Mesingani reparator za creva 1/2", 5/8"
Skupoceni i robusni mesingani reparator za crevo za popravku oštećenog creva odnosno za povezivanje creva sa unutrašnjim prečnikom od 1/2" i 5/8". Nova Kärcher mesingana linija za poluprofesionalnu primenu u bašti podmićuje zahvaljujući kvalitetu, koji je dorastao svakom pritisku. Skupocena obrada i robustan materijal garantuju naročito dug vek trajanja - takođe i u slučaju jakog opterećenja. Jer zalivanje pomoću Kärcher-a je mudro zalivanje!
Obeležja i prednosti
Od mesinga
- Visoko kvalitetan, dugotrajan materijal
Povezivanje creva
- Za povezivanje dvostrukih creva ili za popravku oštećenih creva
Za spajanje creva sa 1/2" i 5/8" (2.645-102.0) 3/4" (2.645-103.0) unutrašnji prečnik
- Odgovara svim uobičajenim baštenskim crevima
Specifikacije
Tehnički podaci
|Prečnik
|1/2″ / 5/8″
|Boja
|mesing
|Težina (kg)
|0,1
|Težina sa ambalažom (kg)
|0,1
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|38 x 38 x 38
Područja primene
- Zalivanje bašte
- Za zalivanje voćnjaka/povrtnjaka velikih površina
- Za zalivanje saksijskog cveća
- Za zalivanje ukrasnih biljaka (malih površina, pojedinačnih, saksijskih biljaka)
- Za čišćenje baštenske mehanizacije i alata.