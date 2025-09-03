Netaknuti priključci na slavinu, spojnice za creva i creva su temelj efikasnog zalivanja. Iz tog razloga Kärcher nudi kompletnu seriju pribora za povezivanje, otkačivanje i popravljanje sistema za zalivanje. Na primer priključak za uređaj od G3/4 za vezu spojnica za crevo sa na primer prskalicama (sa unutrašnjim navojem). Priključak za uređaj od G3/4 je univerzalno primenljiv za sva uobičajena baštenska creva i podmićuje ergonomskim dizajnom za lako rukovanje. Priključak je kompatibilan sa tri najuobičajenija prečnika za creva i svim klik sistemima, koje možete da dobijete.