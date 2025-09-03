Kärcher ergonomski štap za zalivanje Plus je svetsko čudo po pitanju perfekcije i komfora. Njegove mnogostruke mogućnosti primene čine ga univerzalnim multitalentom. Štap za zalivanje Plus je idealno namenjen za zalivanje malih i srednje velikih površina i bašta. Od zalivanja tla do radova na visini iznad glave – na primer u slučaju zalivanja visećih biljaka – štap za zalivanje Plus dozvoljava ugodan rad. Uspela kombinacija elegantnog dizajna, prvoklasne funkcionalnosti i perfektne ergonomije je ubedljiva na celoj liniji, a štap za zalivanje Plus čini idealnim uređajem za rad takođe i u slučaju dugotrajnih primena. Ukratko: Idealno rešenje za uživanje u prskanju bašte. Osim toga: Kärcher prskalice su kompatibilne sa svim klik sistemima, koje možete da dobijete. Detalji opreme: Pokretna glava za raspršivanje (180°), podešavanje količine protoka vode jednom rukom (uklj. ON/OFF funkcija), komforna mogućnost kačenja, 6 mlazeva