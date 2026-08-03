RM glass cleaner 500, 500ml *AT, 500ml

Za pranje svih vodootpornih glatkih površina bez ostavljanja tragova. Takođe odstranjuje tvrdokorne nečistoće kao što su slojevi masnoće, insekti, masnoća od kože i emisije.

Specifikacije

Tehnički podaci

Veličina posude (ml) 500
Pakovanje (Kom) 8
Težina sa ambalažom (kg) 0,6
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 65 x 65 x 210
Osobine
  • Čišćenje bez zaostalih pruga
  • Izuzetno neguje materijal
  • Svež prijatan miris
  • Dobra svojstva kvašenja
  • Primenjivo i ručnim putem
  • Prilagođeno Kärcher uređajima, uz garantovanu bezbednost i očuvanje materijala.
  • Telo boce je napravljeno od 100% reciklirane plastike.
  • Proizvedeno u Nemačkoj
RM glass cleaner 500, 500ml *AT, 500ml
RM glass cleaner 500, 500ml *AT, 500ml
Upozorenja i bezbednosni saveti prema direktivama Evropske Unije
Upozorenja i bezbednosni saveti prema direktivama Evropske Unije
  • P264 Oprati detaljno nakon rukovanja.
  • P305 + P351 + P338 PRILIKOM KONTAKTA SA OČIMA: Ispirati oči pažljivo vodom nekoliko minuta. Odstraniti kontaktna sočiva ako je to moguće. Nastaviti ispiranje.
  • P337 + P313 Ako iritacija oka ne prolazi: potražiti medicinski savet/ mišljenje.
Područja primene
  • Prozori i staklene površine
  • Prozori sa prečagama
  • Ogledala
  • Stakleni stolovi
  • Staklene tuš kabine