Pomoću kompaktne Premium kutije za crevo, CR 7.220 Automatic, creva možete brzo i bez problema da odmotate i namotate, a da se ne zamrse. Vraćanje creva u nazad teče automatski i ravnomerno. Zato automatsko namotavanje creva nudi integrisanu kočnicu za creva, koja garantuje kontrolisano uvlačenje creva. Kutija za crevo zahvaljujući ravnom zidnom držaču i kompaktnim dimenzijama može da se smesti, a da ne zauzme mnogo mesta. Uz to opseg zaokretanja od 0° – 180° možete individualno da podesite preko praktičnog fiksatora ugla. Na taj način možete efikasno da zaštitite predmete odnosno zidove.