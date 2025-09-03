Priključak za slavinu G3/4 sa redukcionim elementom G1/2
Naročito robustan priključak za slavinu od G3/4 sa elementom za redukciju na G1/2. Element za redukciju omogućuje priključak na 2 veličine navoja. Kompatibilan sa svim klik sistemima.
Netaknuti priključci na slavinu, spojnice za creva i creva su temelj efikasnog zalivanja. Iz tog razloga Kärcher nudi kompletnu seriju pribora za povezivanje, otkačivanje i popravljanje sistema za zalivanje. Na primer priključak za slavinu G3/4 sa redukcijom na G1/2. Element za redukciju omogućuje priključak na dve veličine navoja. Univerzalni reparator za creva je univerzalno primenljiv za sva uobičajena baštenska creva i podmićuje ergonomskim dizajnom za lako rukovanje. Idealno rešenje za povezivanje ili popravku 2 creva. Priključak na slavinu od G3/4 sa elementom za redukciju od G1/2 je kompatibilan sa tri najuobičajenija prečnika za creva i svim klik sistemima, koje možete da dobijete.
Obeležja i prednosti
Naročito robustan
- Garantuje robusnost
Redukcioni deo
- Omogućava priključivanje na 2 veličine navoja
Specifikacije
Tehnički podaci
|Veličina navoja
|G3/4 + G1/2
|Boja
|crna
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|48 x 33 x 33
Kod spajanja ovih proizvoda na mrežu pijaće vode potrebno je pridržavati se zahteva norme EN 1717. U slučaju potrebe, raspitajte se kod svog stručnjaka za sanitarije.
Kompatibilni uređaji
- Metalni pištolj za prskanje Premium
- Multifunkcionalan pištolj za prskanje Plus
- Multifunkcionalna prskalica i prskalica za površine MS 100, 6-struka
- Multifunkcionalni pištolj za prskanje
- Oscilirajuća prskalica OS 3.220
- Pištolj za prskanje Plus
- Pravougaona prskalica OS 5.320 S
- Pravougaona prskalica OS 5.320 SV
- Premium nosač creva HR 7.300