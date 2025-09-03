Mesingana spojnica za crevo 3/4"

Robusna i dugovečna mesingana spojnica za crevo, za creva od 3/4". Sa komfornim gumenim prstenom na dršci – za lagano rukovanje i bolje fiksiranje.

Skupocena mesingana spojnica za crevo, za creva od 3/4". Sa komfornim gumenim prstenom na dršci za lagano rukovanje i bolje fiksiranje. Nova Kärcher mesingana linija za poluprofesionalnu primenu u bašti podmićuje zahvaljujući kvalitetu, koji je dorastao svakom pritisku. Skupocena obrada i robustan materijal garantuju naročito dug vek trajanja - takođe i u slučaju jakog opterećenja. Jer zalivanje pomoću Kärcher-a je mudro zalivanje!

Obeležja i prednosti
Visoko kvalitetna spojnica za crevo od mesinga
  • Robusnost i dugotrajnost
Komforni gumeni prsten na dršci
  • Za lako rukovanje i bolje fiksiranje
Odgovarajuće za creva od 3/4"
Specifikacije

Tehnički podaci

Prečnik 3/4″
Boja mesing
Težina (kg) 0,2
Težina sa ambalažom (kg) 0,2
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 52 x 39 x 39
Područja primene
  • Zalivanje bašte
  • Za zalivanje voćnjaka/povrtnjaka velikih površina
  • Za zalivanje saksijskog cveća
  • Za zalivanje ukrasnih biljaka (malih površina, pojedinačnih, saksijskih biljaka)
  • Za čišćenje baštenske mehanizacije i alata.