Metalna kolica za creva HT 80 M / set
Set kolica za creva HT 80 M sa kolicima za creva HT 80 M uključujući 20 m PrimoFlex® Plus creva (1/2"), pištolj za prskanje Plus, 4 univerzalne spojnice za creva Plus i priključak za slavinu od G3/4.
Gotovo montiran set kolica za creva HT 80 M sadrži: kolica za creva HT 80 M od metala, 20 m PrimoFlex® Plus crevo (1/2"), pištolj za prskanje Plus, 4 univerzalne spojnice za creva Plus (3x bez, 1x sa funkcijom Aqua Stop) kao i priključkom za slavinu od G3/4. Set kolica za creva je perfektno namenjen za zalivanje srednje velikih do velikih površina i bašta. Kolica za creva HT 80 M podmićuju zahvaljujući čeličnom ramu i bubnju, koji su nerđajući i izrazito robusni. Njihova na klizanje otporna, ergonomska drška i po visini podesiva viljuška znatno pojednostavljuju rad. Ostali detalji opreme: Kanalica za crevo, manuelna drška za slobodan rad i savijeni priključak za crevo. Na taj način vam za negu bašte više ništa ne stoji na putu.Inovativni Kärcher sistemi creva za zalivanje postavljaju nova merila u tačkama funkcionalnosti, dizajna i kvaliteta. Moderna kolica za creva omogućuju brzo namotavanje i odmotavanje creva, bez manuelne kontrole - uz minimalnu potrebu mesta za odlaganje. Kärcher kolica za creva su kompatibilna sa svim klik sistemima, koje možete da dobijete. Jer zalivanje pomoću Kärcher-a je mudro zalivanje.
Obeležja i prednosti
Slobodnohodna ručica za obrtanje
- Za lako namotavanje creva.
Viljuška za uključivanje, podesiva po visini
Robusni čelični okvir i bubanj
- Garantuje robusnost i dugotrajnost
Neklizajuća ergonomska drška
- Komforna drška za lako rukovanje
Vođica za crevo
- Za lako odmotavanje i umotavanje creva
Sa crevom Performance Plus 1/2" od 20 m, pištoljem za prskanje Plus, 4 univerzalne spojnice za creva Plus i priključkom za slavinu G3/4
Specifikacije
Tehnički podaci
|Dužina creva (m)
|20
|Kapacitet creva (m)
|max. 20 (1/2")
|Pritisak pucanja (bar)
|24
|Boja
|crna
|Težina (kg)
|8,4
|Težina sa ambalažom (kg)
|9,7
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|420 x 570 x 853
DuPont™ i Kevlar® su zaštitni znaci ili registarske zaštitne oznake kompanije „E.I. du Pont de Nemours and Company“.
Scope of supply
- Spojka creva: 3 Kom
- Spojka creva s funkcijom Aqua Stop: 1 Kom
- Priključak za slavinu sa redukcionim delom, G3/4, G1/2: 1
- Prskalice: 1 Kom
Područja primene
- Zalivanje bašte
- Baštenski alati i oprema
- Za zalivanje voćnjaka/povrtnjaka velikih površina
