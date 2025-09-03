Hose PrimoFlex Premium 1/2"-50m
Inovacija creva od Kärchera: posebno fleksibilno Performance Premium crevo otporno na savijanje. Prečnik: 1/2". Dužina: 50 m. Sa Kärcher Premium Anti-Torsion Technology.
Performance Premium 1/2" iz kuće Kärcher nije obično baštensko crevo. Izrađeno od inovativne tkanine sa Kärcher Premium Anti-Torsion Technology pruža najveći mogući nivo robusnosti, fleksibilnosti i otpornosti na savijanje. Zbog toga ovo crevo garantuje stabilan protok vode pri navodnjavanju srednjih do velikih površina i bašti. Osim toga, anti-UV spoljašnji sloj štiti materijal, dok međusloj koji ne popušta svetlost sprečava razvoj algi u crevu. To su razlozi zbog kojih Kärcher daje 18 godina garancije. Ovo Performance Premium crevo dužine 50 m impresionira i sa aspekta zdravlja i održivosti, jer ne sadrži ftalate (<0,1%), kadmijum, barijum i olovo. Ostale Performance karakteristike su pritisak pucanja od 45 bara, kao i visok stepen otpornosti na temperature od –20 do +60 °C.
Obeležja i prednosti
Kärcher Premium Anti-Torsion Technology
- Fleksibilno i otporno na savijanje – za optimalan protok vode bez formiranja petlji.
50 metara
- Za zalivanje srednjih do velikih površina i bašti.
Zahvaljujući kvalitetnom platnu, sa većom debljinom zidova pogodno do pritiska od 45 bara
- Garantuje robusnost
Praktično baštensko crevo sa tkanom armaturom otpornom na pritisak
- Za lako rukovanje.
Visok stepen otpornosti na temperature od –20 do +60 °C
- Kvalitetno crevo.
Među sloj koji ne propušta svetlo sprečava stvaranje algi u crevu
- Za posebno dug vek trajanja.
Kvalitetno baštensko crevo koje ne sadrži ftalate (<0,1%), kadmijum, barijum i olovo
- Bezopasan po zdravlje i ekološki.
Anti-UV spoljni sloj
- Ekstremno vodootporno.
18 godina garancije
- Dugotrajnost i visoki zahtevi kvaliteta.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Prečnik
|1/2″
|Dužina creva (m)
|50
|Boja
|siva
|Težina (kg)
|7
|Težina sa ambalažom (kg)
|7
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|390 x 390 x 170
Kompatibilni uređaji
- K3 Premium Power Control
- K4 Power Control
- K4 Premium Power Control
- K4 Premium Power Control Home
- K5 Power Control
- K5 Premium Smart Control
- K5 Premium Smart Control Home
- K7 Premium Smart Control
- K7 Premium Smart Control Home
- K7 Smart Control
- K7 Smart Control Home
- KHB 6 Battery Set
- PCL 4 čistač terasa