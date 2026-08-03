RM 670** Winter windshield cleaner conce, 5l
Sredstvo za čišćenje i zaštitu od smrzavanja za sisteme za pranje prozora i farova. Sprečava smrzavanje vetrobranskog stakla i garantuje pogled bez tragova i odsjaja.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Veličina posude (l)
|5
|Pakovanje (Kom)
|1
|Težina (kg)
|5
|Težina sa ambalažom (kg)
|5,1
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|192 x 145 x 248
Osobine
- Veoma efikasan koncentrat za pranje vetrobranskog stakla tokom zimskih meseci. Od 5 litara koncentrata dobija se i do 15 litara tečnosti za pranje vetrobranskog stakla.
- Pouzdano sprečava smrzavanje tečnosti za pranje vetrobrana
- čišćenje bez ostataka i tragova
- Odstranjuje kočionu prašinu, čestice gume, rizlu, sneg i tragove blatnjave vode.
- Smanjuje efekat odbleska koji stvara rasipanje svetlosti
- Ne izaziva naprsline usled naprezanja na polikarbonatu, pa je stoga prikladan i za čišćenje farova
- Može se mešati s vodom svih stepena tvrdoće zahvaljujući formuli protiv stvaranja kamenca. Ne dovodi do nakupljanja kamenca u tečnosti za pranje vetrobrana ni do začepljenja mlaznica.
- Prikladno za mlaznice s ravnim mlazom
- Može se mešati sa letnjim sredstvom za pranje vetrobranskog stakla Kärcher. Nije potrebno prazniti rezervoar za tečnost u prelaznom dobu tokom jeseni i proleća.
- Prijatan, svež miris citrusa
Upozorenja i bezbednosni saveti prema direktivama Evropske Unije
Upozorenja i bezbednosni saveti prema direktivama Evropske Unije
- P305 + P351 + P338 PRILIKOM KONTAKTA SA OČIMA: Ispirati oči pažljivo vodom nekoliko minuta. Odstraniti kontaktna sočiva ako je to moguće. Nastaviti ispiranje.
- P337 + P313 Ako iritacija oka ne prolazi: potražiti medicinski savet/ mišljenje.
- P403 + P235 Skladištiti na dobro provetrenom mestu. Držati na hladnom.
- P501a Odlaganje sadržaja / posude prema lokalnim / regionalnim / nacionalnim / međunarodnim propisima.
Kompatibilni uređaji
- G 7.180
- K 2 Classic
- K 2 Power Control Car & Home *EU
- K 2 Universal Edition
- K 3 Car & Home
- K 3 Classic
- K 3 Home
- K 3 Power Control
- K 3 upright PROMO (BT)
- K 4 Classic
- K 4 Power Control Flex
- K 4 Power Control Flex Car & Home
- K 4 Power Control Flex Home
- K 4 Power Control Go!Further
- K 4 Power Control Home
- K 4 Premium
- K 2
- K 2 Basic
- K 2 Basic *EU
- K 2 Basic Car *EU
- K 2 Basic Home *EU
- K 2 Car
- K 2 Car & Home
- K 2 Car Home & Pipe *EU
- K 2 Classic
- K 2 Compact
- K 2 Compact Home
- K 2 Full Control
- K 2 Full Control Home
- K 2 HOME T150 *EU
- K 2 Home
- K 2 Premium
- K 2 Premium Full Control
- K 2 Premium Full Control Home
- K 2 Premium Home
- K 2 Universal Edition
- K 2.400
- K 2.75-PL-WB
- K 2500 PLUS-N * EUR
- K 3
- K 3 Compact *EU
- K 3 Full Control
- K 3 Full Control Car *EU
- K 3 Full Control Home T350
- K 3 Home
- K 3 Home & Pipe
- K 3 Premium
- K 3 Premium Home T 350
- K 4 Compact
- K 4 Full Control
- K 4 Full Control Car & Home Splash G
- K 4 Full Control Car *EU
- K 4 Full Control Home
- K 4 Full Control Home & Brush
- K 4 Full Control Home *AT
- K 4 Full Control Home *EU
- K 4 Home *EU
- K 4 Premium
- K 4 Premium Full Control
- K 4 Premium Full Control Home
- K 4 Premium Full Control Home Wood *EU
- K 4 Premium Home
- K 4 Premium eco!ogic Home
- K 490M-PL-FLEX*EU
- K 490M-PL.-F.S.*EUR
- K 5
- K 5 Compact
- K 5 Compact Car & Home
- K 5 Full Control
- K 5 Full Control Home
- K 5 Full Control Home *AT
- K 5 Full Control Home + PC 7,5 *AT
- K 5 Full Control Home&Splash Guard
- K 5 Full Control Plus
- K 5 Home
- K 5 Power Control Home
- K 5 Premium
- K 5 Premium Full Control
- K 5 Premium Full Control Car&Home&Org
- K 5 Premium Full Control Home
- K 5 Premium Full Control Plus
- K 5 Premium Full Control Plus Home
- K 5 Premium Home
- K 5 Premium eco!ogic Home
- K 502MS-PLUS *EU
- K 7
- K 7 Compact
- K 7 Full Control
- K 7 Full Control Home
- K 7 Full Control Plus
- K 7 Full Control Plus Home
- K 7 Home
- K 7 Power Flex
- K 7 Power Flex Home
- K 7 Premium
- K 7 Premium Full Control *EU
- K 7 Premium Full Control Plus
- K 7 Premium Full Control Plus Home
- K 7 Premium Home
- K 7 Premium eco!ogic Home
- K 7 Smart Control Flex
- K 7 Smart Control Flex Home
- K2 Premium Power Control
- K3 Premium Power Control
- K4 Prem. + Kärcher for Kids-Osteraktion
- K7 Compact
- K7 Premium Smart Control
- K7 Premium Smart Control Home
- K7 Smart Control
- K7 Smart Control Home
- KHB 5 Battery Set
- KHD 4-2 T250 *AT
- KHP 4 *AT
Područja primene
- Automobilska stakla