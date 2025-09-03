Set spiralnih creva Starter
Spiralno crevo od 10 m, multifunkcionalni pištolj, spojnica za crevo sa zaštitom od savijanja, spojnica za crevo sa zaštitom od savijanja i funkcijom Aqua Stop, priključak G3/4.
Set spiralnih creva nudi idealne preduslove za redovne zadatke zalivanja u malim baštama, na terasama, balkonima ili prilikom kampovanja. Nema više napornog nošenja kanti za zalivanje ili vučenja creva, koje troši vreme. Kärcher set spiralnih creva je prava pomoć i u svako doba spremna za sve pripadajuće aktivnosti u zalivanju. Detalji opreme: 10 m spiralnog creva otpornog na UV zrake, bez ftalata, multifunkcionalni pištolj za raspršivanje, 1 x spojnica za spiralno crevo sa zaštitom od savijanja, 1 x spojnica za spiralno crevo sa zaštitom od savijanja i funkcijom Aqua Stop, priključak za slavinu G3/4. Sa baštenskog alata itd. bez muke možete čak da uklonite grubu nečistoću zahvaljujući isporučenom multifunkcionalnom pištolju za raspršivanje. Spiralno crevo se vraća u svoj kompaktan oblik posle svake primene.
Obeležja i prednosti
Nakon primene crevo se uvek vraća u svoj prvobitni oblik.
- Uredna mogućnost odlaganja za sređenu baštu
Spiralno crevo otporno na savijanje i UV zrake (10 m)
- Ne narušava zdravlje
Multifunkcionalni pištolj za prskanje sa 4 mlazna oblika
1 x spojnica za crevo sa zaštitom od izvijanja
1 x spojnica za crevo sa zaštitom od izvijanja i Aqua Stop
Priključak za slavinu G3/4
Nema komplikovanog namotavanja i odmotavanja teških creva, nema nošenja teških kanti za zalivanje.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Boja
|žuta
|Težina (kg)
|0,7
|Težina sa ambalažom (kg)
|0,9
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|560 x 95 x 95
Kod spajanja ovih proizvoda na mrežu pijaće vode potrebno je pridržavati se zahteva norme EN 1717. U slučaju potrebe, raspitajte se kod svog stručnjaka za sanitarije.
Područja primene
- Zalivanje bašte
- Za zalivanje saksijskog cveća
- Za zalivanje ukrasnih biljaka (malih površina, pojedinačnih, saksijskih biljaka)
- Za čišćenje baštenske mehanizacije i alata.
