Set priključaka za povezivanje kolica za crevo i nosača creva sa slavinom za vodu. Set se sastoji od priključka za slavinu G3/4 sa elementom za redukciju od G1/2, dve univerzalne spojnice za creva i 1,5 m PrimoFlex® crevo (5/8"). Baštenska creva Kärcher linije za zalivanje prezentuju se izrazitom fleksibilnošću, robusnošću i otpornošću na savijanje. Prednosti imate u šaci: Dug vek trajanja i jednostavno rukovanje. Jer zalivanje pomoću Kärcher-a je mudro zalivanje.