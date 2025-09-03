Premium nosač creva HR 7.315 set 1/2"

Stanica za zalivanje sa skidivim bubnjem za crevo, mogućnošću čuvanja za prskalice i tuševe kao i velikom kutijom za odlaganje i mogućnošću fiksiranja za štapove za zalivanje. Sa sveobuhvatnom opremom.

Kompaktna stanica za zalivanje! Gotovo montiran Premium nosač creva HR 7.315 set 1/2" za mobilnu ili stacionarnu primenu perfektno je namenjen za zalivanje malih do srednje velikih površina i bašta. Zahvaljujući mnoštvu mogućnosti za odlaganje konačno je sve smešteno na jedno mesto. Detalji opreme: skidivi bubanj za crevo (2 u 1), mogućnost čuvanja za prskalice i tuševe, prostrana kutija za odlaganje baštenskih rukavica, makaza, lopatica itd. Uključujući zidni držač, 15 m PrimoFlex® creva od 1/2", prskalica Plus (2.645-177), 3 x standardna spojnica, 1 x standardna spojnica sa funkcijom Aqua Stop, priključak za slavinu od G3/4 i redukcija od G1/2 kao i dodatna mogućnost fiksiranja štapova za zalivanje. Jer zalivanje pomoću Kärcher-a je mudro zalivanje.

Obeležja i prednosti
1 x standardna spojnica za crevo sa Aqua Stop
15 m 1/2" PrimoFlex® crevo
3 x standardne spojnice za crevo
Bubanj za crevo koji se skida (2 u 1)
Mogućnost odlaganja za prskalice i tuševe
Gotovo montirano
Mogućnost fiksiranja za štap za zalivanje ili pričvršćene prskalice na crevu
G3/4 priključak za slavinu i G1/2 redukcioni deo
Prostrana kutija za odlaganje za baštenske rukavice, makaze, grabulje, itd.
Kapacitet: 30 m 1/2" crevo ili 20 m 5/8" crevo ili 12 m 3/4" crevo
  • Za sva standardna baštenska creva
Specifikacije

Tehnički podaci

Boja crna
Težina (kg) 4,9
Težina sa ambalažom (kg) 5,8
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 290 x 460 x 510

Kod spajanja ovih proizvoda na mrežu pijaće vode potrebno je pridržavati se zahteva norme EN 1717. U slučaju potrebe, raspitajte se kod svog stručnjaka za sanitarije.

