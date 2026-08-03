RM glass cleaner 500, 500ml *AT, 500ml
Za pranje svih vodootpornih glatkih površina bez ostavljanja tragova. Takođe odstranjuje tvrdokorne nečistoće kao što su slojevi masnoće, insekti, masnoća od kože i emisije.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Veličina posude (ml)
|500
|Pakovanje (Kom)
|8
|Težina sa ambalažom (kg)
|0,6
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|65 x 65 x 210
Osobine
- Čišćenje bez zaostalih pruga
- Izuzetno neguje materijal
- Svež prijatan miris
- Dobra svojstva kvašenja
- Primenjivo i ručnim putem
- Prilagođeno Kärcher uređajima, uz garantovanu bezbednost i očuvanje materijala.
- Telo boce je napravljeno od 100% reciklirane plastike.
- Proizvedeno u Nemačkoj
Upozorenja i bezbednosni saveti prema direktivama Evropske Unije
Upozorenja i bezbednosni saveti prema direktivama Evropske Unije
- P264 Oprati detaljno nakon rukovanja.
- P305 + P351 + P338 PRILIKOM KONTAKTA SA OČIMA: Ispirati oči pažljivo vodom nekoliko minuta. Odstraniti kontaktna sočiva ako je to moguće. Nastaviti ispiranje.
- P337 + P313 Ako iritacija oka ne prolazi: potražiti medicinski savet/ mišljenje.
Kompatibilni uređaji
Područja primene
- Prozori i staklene površine
- Prozori sa prečagama
- Ogledala
- Stakleni stolovi
- Staklene tuš kabine