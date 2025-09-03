Univerzalni reparator za creva

Univerzalni reparator za creva za sva uobičajena baštenska creva. Za povezivanje/popravku dva elementa creva. Ergonomski dizajn za lagano rukovanje.

Netaknuti priključci na slavinu, spojnice za creva i creva su baza efikasnog zalivanja. Iz tog razloga Kärcher nudi kompletnu seriju pribora za povezivanje, otkačivanje i popravljanje sistema za zalivanje. Na primer univerzalni reparator za creva. Univerzalni reparator za creva je univerzalno primenljiv za sva uobičajena baštenska creva i podmićuje ergonomskim dizajnom za lako rukovanje. Idealno rešenje za povezivanje ili popravku dva elementa creva. Univerzalni reparator za creva je kompatibilan sa tri najuobičajenija prečnika creva.

Obeležja i prednosti
Ergonomski dizajn
  • Za lako rukovanje.
Univerzalno primenljivo
  • Odgovara svim uobičajenim baštenskim crevima
Za povezivanje ili popravku 2 creva
Specifikacije

Tehnički podaci

Prečnik 1/2″ / 5/8″ / 3/4″
Boja crna
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 65 x 39 x 39