Koncentrat sredstva za čišćenje prozora RM 503, 20ml

Sredstvo za čišćenje prozora u praktično doziranom pakovanju za čišćenje bez zaostalih tragova na svim vodootpornim, glatkim površinama kao staklo, prozori, ogledala, kabine za tuširanje itd. Omogućava kiši da brže otiče i usporava ponovno prljanje.

Specifikacije

Tehnički podaci

Veličina posude (ml) 4 x 20
Pakovanje (Kom) 20
Težina sa ambalažom (kg) 0,1
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 225 x 115 x 25
Područja primene
  • Prozori i staklene površine
  • Prozori sa prečagama
  • Ogledala
  • Stakleni stolovi
  • Staklene tuš kabine