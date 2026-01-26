Praktični SE 2 Spot uređaj za dubinsko čišćenje savršen je pomoćnik za trenutno i ciljano uklanjanje mrlja sa tapaciranog nameštaja i tekstila, koji sa lakoćom eliminiše prljavštinu i mirise, efikasno uklanjajući, na primer, mrlje od hrane i pića. Zahvaljujući svom kompaktnom dizajnu, ovaj uređaj je izuzetno jednostavan za upotrebu i zauzima malo prostora prilikom odlaganja, što znači da je brzo spreman za rad kad god treba da se izborite sa neočekivanom nečistoćom. Veliki radni radijus koji omogućava kabl dužine 4,5 metara pruža fleksibilnost pri čišćenju bilo gde u prostoriji, dok praktično skladištenje pribora na samom uređaju osigurava da su svi nastavci uvek pri ruci i spremni za upotrebu, a u pakovanju su uključeni mlaznica za dubinsko pranje tapacirunga i deterdžent.