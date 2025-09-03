Set priključaka
Set priključaka: priključak za slavinu od G3/4 sa elementom za redukciju od G1/2, 2x univerzalna spojnica za crevo i 1,5 m PrimoFlex® crevo (5/8"). Za povezivanje kolica za crevo i nosača creva sa slavinom za vodu.
Set priključaka za povezivanje kolica za crevo i nosača creva sa slavinom za vodu. Set se sastoji od priključka za slavinu G3/4 sa elementom za redukciju od G1/2, dve univerzalne spojnice za creva i 1,5 m PrimoFlex® crevo (5/8"). Baštenska creva Kärcher linije za zalivanje prezentuju se izrazitom fleksibilnošću, robusnošću i otpornošću na savijanje. Prednosti imate u šaci: Dug vek trajanja i jednostavno rukovanje. Jer zalivanje pomoću Kärcher-a je mudro zalivanje.
Obeležja i prednosti
PrimoFlex® crevo 1,5 m 5/8"
2 x Universal spojnica za crevo 2.645-191.0
- Odgovara svim baštenskim crevima
Za povezivanje kolica za crevo i nosača za crevo sa slavinom
Specifikacije
Tehnički podaci
|Prečnik
|5/8″
|Dužina creva (m)
|1,5
|Veličina navoja
|G3/4
|Boja
|žuta
|Težina (kg)
|0,2
|Težina sa ambalažom (kg)
|0,3
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|210 x 210 x 58
Kod spajanja ovih proizvoda na mrežu pijaće vode potrebno je pridržavati se zahteva norme EN 1717. U slučaju potrebe, raspitajte se kod svog stručnjaka za sanitarije.
Područja primene
- Zalivanje bašte
- Za zalivanje voćnjaka/povrtnjaka velikih površina
- Za zalivanje saksijskog cveća
- Za zalivanje ukrasnih biljaka (malih površina, pojedinačnih, saksijskih biljaka)
- Za čišćenje baštenske mehanizacije i alata.