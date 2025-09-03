Gotovo montirana kolica za crevo HT 3.425 set 1/2" perfektno su namenjena za zalivanje srednje velikih do velikih površina i bašta. Zahvaljujući inovativnoj funkciji sklapanja možete bez muke da ih odložite, naročito štedeći mesto. Detalji opreme: Po visini podesiva viljuška, 25 m PrimoFlex® crevo od 1/2", prskalica Plus (2.645-177), 3 x spojnica za crevo, 1 x spojnica za crevo sa funkcijom Aqua Stop, priključak za slavinu od G3/4 i element za redukciju od G1/2. kapacitet: 40 m creva od 1/2" ili 30 m creva od 5/8" ili 25 m creva od 3/4". Na taj način vam za negu bašte više ništa ne stoji na putu.