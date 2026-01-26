Premium kutija za crevo CR 7.220 Automatic
Premium kutija za crevo CR 7.220 Automatic sa automatskim uvlačenjem i lakohodnim izvlačenjem creva. Može da se zaokrene od 0° – 180°, podesivo zaokretanje/zaustavljanje kao i ravan zidni držač koji ne zauzima mnogo mesta.
Pomoću kompaktne Premium kutije za crevo, CR 7.220 Automatic, creva možete brzo i bez problema da odmotate i namotate, a da se ne zamrse. Vraćanje creva u nazad teče automatski i ravnomerno. Zato automatsko namotavanje creva nudi integrisanu kočnicu za creva, koja garantuje kontrolisano uvlačenje creva. Kutija za crevo zahvaljujući ravnom zidnom držaču i kompaktnim dimenzijama može da se smesti, a da ne zauzme mnogo mesta. Uz to opseg zaokretanja od 0° – 180° možete individualno da podesite preko praktičnog fiksatora ugla. Na taj način možete efikasno da zaštitite predmete odnosno zidove.
Obeležja i prednosti
Uklj. 20 plus 2 m visokokvalitetnog creva 1/2'' koje ne sadrži ftalate (< 0,1%)
Prskalice
1 spojnica za crevo
1 spojnica za crevo sa Aqua Stop
G3/4 priključak za slavinu i G1/2 redukcioni deo
Komforno čuvanje pribora
Gotovo montirano
Specifikacije
Tehnički podaci
|Pritisak pucanja (bar)
|24
|Boja
|crna
|Težina (kg)
|10,8
|Težina sa ambalažom (kg)
|11,9
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|260 x 506 x 420
Kod spajanja ovih proizvoda na mrežu pijaće vode potrebno je pridržavati se zahteva norme EN 1717. U slučaju potrebe, raspitajte se kod svog stručnjaka za sanitarije.
Videos
Područja primene
- Zalivanje bašte
- Za zalivanje saksijskog cveća
- Za zalivanje ukrasnih biljaka (malih površina, pojedinačnih, saksijskih biljaka)
