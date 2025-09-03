Mesingana 2-kraka spojnica

Skupocena i robusna 2-kraka spojnica od mesinga za povezivanje dva creva i za produžetak creva.

Skupocena i robusna 2-kraka spojnica od mesinga za povezivanje dva creva i za produžetak creva. Nova Kärcher mesingana linija za poluprofesionalnu primenu u bašti podmićuje zahvaljujući kvalitetu, koji je dorastao svakom pritisku. Skupocena obrada i robustan materijal garantuju naročito dug vek trajanja - takođe i u slučaju jakog opterećenja. Jer zalivanje pomoću Kärcher-a je mudro zalivanje!

Obeležja i prednosti
2-kraka spojnica
  • Brzo priključivanje dva dela creva
Od mesinga
  • Visoko kvalitetan, dugotrajan deo za spajanje
Klik sistem
  • Odgovara svim poznatim markama
Specifikacije

Tehnički podaci

Boja mesing
Težina sa ambalažom (kg) 0,1
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 20 x 20 x 48
Područja primene
  • Zalivanje bašte
  • Za zalivanje voćnjaka/povrtnjaka velikih površina
  • Za zalivanje saksijskog cveća
  • Za zalivanje ukrasnih biljaka (malih površina, pojedinačnih, saksijskih biljaka)
  • Za čišćenje baštenske mehanizacije i alata.