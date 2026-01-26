Čistač sa ekstrakcionim raspršivačem SE 3 Compact Floor
Snažan i efikasan usisivač za dubinsko pranje impresionira svojim performansama kod tekstilnih površina kao što su tepisi, kao i svojim kompaktnim dizajnom i funkcijom samočišćenja.
Dubinsko čišćenje do samih vlakana i kompaktan dizajn: SE 3 Compact Home Floor usisivač za dubinsko čišćenje je snažno i energetski efikasno rešenje za čišćenje tekstilnih površina. Zahvaljujući kompaktnom dizajnu, uređaj se može odložiti kako bi se uštedeo prostor, osiguravajući da je brzo spreman za rad kad god je to potrebno za temeljno i praktično čišćenje. Prljavština se brzo i efikasno uklanja sa tapaciranog nameštaja i tepiha. Fleksibilno usisno crevo i dugačak kabl garantuju visok nivo udobnosti, fleksibilnosti i slobode kretanja. Inovativna 2-u-1 mlaznica za raspršivanje, u kombinaciji sa produžnim cevima, omogućava udobno uspravno čišćenje tepiha srednje veličine. Sa praktičnim opcijama za skladištenje na uređaju, sav pribor je uvek pri ruci. Sistem rezervoara 2-u-1 obezbeđuje korisnicima da ne moraju da dođu u kontakt sa prljavštinom. A kada se čišćenje završi, ovaj usisivač za dubinsko pranje dodatno impresionira svojom funkcijom samočišćenja kako bi se sprečilo stvaranje bakterija i mirisa. Uključuje mlaznicu za tapacirane površine, mlaznicu za uske površine i deterdžent.
Obeležja i prednosti
Dokazana Kärcher tehnologija za optimalne rezultate čišćenjaDubinsko čišćenje vlakana tekstilnih površina. Niska zaostala vlaga za brzo sušenje tekstilnih površina. Brzo i lako čišćenje zahvaljujući efikasnoj metodi čišćenja raspršivanjem u kombinaciji sa snažnim, ali energetski efikasnim motorom.
Specijalno razvijeni dodaci za lako dubinsko čišćenje vlakanaInovativna 2-u-1 mlaznica za raspršivanje XXL, zajedno sa produžnim cevima, omogućava praktično čišćenje tepiha srednje veličine. Može se koristiti i direktno na ručki za još efikasnije čišćenje. Mlaznica za usisavanje može se koristiti za brzo i jednostavno čišćenje tvrdokorne prljavštine, dok mlaznica za uske površine čini lak posao čišćenja posebno teško dostupnih područja. Dugačko, veoma fleksibilno usisno crevo za dodatnu udobnost prilikom čišćenja.
Higijenska funkcija ispiranjaNakon čišćenja, uređaj se čisti pomoću funkcije ispiranja. Ovo uklanja ostatke prljavštine i izbegava neprijatne mirise zbog nakupljanja bakterija. Omogućava brzo skladištenje čistog uređaja.
Ultrakompaktni uređaj koji štedi prostor
- Flexibilan, takođe i u uskim ili teško dostupnim područjima.
- Sa praktičnom ručkom za brz i udoban transport uređaja.
- Skladištenje koje štedi prostor.
Sistem s 2 rezervoara
- Jednostavno punjenje rezervoara za svežu vodu.
- Praktično vađenje i pražnjenje rezervoara za prljavu vodu bez kontakta sa prljavštinom.
Ultra-fleksibilno crevo 2 u 1
- Integrisano crevo za prskanje za dodatnu udobnost prilikom čišćenja.
- Dugačko, veoma fleksibilno usisno crevo za dodatnu udobnost prilikom čišćenja.
- Sa okretnim zglobom na crevu za još veću slobodu kretanja.
Praktično skladištenje dodatne opreme i creva
- Lako se transportuje samo jednom rukom – sav priloženi dodaci i crevo mogu se direktno skladištiti na uređaju.
- Sva dodatna oprema je uvek pričvršćena za uređaj, tako da možete biti sigurni da će biti tu kada je koristite.
Prostor za odlaganje sitnog pribora
- Praktično za privremeno skladištenje tokom čišćenja.
- Savršeno za sunđere, krpe i druge sitne delove.
Jednostavno i praktično rukovanje
- Uključivanje i isključivanje uređaja je jednostavno.
- Intuitivno rukovanje.
- Spremno za odmah čišćenje.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Naznačena ulazna snaga (W)
|500
|Radni prečnik (m)
|6
|Kapacitet rezervoara za čistu vodu (l)
|1,7
|Kapacitet rezervoara za prljavu vodu (l)
|2,9
|Faza (Ph)
|1
|Napon (V)
|220 / 240
|Frekvencija (Hz)
|50 / 60
|Priključni kabl (m)
|3,6
|Boja
|bela
|Težina bez pribora (kg)
|4,3
|Težina sa ambalažom (kg)
|6,6
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|450 x 225 x 260
|Nominalna širina za pribor (mm)
|35
Scope of supply
- Dužina usisnog creva: 1.9 m
- Mlaznica za raspršivanje i usisavanje: 2 Kom, 0.5 m, Plastika
- 2-u-1 mlaznica za ekstrakciju raspršivanjem XXL
- Operite mlaznicu za tapaciranje: 88 mm
- Mlaznica za pranje pukotina
- Deterdžent: Sredstvo za čišćenje tepiha RM 519 (100 ml), 100 ml
- 2-u-1 komforni sistem: integrisano crevo za raspršivanje
Oprema
- Čuvanje kabla
- Čuvanje pribora na uređaju
- Sistem s 2 rezervoara
- Praktičan prihvat creva i pribora
- Pretinci za odlaganje za male delove
- Funkcija čišćenja sistema
Područja primene
- Tepisi
- Tapaciranje
- Auto sedišta
Pribor
Sredstva za čišćenje
