Hose PrimoFlex Premium 1/2" -20m
Inovacija creva od Kärchera: posebno fleksibilno Performance Premium crevo otporno na savijanje. Prečnik: 1/2". Dužina: 20 m. Sa Kärcher Premium Anti-Torsion Technology.
Performance Premium 1/2" iz kuće Kärcher nije obično baštensko crevo. Izrađeno od inovativne tkanine sa Kärcher Premium Anti-Torsion Technology pruža najveći mogući nivo robusnosti, fleksibilnosti i otpornosti na savijanje. Zbog toga ovo crevo garantuje stabilan protok vode pri navodnjavanju manjih do srednjih površina i bašti. Osim toga, anti-UV spoljašnji sloj štiti materijal, dok međusloj koji ne popušta svetlost sprečava razvoj algi u crevu. To su razlozi zbog kojih Kärcher daje 18 godina garancije. Ovo Performance Premium crevo dužine 20 m impresionira i sa aspekta zdravlja i održivosti, jer ne sadrži ftalate (<0,1%), kadmijum, barijum i olovo. Ostale Performance karakteristike su pritisak pucanja od 45 bara, kao i visok stepen otpornosti na temperature od –20 do +60 °C.
Obeležja i prednosti
Kärcher Premium Anti-Torsion Technology
- Fleksibilno i otporno na savijanje – za optimalan protok vode bez formiranja petlji.
20 metara
- Za zalivanje manjih do srednjih površina i bašti.
Zahvaljujući kvalitetnom platnu, sa većom debljinom zidova pogodno do pritiska od 45 bara
- Garantuje robusnost
Praktično baštensko crevo sa tkanom armaturom otpornom na pritisak
- Za lako rukovanje.
Visok stepen otpornosti na temperature od –20 do +60 °C
- Kvalitetno crevo.
Među sloj koji ne propušta svetlo sprečava stvaranje algi u crevu
- Za posebno dug vek trajanja.
Kvalitetno baštensko crevo koje ne sadrži ftalate (<0,1%), kadmijum, barijum i olovo
- Bezopasan po zdravlje i ekološki.
Anti-UV spoljni sloj
- Ekstremno vodootporno.
18 godina garancije
- Dugotrajnost i visoki zahtevi kvaliteta.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Prečnik
|1/2″
|Dužina creva (m)
|20
|Boja
|crna
|Težina (kg)
|2,8
|Težina sa ambalažom (kg)
|2,8
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|280 x 280 x 120
Kompatibilni uređaji
- K 5 Power Control Flex Home
- K 5 Power Control Home
- K 5 Smart Control Flex
- K 5 WCM
- K 7 Power Flex
- K 7 Power Flex Home
- K 7 Smart Control Flex
- K 7 Smart Control Flex Home
- K 7 WCM
- K2 Battery Set
- K2 Power Control
- K2 Power Control Home
- K2 Premium Power Control
- K3 Power Control Home
- K3 Premium Power Control
- K4 Power Control
- K4 Premium Power Control
- K4 Premium Power Control Home
- K5 Power Control
- K5 Premium Smart Control
- K5 Premium Smart Control Home
- K7 Premium Smart Control
- K7 Premium Smart Control Home
- K7 Smart Control
- K7 Smart Control Home
- KHB 6 Battery Set
- Metalna kolica za creva HT 80 M
- PCL 4 čistač terasa
- Premium nosač creva HR 7.300
- SensoTimer ST 6 eco!ogic
- K 2
- K 2 Basic
- K 2 Basic *EU
- K 2 Basic Car *EU
- K 2 Basic Home *EU
- K 2 Car
- K 2 Car & Home
- K 2 Car Home & Pipe *EU
- K 2 Compact
- K 2 Compact Home
- K 2 Full Control
- K 2 Full Control Home
- K 2 HOME T150 *EU
- K 2 Home
- K 2 Premium
- K 2 Premium Full Control
- K 2 Premium Full Control Home
- K 2 Premium Home
- K 2.400
- K 2.75-PL-WB
- K 2500 PLUS-N * EUR
- K 3
- K 3 Compact *EU
- K 3 Full Control
- K 3 Full Control Car *EU
- K 3 Full Control Home T350
- K 3 Home
- K 3 Home & Pipe
- K 3 Premium
- K 3 Premium Home T 350
- K 4 Compact
- K 4 Full Control
- K 4 Full Control Car & Home Splash G
- K 4 Full Control Car *EU
- K 4 Full Control Home
- K 4 Full Control Home & Brush
- K 4 Full Control Home *AT
- K 4 Full Control Home *EU
- K 4 Home *EU
- K 4 Premium
- K 4 Premium Full Control
- K 4 Premium Full Control Home
- K 4 Premium Full Control Home Wood *EU
- K 4 Premium Home
- K 5
- K 5 Compact
- K 5 Compact Car & Home
- K 5 Full Control
- K 5 Full Control Home
- K 5 Full Control Home *AT
- K 5 Full Control Home + PC 7,5 *AT
- K 5 Full Control Home&Splash Guard
- K 5 Full Control Plus
- K 5 Home
- K 5 Premium
- K 5 Premium Full Control
- K 5 Premium Full Control Car&Home&Org
- K 5 Premium Full Control Home
- K 5 Premium Full Control Plus
- K 5 Premium Full Control Plus Home
- K 5 Premium Home
- K 502MS-PLUS *EU
- K 7
- K 7 Compact
- K 7 Full Control
- K 7 Full Control Home
- K 7 Full Control Plus
- K 7 Full Control Plus Home
- K 7 Home
- K 7 Premium
- K 7 Premium Full Control *EU
- K 7 Premium Full Control Plus
- K 7 Premium Full Control Plus Home
- K 7 Premium Home
- K4 Prem. + Kärcher for Kids-Osteraktion
- K7 Compact
- KHD 4-2 T250 *AT
- KHP 4 *AT