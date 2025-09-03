Kolica za creva HT 4.520 set 1/2"
Vrlo mobilna kolica za creva sa kukom za odlaganje i držačem za pribor. Sa po visini podesivom viljuškom, savijenim priključnim siskom, ručnom polugom za slobodno pokretanje i inovativnom funkcijom sklapanja.
Trolley to go! Nova, gotovo montirana kolica za creva HT 4.520 set 1/2" sa prijemnicom za pribor za prskalicu, štap za zalivanje i dr. kao i kukom za odlaganje kratkih creva koja skriva puno ideja. Praktično: Dugo crevo ne morate više s mukom da vučete kroz celu baštu, jer okretna kolica su uvek uz vas, a time ste uvek na mestu zalivanja. Dugo crevo se priključuje na slavinu za vodu, odmotava se na zemlji i tamo ostaje da leži. Tako leje, grmovi, nameštaj i crevo ostaju čitavi. Onda sasvim ugodno zalivate kratkim crevom okolo kolica za creva. Na taj način vam za negu bašte više ništa ne stoji na putu! I: Zahvaljujući inovativnoj funkciji sklapanja HT 4.523 možete bez muke da ih odložite, naročito štedeći mesto. Detalji opreme: Po visini podesiva viljuška, 23 m PrimoFlex® crevo od 1/2", prskalica Plus (2.645-177), 3 x spojnica za crevo, 1 x spojnica za crevo sa funkcijom Aqua Stop, priključak za slavinu od G3/4 i element za redukciju od G1/2; kapacitet: 50 m creva od 1/2" ili 35 m creva od 5/8" ili 23 m creva od 3/4". Gotova montaža.
Obeležja i prednosti
1 x standardna spojnica za crevo sa Aqua Stop
20 m 1/2" PrimoFlex® creva
3 x standardne spojnice za crevo
Ugaoni priključak za crevo
Gotovo montirano
Mogućnost fiksiranja štapa za zalivanje ili prskalice
- Za povećanu mobilnost
Slobodnohodna ručica za obrtanje
- Jednostavno rukovanje prilikom namotavanja i odmotavanja creva
G3/4 priključak za slavinu i G1/2 redukcioni deo
Veliki točkovi
- Za povećanu mobilnost
Viljuška za uključivanje, podesiva po visini
Specifikacije
Tehnički podaci
|Dužina creva (m)
|20
|Kapacitet creva (m)
|max. 20 (1/2")
|Pritisak pucanja (bar)
|24
|Boja
|crna
|Težina (kg)
|4,9
|Težina sa ambalažom (kg)
|5
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|440 x 485 x 857
Kod spajanja ovih proizvoda na mrežu pijaće vode potrebno je pridržavati se zahteva norme EN 1717. U slučaju potrebe, raspitajte se kod svog stručnjaka za sanitarije.
