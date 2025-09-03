Mesingana 2-kraka spojnica
Skupocena i robusna 2-kraka spojnica od mesinga za povezivanje dva creva i za produžetak creva. Nova Kärcher mesingana linija za poluprofesionalnu primenu u bašti podmićuje zahvaljujući kvalitetu, koji je dorastao svakom pritisku. Skupocena obrada i robustan materijal garantuju naročito dug vek trajanja - takođe i u slučaju jakog opterećenja. Jer zalivanje pomoću Kärcher-a je mudro zalivanje!
Obeležja i prednosti
2-kraka spojnica
- Brzo priključivanje dva dela creva
Od mesinga
- Visoko kvalitetan, dugotrajan deo za spajanje
Klik sistem
- Odgovara svim poznatim markama
Specifikacije
Tehnički podaci
|Boja
|mesing
|Težina sa ambalažom (kg)
|0,1
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|20 x 20 x 48
Područja primene
- Zalivanje bašte
- Za zalivanje voćnjaka/povrtnjaka velikih površina
- Za zalivanje saksijskog cveća
- Za zalivanje ukrasnih biljaka (malih površina, pojedinačnih, saksijskih biljaka)
- Za čišćenje baštenske mehanizacije i alata.