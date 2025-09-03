Univerzalni reparator za creva
Univerzalni reparator za creva za sva uobičajena baštenska creva. Za povezivanje/popravku dva elementa creva. Ergonomski dizajn za lagano rukovanje.
Netaknuti priključci na slavinu, spojnice za creva i creva su baza efikasnog zalivanja. Iz tog razloga Kärcher nudi kompletnu seriju pribora za povezivanje, otkačivanje i popravljanje sistema za zalivanje. Na primer univerzalni reparator za creva. Univerzalni reparator za creva je univerzalno primenljiv za sva uobičajena baštenska creva i podmićuje ergonomskim dizajnom za lako rukovanje. Idealno rešenje za povezivanje ili popravku dva elementa creva. Univerzalni reparator za creva je kompatibilan sa tri najuobičajenija prečnika creva.
Obeležja i prednosti
Ergonomski dizajn
- Za lako rukovanje.
Univerzalno primenljivo
- Odgovara svim uobičajenim baštenskim crevima
Za povezivanje ili popravku 2 creva
Specifikacije
Tehnički podaci
|Prečnik
|1/2″ / 5/8″ / 3/4″
|Boja
|crna
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|65 x 39 x 39