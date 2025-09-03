Set za spiralno crevo

Spiralno crevo dužine 10 m, višefunkcionalni pištolj za raspršivanje, spojnica creva sa zaštitom od preklapanja, spojnica creva sa zaštitom od preklapanja i Aqua Stop sistemom, G3/4 spojnica, spojnica za originalnu dodatnu opremu, nosač za zid.

Set za spiralno crevo sadrži sve što bi vam moglo biti potrebno za redovno zalivanje malih bašti, na terasama i balkonima ili na kampovanju. Dani kada ste ulagali ogromno vreme i trud noseći kante sa vodom ili razvlačeći crevo su davno prošli. Kärcher komplet za spiralno crevo je zgodno rešenje koje je spremno za upotrebu u svakom trenutku i za svaku vrstu radova za koje je neophodno koristiti vodu. Podaci o opremi: Spiralno crevo dužine 10 m bez ftalata, otporno na UV zrake, višefunkcionalni pištolj za raspršivanje, jedna spojnica spiralnog creva sa zaštitom od preklapanja, jedna spojnica spiralnog creva sa zaštitom od preklapanja i Aqua Stop sistemom, G3/4 spojnica za česmu, spojnica za česmu sa originalnom dodatnom opremom i nosač za zid. Zahvaljujući dostavljenom višefunkcionalnom pištolju za raspršivanje, čak se i tvrdokorna nečistoća sa baštenskog alata i drugih sličnih predmeta s lakoćom uklanja. Spiralno crevo se vraća u svoj kompaktni uvijeni oblik nakon svake upotrebe i može se odložiti na zidni nosač bez zauzimanja mnogo prostora. Dostavljeni adapter za česmu za originalnu opremu omogućava čak i montiranje spiralnog creva za kuhinjsku slavinu.

Obeležja i prednosti
1 x spojnica za crevo sa zaštitom od izvijanja
1 x spojnica za crevo sa zaštitom od izvijanja i Aqua Stop
Priključak za slavinu G3/4
Nema komplikovanog namotavanja i odmotavanja teških creva, nema nošenja teških kanti za zalivanje.
Mesingani navojni priključak za unutrašnje armature
  • Za priključivanje spiralnog creva na slavine za vodu u kući
Multifunkcionalni pištolj za prskanje sa 4 mlazna oblika
Nakon primene crevo se uvek vraća u svoj prvobitni oblik.
  • Uredna mogućnost odlaganja za sređenu baštu
Spiralno crevo otporno na savijanje i UV zrake (10 m)
  • Ne narušava zdravlje
Zidni držač
  • Jednostavno nanošenje na (spoljne) zidove
Specifikacije

Tehnički podaci

Boja žuta
Težina (kg) 0,8
Težina sa ambalažom (kg) 1
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 570 x 100 x 100

Kod spajanja ovih proizvoda na mrežu pijaće vode potrebno je pridržavati se zahteva norme EN 1717. U slučaju potrebe, raspitajte se kod svog stručnjaka za sanitarije.

Područja primene
  • Zalivanje bašte
  • Za zalivanje saksijskog cveća
  • Za zalivanje ukrasnih biljaka (malih površina, pojedinačnih, saksijskih biljaka)
  • Za čišćenje baštenske mehanizacije i alata.