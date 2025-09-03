Štap za zalivanje Plus

Robustan, ergonomski štap za zalivanje u top opremi. Sa glavom za raspršivanje sa rasponom od 180° i 6 mlazeva. Mnogostrano primenljiv – od zalivanja tla do radova na visini iznad glave. Za male/srednje površine.

Kärcher ergonomski štap za zalivanje Plus je svetsko čudo po pitanju perfekcije i komfora. Njegove mnogostruke mogućnosti primene čine ga univerzalnim multitalentom. Štap za zalivanje Plus je idealno namenjen za zalivanje malih i srednje velikih površina i bašta. Od zalivanja tla do radova na visini iznad glave – na primer u slučaju zalivanja visećih biljaka – štap za zalivanje Plus dozvoljava ugodan rad. Uspela kombinacija elegantnog dizajna, prvoklasne funkcionalnosti i perfektne ergonomije je ubedljiva na celoj liniji, a štap za zalivanje Plus čini idealnim uređajem za rad takođe i u slučaju dugotrajnih primena. Ukratko: Idealno rešenje za uživanje u prskanju bašte. Osim toga: Kärcher prskalice su kompatibilne sa svim klik sistemima, koje možete da dobijete. Detalji opreme: Pokretna glava za raspršivanje (180°), podešavanje količine protoka vode jednom rukom (uklj. ON/OFF funkcija), komforna mogućnost kačenja, 6 mlazeva

Obeležja i prednosti
Štap za zalivanje Plus: 6 vrste mlazna oblika
6 vrste mlazna oblika
Fleksibilno i višestruko primenljiv.
Štap za zalivanje Plus: Podešavanje količine protoka vode jednom rukom i ON/OFF funkcija
Podešavanje količine protoka vode jednom rukom i ON/OFF funkcija
Za lako i udobno rukovanje
Štap za zalivanje Plus: Pokretna glava za prskanje (180°)
Pokretna glava za prskanje (180°)
Različiti uglovi prskanja za ciljano zalivanje
Komforna mogućnost kačenja
  • Dobra mogućnost odlaganja
Specifikacije

Tehnički podaci

Boja crna
Težina (kg) 0,4
Težina sa ambalažom (kg) 0,4
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 850 x 150 x 66
Štap za zalivanje Plus
Štap za zalivanje Plus
Štap za zalivanje Plus
Štap za zalivanje Plus
Štap za zalivanje Plus
Štap za zalivanje Plus
Videos
Područja primene
  • Zalivanje bašte
  • Za zalivanje voćnjaka/povrtnjaka velikih površina
  • Obaranje manjih stabala
  • Za zalivanje saksijskog cveća
  • Za zalivanje ukrasnih biljaka (malih površina, pojedinačnih, saksijskih biljaka)
  • Za čišćenje baštenske mehanizacije i alata.
Pribor