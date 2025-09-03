Hose PrimoFlex Premium 1/2" -20m

Inovacija creva od Kärchera: posebno fleksibilno Performance Premium crevo otporno na savijanje. Prečnik: 1/2". Dužina: 20 m. Sa Kärcher Premium Anti-Torsion Technology.

Performance Premium 1/2" iz kuće Kärcher nije obično baštensko crevo. Izrađeno od inovativne tkanine sa Kärcher Premium Anti-Torsion Technology pruža najveći mogući nivo robusnosti, fleksibilnosti i otpornosti na savijanje. Zbog toga ovo crevo garantuje stabilan protok vode pri navodnjavanju manjih do srednjih površina i bašti. Osim toga, anti-UV spoljašnji sloj štiti materijal, dok međusloj koji ne popušta svetlost sprečava razvoj algi u crevu. To su razlozi zbog kojih Kärcher daje 18 godina garancije. Ovo Performance Premium crevo dužine 20 m impresionira i sa aspekta zdravlja i održivosti, jer ne sadrži ftalate (<0,1%), kadmijum, barijum i olovo. Ostale Performance karakteristike su pritisak pucanja od 45 bara, kao i visok stepen otpornosti na temperature od –20 do +60 °C.

Obeležja i prednosti
Kärcher Premium Anti-Torsion Technology
  • Fleksibilno i otporno na savijanje – za optimalan protok vode bez formiranja petlji.
20 metara
  • Za zalivanje manjih do srednjih površina i bašti.
Zahvaljujući kvalitetnom platnu, sa većom debljinom zidova pogodno do pritiska od 45 bara
  • Garantuje robusnost
Praktično baštensko crevo sa tkanom armaturom otpornom na pritisak
  • Za lako rukovanje.
Visok stepen otpornosti na temperature od –20 do +60 °C
  • Kvalitetno crevo.
Među sloj koji ne propušta svetlo sprečava stvaranje algi u crevu
  • Za posebno dug vek trajanja.
Kvalitetno baštensko crevo koje ne sadrži ftalate (<0,1%), kadmijum, barijum i olovo
  • Bezopasan po zdravlje i ekološki.
Anti-UV spoljni sloj
  • Ekstremno vodootporno.
18 godina garancije
  • Dugotrajnost i visoki zahtevi kvaliteta.
Specifikacije

Tehnički podaci

Prečnik 1/2″
Dužina creva (m) 20
Boja crna
Težina (kg) 2,8
Težina sa ambalažom (kg) 2,8
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 280 x 280 x 120
