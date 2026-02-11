Koncentrat šampona za automobile RM 562, 500ml
Koncentrovani šampon za automobile. Skida ulje, masnoću, zimsku prljavštinu i prljavštinu sa ulice na lakiranim, staklenim, plastičnim i hromiranim površinama. Razblaživanjem se dobija 5 l.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Veličina posude (ml)
|500
|Pakovanje (Kom)
|8
|Težina (kg)
|0,5
|Težina sa ambalažom (kg)
|0,6
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|70 x 70 x 240
Osobine
- Stvaranje pene, moćno i nežno čišćenje
- Rastvara tipične nečistoće, kao što su ulje, mast, zimska prljavština, nečistoća nastala emisijom otpadnih gasova
- Brzo i efikasno čišćenje u kombinaciji sa Kärcher visokopritisnim čistačem
- pH neutralno
- Izuzetno neguje materijal
- Tenzidi pod OECD biološki razgradivi
- Koncentrovano sredstvo za čišćenje
- Proizvedeno u Nemačkoj
Upozorenja i bezbednosni saveti prema direktivama Evropske Unije
Upozorenja i bezbednosni saveti prema direktivama Evropske Unije
- P264 Oprati detaljno nakon rukovanja.
- P305 + P351 + P338 PRILIKOM KONTAKTA SA OČIMA: Ispirati oči pažljivo vodom nekoliko minuta. Odstraniti kontaktna sočiva ako je to moguće. Nastaviti ispiranje.
- P337 + P313 Ako iritacija oka ne prolazi: potražiti medicinski savet/ mišljenje.
Kompatibilni uređaji
Područja primene
- Plastika
- Prozori i staklene površine
- Lakirane površine
- Hrom