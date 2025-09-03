Skupoceni i robusni mesingani reparator za crevo za popravku oštećenog creva odnosno za povezivanje creva sa unutrašnjim prečnikom od 1/2" i 5/8". Nova Kärcher mesingana linija za poluprofesionalnu primenu u bašti podmićuje zahvaljujući kvalitetu, koji je dorastao svakom pritisku. Skupocena obrada i robustan materijal garantuju naročito dug vek trajanja - takođe i u slučaju jakog opterećenja. Jer zalivanje pomoću Kärcher-a je mudro zalivanje!