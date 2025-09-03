Set za spiralno crevo sadrži sve što bi vam moglo biti potrebno za redovno zalivanje malih bašti, na terasama i balkonima ili na kampovanju. Dani kada ste ulagali ogromno vreme i trud noseći kante sa vodom ili razvlačeći crevo su davno prošli. Kärcher komplet za spiralno crevo je zgodno rešenje koje je spremno za upotrebu u svakom trenutku i za svaku vrstu radova za koje je neophodno koristiti vodu. Podaci o opremi: Spiralno crevo dužine 10 m bez ftalata, otporno na UV zrake, višefunkcionalni pištolj za raspršivanje, jedna spojnica spiralnog creva sa zaštitom od preklapanja, jedna spojnica spiralnog creva sa zaštitom od preklapanja i Aqua Stop sistemom, G3/4 spojnica za česmu, spojnica za česmu sa originalnom dodatnom opremom i nosač za zid. Zahvaljujući dostavljenom višefunkcionalnom pištolju za raspršivanje, čak se i tvrdokorna nečistoća sa baštenskog alata i drugih sličnih predmeta s lakoćom uklanja. Spiralno crevo se vraća u svoj kompaktni uvijeni oblik nakon svake upotrebe i može se odložiti na zidni nosač bez zauzimanja mnogo prostora. Dostavljeni adapter za česmu za originalnu opremu omogućava čak i montiranje spiralnog creva za kuhinjsku slavinu.