Netaknuti priključci na slavinu, spojnice za creva i creva su temelj efikasnog zalivanja. Iz tog razloga Kärcher nudi kompletnu seriju pribora za povezivanje, otkačivanje i popravljanje sistema za zalivanje. Na primer 2-kraka spojnica za precizno povezivanje 2 creva. 2-kraka spojnica je univerzalno primenljiva za sva uobičajena baštenska creva i podmićuje zahvaljujući robusnom kvalitetu i ergonomskom dizajnu za jednostavno rukovanje. 2-kraka spojnica je kompatibilna sa tri najuobičajenija prečnika za creva i svim klik sistemima, koje možete da dobijete.