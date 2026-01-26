Patio & Deck Cleaner Koncentrat RM 564, 500ml
Patio & Deck koncentrat za čišćenje balkona i terase (drvo/kamen) koje čuva materijal. Uklanja ulje, masnoću, nečistoće od zagađenja i čađ. Razblaživanjem se dobija 5 l sredstva za čišćenje.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Veličina posude (ml)
|500
|Pakovanje (Kom)
|8
|Težina (kg)
|0,5
|Težina sa ambalažom (kg)
|0,6
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|70 x 70 x 240
Kompatibilni uređaji
Područja primene
- Balkon
- Kameni podovi
- Drveni podovi
- Prozori i staklene površine
- Metal