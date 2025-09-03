Mesingana 3-kraka spojnica

Skupocena i robusna 3-kraka spojnica od mesinga za povezivanje tri creva. Tako možete da položite dva nezavisna voda creva. Nova Kärcher mesingana linija za poluprofesionalnu primenu u bašti podmićuje zahvaljujući kvalitetu, koji je dorastao svakom pritisku. Skupocena obrada i robustan materijal garantuju naročito dug vek trajanja - takođe i u slučaju jakog opterećenja. Jer zalivanje pomoću Kärcher-a je mudro zalivanje!

Obeležja i prednosti
3-kraka spojnica
  • Brzo priključivanje tri komada creva, omogućava dva nezavisna voda
Od mesinga
  • Visoko kvalitetan, dugotrajan deo za spajanje
Klik sistem
  • Odgovara svim poznatim markama
Specifikacije

Tehnički podaci

Boja crna
Težina (kg) 0,1
Težina sa ambalažom (kg) 0,1
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 15 x 55 x 60