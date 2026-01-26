Dubinsko čišćenje do samih vlakana i kompaktan dizajn: SE 3 Compact Home usisivač za dubinsko pranje je moćno, energetski efikasno rešenje bez ostataka za čišćenje tekstilnih površina. Zahvaljujući svom kompaktnom dizajnu, uređaj ne samo da je lak za rukovanje, već se može i odložiti radi uštede prostora, osiguravajući da je brzo spreman za temeljno i praktično dubinsko čišćenje čak i u slučaju nepredviđenog zaprljanja. Prljavština se brzo i efikasno uklanja sa tapaciranog nameštaja, prostirki, staza i malih tepiha. Dugo i fleksibilno usisno crevo sa ugrađenim crevom za deterdžent garantuje veliku udobnost i fleksibilnost, čak i na teško dostupnim mestima. Dugačak kabl obezbeđuje maksimalan opseg kretanja. Sa praktičnim opcijama za skladištenje na uređaju, sva dodatna oprema je uvek pri ruci. Sistem rezervoara 2-u-1 obezbeđuje da korisnici ne moraju da dođu u kontakt sa prljavštinom. A kada se čišćenje završi, usisivač za dubinsko pranje dodatno impresionira svojom funkcijom samočišćenja kako bi se sprečilo stvaranje bakterija i mirisa. Uključuje mlaznicu za tapacirane površine, mlaznicu za uske površine i deterdžent.