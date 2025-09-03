Mesingani reparator za creva 3/4"

Skupoceni i robusni mesingani reparator za crevo za popravku oštećenog creva odnosno za povezivanje creva sa unutrašnjim prečnikom od 3/4".

Skupoceni i robusni mesingani reparator za crevo za popravku oštećenog creva odnosno za povezivanje creva sa unutrašnjim prečnikom od 3/4". Nova Kärcher mesingana linija za poluprofesionalnu primenu u bašti podmićuje zahvaljujući kvalitetu, koji je dorastao svakom pritisku. Skupocena obrada i robustan materijal garantuju naročito dug vek trajanja - takođe i u slučaju jakog opterećenja. Jer zalivanje pomoću Kärcher-a je mudro zalivanje!

Obeležja i prednosti
Od mesinga
  • Visoko kvalitetan, dugotrajan materijal
Povezivanje creva
  • Za povezivanje dvostrukih creva ili za popravku oštećenih creva
Za spajanje creva sa 1/2" i 5/8" (2.645-102.0) 3/4" (2.645-103.0) unutrašnji prečnik
  • Odgovara svim uobičajenim baštenskim crevima
Specifikacije

Tehnički podaci

Prečnik 3/4″
Boja mesing
Težina (kg) 0,2
Težina sa ambalažom (kg) 0,2
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 48 x 38 x 38
Područja primene
  • Zalivanje bašte
  • Za zalivanje voćnjaka/povrtnjaka velikih površina
  • Za zalivanje saksijskog cveća
  • Za zalivanje ukrasnih biljaka (malih površina, pojedinačnih, saksijskih biljaka)
  • Za čišćenje baštenske mehanizacije i alata.