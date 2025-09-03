Mesingani priključak za slavinu G3/4 sa redukcijom G1/2
Skupocen mesingani priključak za slavinu G3/4 sa elementom za redukciju na G1/2 za priključak na dve veličine navoja. Sa komfornim gumenim prstenom na dršci za lagano rukovanje i bolje fiksiranje. Nova Kärcher mesingana linija za poluprofesionalnu primenu u bašti podmićuje zahvaljujući kvalitetu, koji je dorastao svakom pritisku. Skupocena obrada i robustan materijal garantuju naročito dug vek trajanja - takođe i u slučaju jakog opterećenja. Jer zalivanje pomoću Kärcher-a je mudro zalivanje!
Obeležja i prednosti
Visoko kvalitetan priključak za slavinu od mesinga
- Robusnost i dugotrajnost
Komforni gumeni prsten na dršci
- Za lako rukovanje i bolje fiksiranje
Redukcioni deo
- Omogućava priključivanje na 2 veličine navoja
Specifikacije
Tehnički podaci
|Veličina navoja
|G3/4 + G1/2
|Boja
|mesing
|Težina (kg)
|0,1
|Težina sa ambalažom (kg)
|0,1
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|44 x 37 x 37
Područja primene
- Zalivanje bašte
- Za zalivanje voćnjaka/povrtnjaka velikih površina
- Za zalivanje saksijskog cveća
- Za zalivanje ukrasnih biljaka (malih površina, pojedinačnih, saksijskih biljaka)
- Za čišćenje baštenske mehanizacije i alata.