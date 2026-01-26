Dubinsko čišćenje do samih vlakana i kompaktan dizajn: SE 3 Compact Home Floor usisivač za dubinsko čišćenje je snažno i energetski efikasno rešenje za čišćenje tekstilnih površina. Zahvaljujući kompaktnom dizajnu, uređaj se može odložiti kako bi se uštedeo prostor, osiguravajući da je brzo spreman za rad kad god je to potrebno za temeljno i praktično čišćenje. Prljavština se brzo i efikasno uklanja sa tapaciranog nameštaja i tepiha. Fleksibilno usisno crevo i dugačak kabl garantuju visok nivo udobnosti, fleksibilnosti i slobode kretanja. Inovativna 2-u-1 mlaznica za raspršivanje, u kombinaciji sa produžnim cevima, omogućava udobno uspravno čišćenje tepiha srednje veličine. Sa praktičnim opcijama za skladištenje na uređaju, sav pribor je uvek pri ruci. Sistem rezervoara 2-u-1 obezbeđuje korisnicima da ne moraju da dođu u kontakt sa prljavštinom. A kada se čišćenje završi, ovaj usisivač za dubinsko pranje dodatno impresionira svojom funkcijom samočišćenja kako bi se sprečilo stvaranje bakterija i mirisa. Uključuje mlaznicu za tapacirane površine, mlaznicu za uske površine i deterdžent.