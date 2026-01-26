Sredstvo za negu poda, drvo nauljeno/navošteno RM 535, 500ml

Sredstvo za negu poda RM 535 čisti, neguje i štiti nauljene i navoštene drv. podove i ostavlja svilenkasti sjaj bez tragova. Nije potrebno naknadno brisanje. Prijatan miris pčelinjeg voska.

Specifikacije

Tehnički podaci

Veličina posude (ml) 500
Pakovanje (Kom) 8
Težina (kg) 0,5
Težina sa ambalažom (kg) 0,8
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 65 x 655 x 210
Područja primene
  • Voskirani drveni podovi
  • Drveni podovi sa uljano-voskirnim premazom