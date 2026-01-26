Čistač sa ekstrakcionim raspršivačem SE 3 Compact

Snažan i efikasan usisivač za dubinsko pranje impresionira svojim performansama na tekstilnim površinama, kao i svojim kompaktnim dizajnom i funkcijom samočišćenja.

Dubinsko čišćenje do samih vlakana i kompaktan dizajn: SE 3 Compact Home usisivač za dubinsko pranje je moćno, energetski efikasno rešenje bez ostataka za čišćenje tekstilnih površina. Zahvaljujući svom kompaktnom dizajnu, uređaj ne samo da je lak za rukovanje, već se može i odložiti radi uštede prostora, osiguravajući da je brzo spreman za temeljno i praktično dubinsko čišćenje čak i u slučaju nepredviđenog zaprljanja. Prljavština se brzo i efikasno uklanja sa tapaciranog nameštaja, prostirki, staza i malih tepiha. Dugo i fleksibilno usisno crevo sa ugrađenim crevom za deterdžent garantuje veliku udobnost i fleksibilnost, čak i na teško dostupnim mestima. Dugačak kabl obezbeđuje maksimalan opseg kretanja. Sa praktičnim opcijama za skladištenje na uređaju, sva dodatna oprema je uvek pri ruci. Sistem rezervoara 2-u-1 obezbeđuje da korisnici ne moraju da dođu u kontakt sa prljavštinom. A kada se čišćenje završi, usisivač za dubinsko pranje dodatno impresionira svojom funkcijom samočišćenja kako bi se sprečilo stvaranje bakterija i mirisa. Uključuje mlaznicu za tapacirane površine, mlaznicu za uske površine i deterdžent.

Obeležja i prednosti
Čistač sa ekstrakcionim raspršivačem SE 3 Compact: Dokazana Kärcher tehnologija za optimalne rezultate čišćenja
Dubinsko čišćenje vlakana tekstilnih površina. Niska zaostala vlaga za brzo sušenje tekstilnih površina. Brzo i lako čišćenje zahvaljujući efikasnoj metodi čišćenja raspršivanjem u kombinaciji sa snažnim, ali energetski efikasnim motorom.
Čistač sa ekstrakcionim raspršivačem SE 3 Compact: Specijalno razvijeni dodaci za lako dubinsko čišćenje vlakana
Mlaznica za usisavanje može se koristiti za brzo i jednostavno čišćenje tvrdokorne prljavštine, dok mlaznica za uske površine čini lak posao čišćenja posebno teško dostupnih područja. Integrisano crevo za prskanje za dodatnu udobnost prilikom čišćenja. Dugačko, veoma fleksibilno usisno crevo za dodatnu udobnost prilikom čišćenja.
Čistač sa ekstrakcionim raspršivačem SE 3 Compact: Higijenska funkcija ispiranja
Nakon čišćenja, uređaj se čisti pomoću funkcije ispiranja. Ovo uklanja ostatke prljavštine i izbegava neprijatne mirise zbog nakupljanja bakterija. Omogućava brzo skladištenje čistog uređaja.
Ultrakompaktni uređaj koji štedi prostor
  • Flexibilan, takođe i u uskim ili teško dostupnim područjima.
  • Sa praktičnom ručkom za brz i udoban transport uređaja.
  • Skladištenje koje štedi prostor.
Sistem s 2 rezervoara
  • Jednostavno punjenje rezervoara za svežu vodu.
  • Praktično vađenje i pražnjenje rezervoara za prljavu vodu bez kontakta sa prljavštinom.
Ultra-fleksibilno crevo 2 u 1
  • Integrisano crevo za prskanje za dodatnu udobnost prilikom čišćenja.
  • Dugačko, veoma fleksibilno usisno crevo za dodatnu udobnost prilikom čišćenja.
  • Sa okretnim zglobom na crevu za još veću slobodu kretanja.
Praktično skladištenje dodatne opreme i creva
  • Lako se transportuje samo jednom rukom – sav priloženi dodaci i crevo mogu se direktno skladištiti na uređaju.
  • Sva dodatna oprema je uvek pričvršćena za uređaj, tako da možete biti sigurni da će biti tu kada je koristite.
Prostor za odlaganje sitnog pribora
  • Praktično za privremeno skladištenje tokom čišćenja.
  • Savršeno za sunđere, krpe i druge sitne delove.
Jednostavno i praktično rukovanje
  • Uključivanje i isključivanje uređaja je jednostavno.
  • Intuitivno rukovanje.
  • Spremno za odmah čišćenje.
Specifikacije

Tehnički podaci

Naznačena ulazna snaga (W) 500
Radni prečnik (m) 5,8
Kapacitet rezervoara za čistu vodu (l) 1,7
Kapacitet rezervoara za prljavu vodu (l) 2,9
Faza (Ph) 1
Napon (V) 220 / 240
Frekvencija (Hz) 50 / 60
Priključni kabl (m) 3,6
Boja bela
Težina bez pribora (kg) 4,3
Težina sa ambalažom (kg) 6
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 450 x 225 x 260

Scope of supply

  • Dužina usisnog creva: 1.9 m
  • Operite mlaznicu za tapaciranje: 88 mm
  • Mlaznica za pranje pukotina
  • Deterdžent: Sredstvo za čišćenje tepiha RM 519 (100 ml), 100 ml
  • 2-u-1 komforni sistem: integrisano crevo za raspršivanje

Oprema

  • Čuvanje kabla
  • Čuvanje pribora na uređaju
  • Sistem s 2 rezervoara
  • Praktičan prihvat creva i pribora
  • Pretinci za odlaganje za male delove
  • Funkcija čišćenja sistema
Čistač sa ekstrakcionim raspršivačem SE 3 Compact
Područja primene
  • Tepisi
  • Tapaciranje
  • Auto sedišta
Pribor
Sredstva za čišćenje
Find parts

