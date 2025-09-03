Hose PrimoFlex Plus 1/2" -50m

Ekstremno otporno na savijanje, posebno robusno i fleksibilno zahvaljujući visokokvalitetnom višeslojnom platnu: novo baštensko crevo Performance Plus 1/2" dužine 50 m za stabilan protok vode.

Prednost novog, kvalitetnog baštenskog creva Performance Plus 1/2" dužine 50 metara predstavlja njegovo visokokvalitetno višeslojno platno poboljšane haptike. Ovo crevo je izuzetno je otporno na savijanje i fleksibilno, tako da je posebno izdržljivo i omogućava stabilan protok vode. Takođe je primetna poboljšana haptika creva. Anti-UV spoljašnjim slojem materijal je zaštićen od svih vremenskih uticaja. Da se u crevu ne bi stvarale alge, međusloj ne propušta nikakvu svetlost. Osim toga, ovo održivo baštensko crevo je i održivo jer ne sadrži ftalate (<0,1%), kadmijum, barijum i olovo, što znači da je potpuno bezopasno po zdravlje. Osim toga, ovo crevo izdržava pritisak do 45 bara, kao i temperature od −20 do +60 °C. Ako se želi navodnjavanje srednjih do velikih površina, sa baštenskim crevom Performance Plus biće najbolje opremljen. Za ovaj model daje se 15 godina garancije.

Obeležja i prednosti
Kvalitetno višeslojno platno
  • Fleksibilnost i otpornost na savijanje za garanciju optimalnog protoka vode.
50 metara
  • Za zalivanje srednjih do velikih površina i bašti.
Zahvaljujući kvalitetnom platnu, sa većom debljinom zidova pogodno do pritiska od 45 bara
  • Zagarantovana robusnost.
Praktično baštensko crevo sa tkanom armaturom otpornom na pritisak
  • Za lako rukovanje.
Visok stepen otpornosti na temperature od –20 do +60 °C
  • Kvalitetno crevo.
Među sloj koji ne propušta svetlo sprečava stvaranje algi u crevu
  • Za posebno dug vek trajanja.
Kvalitetno baštensko crevo koje ne sadrži ftalate (<0,1%), kadmijum, barijum i olovo
  • Bezopasan po zdravlje i ekološki.
Anti-UV spoljni sloj
  • Ekstremno vodootporno.
15 godina garancije
  • Dugotrajnost i visoki zahtevi kvaliteta.
Specifikacije

Tehnički podaci

Prečnik 1/2″
Dužina creva (m) 50
Boja crna
Težina (kg) 6,5
Težina sa ambalažom (kg) 6,5
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 390 x 390 x 170
Kompatibilni uređaji