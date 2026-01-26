Čistač sa ekstrakcionim raspršivačem SE 2 Spotcleaner Plus
Kompaktni i jednostavan za upotrebu, SE 2 Spot uređaj za dubinsko čišćenje savršen je pomoćnik za brzo i ciljano uklanjanje mrlja i prljavštine sa tapaciranog nameštaja i tekstila.
„Praktični SE 2 Spot uređaj za dubinsko čišćenje savršen je pomoćnik za trenutno i ciljano uklanjanje mrlja sa tapaciranog nameštaja i tekstila, koji sa lakoćom eliminiše prljavštinu i mirise, efikasno uklanjajući mrlje od hrane i pića. Zahvaljujući svom kompaktnom dizajnu, ovaj uređaj je izuzetno jednostavan za upotrebu i zauzima malo prostora prilikom odlaganja, što znači da je brzo spreman za rad kad god treba da se izborite sa neočekivanom prljavštinom. Veliki radni radijus koji omogućava kabl dužine 4,5 metara pruža fleksibilnost pri čišćenju bilo gde u prostoriji, dok praktično skladištenje pribora na samom uređaju osigurava da su svi nastavci uvek pri ruci i spremni za upotrebu. Uz uređaj se dobijaju četka za uklanjanje mrlja, mlaznica za dubinsko pranje tapacirunga i sredstvo za čišćenje.
Obeležja i prednosti
Dokazana Kärcher tehnologija za optimalne rezultate čišćenjaDubinsko čišćenje vlakana tekstilnih površina. Niska zaostala vlaga za brzo sušenje tekstilnih površina. Brzo i lako čišćenje zahvaljujući efikasnoj metodi čišćenja raspršivanjem u kombinaciji sa snažnim, ali energetski efikasnim motorom.
Specijalno razvijeni dodaci za lako dubinsko čišćenje vlakanaMlaznica za prskanje tapaciranog materijala omogućava brzo i jednostavno uklanjanje ukorenjene prljavštine. Integrisano crevo za prskanje za dodatnu udobnost prilikom čišćenja. Četka za uklanjanje mrlja za ciljano i efikasno čišćenje tvrdokornih ili osušenih mrlja.
Ultrakompaktni uređaj koji štedi prostorFlexibilan, takođe i u uskim ili teško dostupnim područjima. Sa praktičnom ručkom za brz i udoban transport uređaja. Skladištenje koje štedi prostor.
Praktično skladištenje dodatne opreme i creva
- Lako se transportuje samo jednom rukom – sav priloženi dodaci i crevo mogu se direktno skladištiti na uređaju.
- Sva dodatna oprema je uvek pričvršćena za uređaj, tako da možete biti sigurni da će biti tu kada je koristite.
Jednostavno i praktično rukovanje
- Uključivanje i isključivanje uređaja je jednostavno.
- Intuitivno rukovanje.
- Spremno za odmah čišćenje.
Sistem s 2 rezervoara
- Jednostavno punjenje rezervoara za svežu vodu.
- Praktično vađenje i pražnjenje rezervoara za prljavu vodu bez kontakta sa prljavštinom.
Ultra-fleksibilno crevo 2 u 1
- Integrisano crevo za prskanje za dodatnu udobnost prilikom čišćenja.
- Dugačko, veoma fleksibilno usisno crevo za dodatnu udobnost prilikom čišćenja.
- Sa okretnim zglobom na crevu za još veću slobodu kretanja.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Naznačena ulazna snaga (W)
|450
|Radni prečnik (m)
|6,3
|Kapacitet rezervoara za čistu vodu (l)
|1,5
|Kapacitet rezervoara za prljavu vodu (l)
|0,8
|Napon (V)
|220 / 240
|Frekvencija (Hz)
|50 / 60
|Priključni kabl (m)
|4,5
|Boja
|bela
|Težina bez pribora (kg)
|4
|Težina sa ambalažom (kg)
|6
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|385 x 215 x 310
Scope of supply
- Dužina usisnog creva: 1.8 m
- Operite mlaznicu za tapaciranje: 88 mm
- Četka za fleke
- Deterdžent: Sredstvo za čišćenje tepiha RM 519 (100 ml), 100 ml
- 2-u-1 komforni sistem: integrisano crevo za raspršivanje
Oprema
- Čuvanje kabla
- Sistem s 2 rezervoara
- Praktičan prihvat creva i pribora
Videos
Područja primene
- Tepisi
- Tapaciranje
- Tapacirani nameštaj
- Auto sedišta
Pribor
Sredstva za čišćenje
Find parts
Find parts & diagrams for your Kärcher cleaning equipment. Select “Find Parts” to begin your search or contact your authorized Kärcher dealer or retailer.