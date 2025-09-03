Mesingana spojnica za crevo 3/4"
Robusna i dugovečna mesingana spojnica za crevo, za creva od 3/4". Sa komfornim gumenim prstenom na dršci – za lagano rukovanje i bolje fiksiranje.
Skupocena mesingana spojnica za crevo, za creva od 3/4". Sa komfornim gumenim prstenom na dršci za lagano rukovanje i bolje fiksiranje. Nova Kärcher mesingana linija za poluprofesionalnu primenu u bašti podmićuje zahvaljujući kvalitetu, koji je dorastao svakom pritisku. Skupocena obrada i robustan materijal garantuju naročito dug vek trajanja - takođe i u slučaju jakog opterećenja. Jer zalivanje pomoću Kärcher-a je mudro zalivanje!
Obeležja i prednosti
Visoko kvalitetna spojnica za crevo od mesinga
- Robusnost i dugotrajnost
Komforni gumeni prsten na dršci
- Za lako rukovanje i bolje fiksiranje
Odgovarajuće za creva od 3/4"
Specifikacije
Tehnički podaci
|Prečnik
|3/4″
|Boja
|mesing
|Težina (kg)
|0,2
|Težina sa ambalažom (kg)
|0,2
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|52 x 39 x 39
Područja primene
- Zalivanje bašte
- Za zalivanje voćnjaka/povrtnjaka velikih površina
- Za zalivanje saksijskog cveća
- Za zalivanje ukrasnih biljaka (malih površina, pojedinačnih, saksijskih biljaka)
- Za čišćenje baštenske mehanizacije i alata.