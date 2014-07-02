Koncentrat sredstva za čišćenje prozora RM 503, 20ml
Sredstvo za čišćenje prozora u praktično doziranom pakovanju za čišćenje bez zaostalih tragova na svim vodootpornim, glatkim površinama kao staklo, prozori, ogledala, kabine za tuširanje itd. Omogućava kiši da brže otiče i usporava ponovno prljanje.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Veličina posude (ml)
|4 x 20
|Pakovanje (Kom)
|20
|Težina sa ambalažom (kg)
|0,1
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|225 x 115 x 25
Kompatibilni uređaji
Područja primene
- Prozori i staklene površine
- Prozori sa prečagama
- Ogledala
- Stakleni stolovi
- Staklene tuš kabine