7 Premium Smart Control
- K7 Premium Smart Control Home
- K7 Smart Control
- K7 Smart Control Home
- KHB 6 Battery Set
- PCL 4 čistač terasa