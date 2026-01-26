Patio & Deck Cleaner Koncentrat RM 564, 500ml

Patio & Deck koncentrat za čišćenje balkona i terase (drvo/kamen) koje čuva materijal. Uklanja ulje, masnoću, nečistoće od zagađenja i čađ. Razblaživanjem se dobija 5 l sredstva za čišćenje.

Specifikacije

Tehnički podaci

Veličina posude (ml) 500
Pakovanje (Kom) 8
Težina (kg) 0,5
Težina sa ambalažom (kg) 0,6
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 70 x 70 x 240
Područja primene
  • Balkon
  • Kameni podovi
  • Drveni podovi
  • Prozori i staklene površine
  • Metal