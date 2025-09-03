Regulacioni ventil
Regulacioni ventil za pozicioniranje između creva i prskalice. Za kontinuiranu regulaciju protoka vode od 0 do maks. uključujući 2-kraka spojnicu za povezivanje dva creva.
Netaknuti priključci na slavinu, spojnice za creva i creva su baza efikasnog zalivanja. Iz tog razloga Kärcher nudi kompletnu seriju pribora za povezivanje, otkačivanje, regulisanje i popravljanje sistema za zalivanje. Na primer Kärcher regulacioni ventil – idealno rešenje za regulaciju protoka vode od 0 do maks. Ubedljiv je zahvaljujući ergonomskom dizajnu i garantuje lako rukovanje. Regulacioni ventil možete da primenjujete ili za povezivanje između creva i prskalice ili – pomoću priložene 2-krake spojnice – za povezivanje dva creva. Kärcher regulacioni ventil je kompatibilan sa svim klik sistemima, koje možete dobiti, i svim uobičajenim prečnicima creva.
Obeležja i prednosti
Univerzalno primenljivo
- Za sva uobičajena baštenska creva
Uklj. 2-kraka spojnica
Specifikacije
Tehnički podaci
|Boja
|žuta
|Težina (kg)
|0,1
|Težina sa ambalažom (kg)
|0,1
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|105 x 32 x 32