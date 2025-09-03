Netaknuti priključci na slavinu, spojnice za creva i creva su temelj efikasnog zalivanja. Iz tog razloga Kärcher nudi kompletnu seriju pribora za povezivanje, otkačivanje i popravljanje sistema za zalivanje. Na primer priključak za slavinu G3/4 sa redukcijom na G1/2. Element za redukciju omogućuje priključak na dve veličine navoja. Univerzalni reparator za creva je univerzalno primenljiv za sva uobičajena baštenska creva i podmićuje ergonomskim dizajnom za lako rukovanje. Idealno rešenje za povezivanje ili popravku 2 creva. Priključak na slavinu od G3/4 sa elementom za redukciju od G1/2 je kompatibilan sa tri najuobičajenija prečnika za creva i svim klik sistemima, koje možete da dobijete.