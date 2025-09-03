Netaknuti priključci na slavinu, spojnice za creva i creva su baza efikasnog zalivanja. Iz tog razloga Kärcher nudi kompletnu seriju pribora za povezivanje, otkačivanje, regulisanje i popravljanje sistema za zalivanje. Na primer Kärcher regulacioni ventil – idealno rešenje za regulaciju protoka vode od 0 do maks. Ubedljiv je zahvaljujući ergonomskom dizajnu i garantuje lako rukovanje. Regulacioni ventil možete da primenjujete ili za povezivanje između creva i prskalice ili – pomoću priložene 2-krake spojnice – za povezivanje dva creva. Kärcher regulacioni ventil je kompatibilan sa svim klik sistemima, koje možete dobiti, i svim uobičajenim prečnicima creva.