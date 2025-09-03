Trolley to go! Nova, gotovo montirana kolica za creva HT 4.520 set 1/2" sa prijemnicom za pribor za prskalicu, štap za zalivanje i dr. kao i kukom za odlaganje kratkih creva koja skriva puno ideja. Praktično: Dugo crevo ne morate više s mukom da vučete kroz celu baštu, jer okretna kolica su uvek uz vas, a time ste uvek na mestu zalivanja. Dugo crevo se priključuje na slavinu za vodu, odmotava se na zemlji i tamo ostaje da leži. Tako leje, grmovi, nameštaj i crevo ostaju čitavi. Onda sasvim ugodno zalivate kratkim crevom okolo kolica za creva. Na taj način vam za negu bašte više ništa ne stoji na putu! I: Zahvaljujući inovativnoj funkciji sklapanja HT 4.523 možete bez muke da ih odložite, naročito štedeći mesto. Detalji opreme: Po visini podesiva viljuška, 23 m PrimoFlex® crevo od 1/2", prskalica Plus (2.645-177), 3 x spojnica za crevo, 1 x spojnica za crevo sa funkcijom Aqua Stop, priključak za slavinu od G3/4 i element za redukciju od G1/2; kapacitet: 50 m creva od 1/2" ili 35 m creva od 5/8" ili 23 m creva od 3/4". Gotova montaža.