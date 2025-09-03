Kolica za creva HT 3.420 set 1/2"
Kolica za creva sa po visini podesivom viljuškom, savijenim priključnim siskom, ručnom polugom za slobodno pokretanje i inovativnom funkcijom sklapanja za odlaganje koje štedi mesto. Gotova montaža.
Gotovo montirana kolica za crevo HT 3.425 set 1/2" perfektno su namenjena za zalivanje srednje velikih do velikih površina i bašta. Zahvaljujući inovativnoj funkciji sklapanja možete bez muke da ih odložite, naročito štedeći mesto. Detalji opreme: Po visini podesiva viljuška, 25 m PrimoFlex® crevo od 1/2", prskalica Plus (2.645-177), 3 x spojnica za crevo, 1 x spojnica za crevo sa funkcijom Aqua Stop, priključak za slavinu od G3/4 i element za redukciju od G1/2. kapacitet: 40 m creva od 1/2" ili 30 m creva od 5/8" ili 25 m creva od 3/4". Na taj način vam za negu bašte više ništa ne stoji na putu.
Obeležja i prednosti
1 x standardna spojnica za crevo sa Aqua Stop
20 m 1/2" PrimoFlex® creva
3 x standardne spojnice za crevo
Gotovo montirano
Slobodnohodna ručica za obrtanje
- Jednostavno rukovanje prilikom namotavanja i odmotavanja creva
G3/4 priključak za slavinu i G1/2 redukcioni deo
Veliki točkovi
- Za povećanu mobilnost
Viljuška za uključivanje, podesiva po visini
Kapacitet: 40 m 1/2" crevo ili 30 m 5/8" crevo ili 25 m 3/4" crevo
- Za sva standardna baštenska creva
Funkcija sklapanja
- Za odlaganje koje ne zauzima puno mesta.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Dužina creva (m)
|20
|Kapacitet creva (m)
|max. 20 (1/2")
|Pritisak pucanja (bar)
|24
|Boja
|crna
|Težina (kg)
|2,3
|Težina sa ambalažom (kg)
|4,7
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|390 x 450 x 700
Kod spajanja ovih proizvoda na mrežu pijaće vode potrebno je pridržavati se zahteva norme EN 1717. U slučaju potrebe, raspitajte se kod svog stručnjaka za sanitarije.
