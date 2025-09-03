Skupocen mesingani priključak za slavinu G3/4 sa elementom za redukciju na G1/2 za priključak na dve veličine navoja. Sa komfornim gumenim prstenom na dršci za lagano rukovanje i bolje fiksiranje. Nova Kärcher mesingana linija za poluprofesionalnu primenu u bašti podmićuje zahvaljujući kvalitetu, koji je dorastao svakom pritisku. Skupocena obrada i robustan materijal garantuju naročito dug vek trajanja - takođe i u slučaju jakog opterećenja. Jer zalivanje pomoću Kärcher-a je mudro zalivanje!