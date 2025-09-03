Skupocena i robusna 3-kraka spojnica od mesinga za povezivanje tri creva. Tako možete da položite dva nezavisna voda creva. Nova Kärcher mesingana linija za poluprofesionalnu primenu u bašti podmićuje zahvaljujući kvalitetu, koji je dorastao svakom pritisku. Skupocena obrada i robustan materijal garantuju naročito dug vek trajanja - takođe i u slučaju jakog opterećenja. Jer zalivanje pomoću Kärcher-a je mudro zalivanje!