Mesingani priključak za slavinu G3/4 sa redukcijom G1/2

Robustan, dugovečan mesingani priključak za slavinu od G3/4 sa elementom za redukciju od G1/2 za priključak na 2 veličine navoja. Sa komfornim gumenim prstenom na dršci – za lagano rukovanje i bolje fiksiranje.

Skupocen mesingani priključak za slavinu G3/4 sa elementom za redukciju na G1/2 za priključak na dve veličine navoja. Sa komfornim gumenim prstenom na dršci za lagano rukovanje i bolje fiksiranje. Nova Kärcher mesingana linija za poluprofesionalnu primenu u bašti podmićuje zahvaljujući kvalitetu, koji je dorastao svakom pritisku. Skupocena obrada i robustan materijal garantuju naročito dug vek trajanja - takođe i u slučaju jakog opterećenja. Jer zalivanje pomoću Kärcher-a je mudro zalivanje!

Obeležja i prednosti
Visoko kvalitetan priključak za slavinu od mesinga
  • Robusnost i dugotrajnost
Komforni gumeni prsten na dršci
  • Za lako rukovanje i bolje fiksiranje
Redukcioni deo
  • Omogućava priključivanje na 2 veličine navoja
Specifikacije

Tehnički podaci

Veličina navoja G3/4 + G1/2
Boja mesing
Težina (kg) 0,1
Težina sa ambalažom (kg) 0,1
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 44 x 37 x 37
Područja primene
  • Zalivanje bašte
  • Za zalivanje voćnjaka/povrtnjaka velikih površina
  • Za zalivanje saksijskog cveća
  • Za zalivanje ukrasnih biljaka (malih površina, pojedinačnih, saksijskih biljaka)
  • Za čišćenje baštenske mehanizacije i alata.