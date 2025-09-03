Set spiralnih creva nudi idealne preduslove za redovne zadatke zalivanja u malim baštama, na terasama, balkonima ili prilikom kampovanja. Nema više napornog nošenja kanti za zalivanje ili vučenja creva, koje troši vreme. Kärcher set spiralnih creva je prava pomoć i u svako doba spremna za sve pripadajuće aktivnosti u zalivanju. Detalji opreme: 10 m spiralnog creva otpornog na UV zrake, bez ftalata, multifunkcionalni pištolj za raspršivanje, 1 x spojnica za spiralno crevo sa zaštitom od savijanja, 1 x spojnica za spiralno crevo sa zaštitom od savijanja i funkcijom Aqua Stop, priključak za slavinu G3/4. Sa baštenskog alata itd. bez muke možete čak da uklonite grubu nečistoću zahvaljujući isporučenom multifunkcionalnom pištolju za raspršivanje. Spiralno crevo se vraća u svoj kompaktan oblik posle svake primene.