Koncentrat sredstva za čišćenje prozora RM 503, 20ml

Sredstvo za čišćenje prozora u praktično doziranom pakovanju za čišćenje bez zaostalih tragova na svim vodootpornim, glatkim površinama kao staklo, prozori, ogledala, kabine za tuširanje itd. Omogućava kiši da brže otiče i usporava ponovno prljanje.