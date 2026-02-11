Koncentrat šampona za automobile RM 562, 500ml

Koncentrovani šampon za automobile. Skida ulje, masnoću, zimsku prljavštinu i prljavštinu sa ulice na lakiranim, staklenim, plastičnim i hromiranim površinama. Razblaživanjem se dobija 5 l.

Specifikacije

Tehnički podaci

Veličina posude (ml) 500
Pakovanje (Kom) 8
Težina (kg) 0,5
Težina sa ambalažom (kg) 0,6
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 70 x 70 x 240
Osobine
  • Stvaranje pene, moćno i nežno čišćenje
  • Rastvara tipične nečistoće, kao što su ulje, mast, zimska prljavština, nečistoća nastala emisijom otpadnih gasova
  • Brzo i efikasno čišćenje u kombinaciji sa Kärcher visokopritisnim čistačem
  • pH neutralno
  • Izuzetno neguje materijal
  • Tenzidi pod OECD biološki razgradivi
  • Koncentrovano sredstvo za čišćenje
  • Proizvedeno u Nemačkoj
Upozorenja i bezbednosni saveti prema direktivama Evropske Unije
  • P264 Oprati detaljno nakon rukovanja.
  • P305 + P351 + P338 PRILIKOM KONTAKTA SA OČIMA: Ispirati oči pažljivo vodom nekoliko minuta. Odstraniti kontaktna sočiva ako je to moguće. Nastaviti ispiranje.
  • P337 + P313 Ako iritacija oka ne prolazi: potražiti medicinski savet/ mišljenje.
Područja primene
  • Plastika
  • Prozori i staklene površine
  • Lakirane površine
  • Hrom