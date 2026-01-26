RM 660** wax polish 0,5l, 500ml

Specifikacije

Tehnički podaci

Veličina posude (ml) 500
Pakovanje (Kom) 8
Težina sa ambalažom (kg) 0,6
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 70 x 70 x 180
RM 660** wax polish 0,5l, 500ml
RM 660** wax polish 0,5l, 500ml
Kompatibilni uređaji
Područja primene
  • Auto lak
  • Lakirane površine