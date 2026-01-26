Sredstvo za negu poda, drvo nauljeno/navošteno RM 535, 500ml
Sredstvo za negu poda RM 535 čisti, neguje i štiti nauljene i navoštene drv. podove i ostavlja svilenkasti sjaj bez tragova. Nije potrebno naknadno brisanje. Prijatan miris pčelinjeg voska.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Veličina posude (ml)
|500
|Pakovanje (Kom)
|8
|Težina (kg)
|0,5
|Težina sa ambalažom (kg)
|0,8
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|65 x 655 x 210
Područja primene
- Voskirani drveni podovi
- Drveni podovi sa uljano-voskirnim premazom