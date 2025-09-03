Premium nosač creva HR 7.315 set 1/2"
Stanica za zalivanje sa skidivim bubnjem za crevo, mogućnošću čuvanja za prskalice i tuševe kao i velikom kutijom za odlaganje i mogućnošću fiksiranja za štapove za zalivanje. Sa sveobuhvatnom opremom.
Kompaktna stanica za zalivanje! Gotovo montiran Premium nosač creva HR 7.315 set 1/2" za mobilnu ili stacionarnu primenu perfektno je namenjen za zalivanje malih do srednje velikih površina i bašta. Zahvaljujući mnoštvu mogućnosti za odlaganje konačno je sve smešteno na jedno mesto. Detalji opreme: skidivi bubanj za crevo (2 u 1), mogućnost čuvanja za prskalice i tuševe, prostrana kutija za odlaganje baštenskih rukavica, makaza, lopatica itd. Uključujući zidni držač, 15 m PrimoFlex® creva od 1/2", prskalica Plus (2.645-177), 3 x standardna spojnica, 1 x standardna spojnica sa funkcijom Aqua Stop, priključak za slavinu od G3/4 i redukcija od G1/2 kao i dodatna mogućnost fiksiranja štapova za zalivanje. Jer zalivanje pomoću Kärcher-a je mudro zalivanje.
Obeležja i prednosti
1 x standardna spojnica za crevo sa Aqua Stop
15 m 1/2" PrimoFlex® crevo
3 x standardne spojnice za crevo
Bubanj za crevo koji se skida (2 u 1)
Mogućnost odlaganja za prskalice i tuševe
Gotovo montirano
Mogućnost fiksiranja za štap za zalivanje ili pričvršćene prskalice na crevu
G3/4 priključak za slavinu i G1/2 redukcioni deo
Prostrana kutija za odlaganje za baštenske rukavice, makaze, grabulje, itd.
Kapacitet: 30 m 1/2" crevo ili 20 m 5/8" crevo ili 12 m 3/4" crevo
- Za sva standardna baštenska creva
Specifikacije
Tehnički podaci
|Boja
|crna
|Težina (kg)
|4,9
|Težina sa ambalažom (kg)
|5,8
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|290 x 460 x 510
Kod spajanja ovih proizvoda na mrežu pijaće vode potrebno je pridržavati se zahteva norme EN 1717. U slučaju potrebe, raspitajte se kod svog stručnjaka za sanitarije.
Videos
Kompatibilni uređaji
- K 2
- K 2 Basic
- K 2 Basic *EU
- K 2 Basic Car *EU
- K 2 Basic Home *EU
- K 2 Car
- K 2 Car & Home
- K 2 Car Home & Pipe *EU
- K 2 Compact
- K 2 Compact Home
- K 2 Full Control
- K 2 Full Control Home
- K 2 HOME T150 *EU
- K 2 Home
- K 2 Premium
- K 2 Premium Full Control
- K 2 Premium Full Control Home
- K 2 Premium Home
- K 2.400
- K 2.75-PL-WB
- K 2500 PLUS-N * EUR
- K 3
- K 3 Full Control
- K 3 Full Control Car *EU
- K 3 Full Control Home T350
- K 3 Home
- K 3 Home & Pipe
- K 3 Premium
- K 3 Premium Home T 350
- K 4 Compact
- K 4 Full Control
- K 4 Full Control Car & Home Splash G
- K 4 Full Control Car *EU
- K 4 Full Control Home
- K 4 Full Control Home & Brush
- K 4 Full Control Home *AT
- K 4 Full Control Home *EU
- K 4 Home *EU
- K 4 Premium
- K 4 Premium Full Control
- K 4 Premium Full Control Home
- K 4 Premium Full Control Home Wood *EU
- K 4 Premium Home
- K 4 Premium eco!ogic Home
- K 490M-PL-FLEX*EU
- K 490M-PL.-F.S.*EUR
- K 5 Compact
- K 5 Compact Car & Home
- K 5 Full Control
- K 5 Full Control Home
- K 5 Full Control Home *AT
- K 5 Full Control Home + PC 7,5 *AT
- K 5 Full Control Home&Splash Guard
- K 5 Full Control Plus
- K 5 Home
- K 5 Premium
- K 5 Premium Full Control
- K 5 Premium Full Control Car&Home&Org
- K 5 Premium Full Control Home
- K 5 Premium Full Control Plus
- K 5 Premium Full Control Plus Home
- K 5 Premium Home
- K 5 Premium eco!ogic Home
- K 502MS-PLUS *EU
- K 7
- K 7 Compact
- K 7 Full Control
- K 7 Full Control Home
- K 7 Full Control Plus
- K 7 Full Control Plus Home
- K 7 Home
- K 7 Premium
- K 7 Premium Full Control *EU
- K 7 Premium Full Control Plus
- K 7 Premium Full Control Plus Home
- K 7 Premium Home
- K 7 Premium eco!ogic Home
- K4 Prem. + Kärcher for Kids-Osteraktion
- K7 Compact
- KHP 4 *AT
Find parts
Find parts & diagrams for your Kärcher cleaning equipment. Select “Find Parts” to begin your search or contact your authorized Kärcher dealer or retailer.