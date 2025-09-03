Skupocena mesingana spojnica za crevo sa funkcijom Aqua Stop, za creva od 3/4". Sa komfornim gumenim prstenom na dršci za lagano rukovanje i bolje fiksiranje. Otkačivanje bez prskanja je moguće zahvaljujući funkciji Aqua Stop. Nova Kärcher mesingana linija za poluprofesionalnu primenu u bašti podmićuje zahvaljujući kvalitetu, koji je dorastao svakom pritisku. Skupocena obrada i robustan materijal garantuju naročito dug vek trajanja - takođe i u slučaju jakog opterećenja. Jer zalivanje pomoću Kärcher-a je mudro zalivanje!