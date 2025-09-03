Netaknuti priključci na slavinu, spojnice za creva i creva su baza efikasnog zalivanja. Iz tog razloga Kärcher nudi kompletnu seriju pribora za povezivanje, otkačivanje i popravljanje sistema za zalivanje. Na primer univerzalni reparator za creva. Univerzalni reparator za creva je univerzalno primenljiv za sva uobičajena baštenska creva i podmićuje ergonomskim dizajnom za lako rukovanje. Idealno rešenje za povezivanje ili popravku dva elementa creva. Univerzalni reparator za creva je kompatibilan sa tri najuobičajenija prečnika creva.