Performance Premium 1/2" iz kuće Kärcher nije obično baštensko crevo. Izrađeno od inovativne tkanine sa Kärcher Premium Anti-Torsion Technology pruža najveći mogući nivo robusnosti, fleksibilnosti i otpornosti na savijanje. Zbog toga ovo crevo garantuje stabilan protok vode pri navodnjavanju srednjih do velikih površina i bašti. Osim toga, anti-UV spoljašnji sloj štiti materijal, dok međusloj koji ne popušta svetlost sprečava razvoj algi u crevu. To su razlozi zbog kojih Kärcher daje 18 godina garancije. Ovo Performance Premium crevo dužine 50 m impresionira i sa aspekta zdravlja i održivosti, jer ne sadrži ftalate (<0,1%), kadmijum, barijum i olovo. Ostale Performance karakteristike su pritisak pucanja od 45 bara, kao i visok stepen otpornosti na temperature od –20 do +60 °C.