2-kraka spojnica
2-kraka spojnica za precizno povezivanje dva creva. Robustan kvalitet i atraktivan dizajn.
Netaknuti priključci na slavinu, spojnice za creva i creva su temelj efikasnog zalivanja. Iz tog razloga Kärcher nudi kompletnu seriju pribora za povezivanje, otkačivanje i popravljanje sistema za zalivanje. Na primer 2-kraka spojnica za precizno povezivanje 2 creva. 2-kraka spojnica je univerzalno primenljiva za sva uobičajena baštenska creva i podmićuje zahvaljujući robusnom kvalitetu i ergonomskom dizajnu za jednostavno rukovanje. 2-kraka spojnica je kompatibilna sa tri najuobičajenija prečnika za creva i svim klik sistemima, koje možete da dobijete.
Obeležja i prednosti
Robusni dizajn
- Garantuje robusnost
Za spajanje 2 creva
Specifikacije
Tehnički podaci
|Boja
|crna
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|51 x 36 x 36