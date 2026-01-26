Gotovo montiran set kolica za creva HT 80 M sadrži: kolica za creva HT 80 M od metala, 20 m PrimoFlex® Plus crevo (1/2"), pištolj za prskanje Plus, 4 univerzalne spojnice za creva Plus (3x bez, 1x sa funkcijom Aqua Stop) kao i priključkom za slavinu od G3/4. Set kolica za creva je perfektno namenjen za zalivanje srednje velikih do velikih površina i bašta. Kolica za creva HT 80 M podmićuju zahvaljujući čeličnom ramu i bubnju, koji su nerđajući i izrazito robusni. Njihova na klizanje otporna, ergonomska drška i po visini podesiva viljuška znatno pojednostavljuju rad. Ostali detalji opreme: Kanalica za crevo, manuelna drška za slobodan rad i savijeni priključak za crevo. Na taj način vam za negu bašte više ništa ne stoji na putu.Inovativni Kärcher sistemi creva za zalivanje postavljaju nova merila u tačkama funkcionalnosti, dizajna i kvaliteta. Moderna kolica za creva omogućuju brzo namotavanje i odmotavanje creva, bez manuelne kontrole - uz minimalnu potrebu mesta za odlaganje. Kärcher kolica za creva su kompatibilna sa svim klik sistemima, koje možete da dobijete. Jer zalivanje pomoću Kärcher-a je mudro zalivanje.