Set priključaka

Set priključaka: priključak za slavinu od G3/4 sa elementom za redukciju od G1/2, 2x univerzalna spojnica za crevo i 1,5 m PrimoFlex® crevo (5/8"). Za povezivanje kolica za crevo i nosača creva sa slavinom za vodu.

Set priključaka za povezivanje kolica za crevo i nosača creva sa slavinom za vodu. Set se sastoji od priključka za slavinu G3/4 sa elementom za redukciju od G1/2, dve univerzalne spojnice za creva i 1,5 m PrimoFlex® crevo (5/8"). Baštenska creva Kärcher linije za zalivanje prezentuju se izrazitom fleksibilnošću, robusnošću i otpornošću na savijanje. Prednosti imate u šaci: Dug vek trajanja i jednostavno rukovanje. Jer zalivanje pomoću Kärcher-a je mudro zalivanje.

Obeležja i prednosti
PrimoFlex® crevo 1,5 m 5/8"
2 x Universal spojnica za crevo 2.645-191.0
  • Odgovara svim baštenskim crevima
Za povezivanje kolica za crevo i nosača za crevo sa slavinom
Specifikacije

Tehnički podaci

Prečnik 5/8″
Dužina creva (m) 1,5
Veličina navoja G3/4
Boja žuta
Težina (kg) 0,2
Težina sa ambalažom (kg) 0,3
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 210 x 210 x 58

Kod spajanja ovih proizvoda na mrežu pijaće vode potrebno je pridržavati se zahteva norme EN 1717. U slučaju potrebe, raspitajte se kod svog stručnjaka za sanitarije.

Područja primene
  • Zalivanje bašte
  • Za zalivanje voćnjaka/povrtnjaka velikih površina
  • Za zalivanje saksijskog cveća
  • Za zalivanje ukrasnih biljaka (malih površina, pojedinačnih, saksijskih biljaka)
  • Za čišćenje baštenske mehanizacije i alata.