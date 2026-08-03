RM 670** Winter windshield cleaner conce, 5l

Sredstvo za čišćenje i zaštitu od smrzavanja za sisteme za pranje prozora i farova. Sprečava smrzavanje vetrobranskog stakla i garantuje pogled bez tragova i odsjaja.

Specifikacije

Tehnički podaci

Veličina posude (l) 5
Pakovanje (Kom) 1
Težina (kg) 5
Težina sa ambalažom (kg) 5,1
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 192 x 145 x 248
Osobine
  • Veoma efikasan koncentrat za pranje vetrobranskog stakla tokom zimskih meseci. Od 5 litara koncentrata dobija se i do 15 litara tečnosti za pranje vetrobranskog stakla.
  • Pouzdano sprečava smrzavanje tečnosti za pranje vetrobrana
  • čišćenje bez ostataka i tragova
  • Odstranjuje kočionu prašinu, čestice gume, rizlu, sneg i tragove blatnjave vode.
  • Smanjuje efekat odbleska koji stvara rasipanje svetlosti
  • Ne izaziva naprsline usled naprezanja na polikarbonatu, pa je stoga prikladan i za čišćenje farova
  • Može se mešati s vodom svih stepena tvrdoće zahvaljujući formuli protiv stvaranja kamenca. Ne dovodi do nakupljanja kamenca u tečnosti za pranje vetrobrana ni do začepljenja mlaznica.
  • Prikladno za mlaznice s ravnim mlazom
  • Može se mešati sa letnjim sredstvom za pranje vetrobranskog stakla Kärcher. Nije potrebno prazniti rezervoar za tečnost u prelaznom dobu tokom jeseni i proleća.
  • Prijatan, svež miris citrusa
RM 670** Winter windshield cleaner conce, 5l
RM 670** Winter windshield cleaner conce, 5l
RM 670** Winter windshield cleaner conce, 5l
Upozorenja i bezbednosni saveti prema direktivama Evropske Unije
Upozorenja i bezbednosni saveti prema direktivama Evropske Unije
  • P305 + P351 + P338 PRILIKOM KONTAKTA SA OČIMA: Ispirati oči pažljivo vodom nekoliko minuta. Odstraniti kontaktna sočiva ako je to moguće. Nastaviti ispiranje.
  • P337 + P313 Ako iritacija oka ne prolazi: potražiti medicinski savet/ mišljenje.
  • P403 + P235 Skladištiti na dobro provetrenom mestu. Držati na hladnom.
  • P501a Odlaganje sadržaja / posude prema lokalnim / regionalnim / nacionalnim / međunarodnim propisima.
Kompatibilni uređaji
Područja primene
  • Automobilska stakla
Pribor