Šampon za automobile RM 619, 10l
Blago alkalno, penušavo sredstvo za čišćenje za temeljno pranje vozila. Ekološki prihvatljivo i posebno nežno prema svim farbanim i plastičnim površinama.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Veličina posude (l)
|10
|Pakovanje (Kom)
|1
|Težina sa ambalažom (kg)
|10,5
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|240 x 200 x 305
Osobine
- Za temeljno čišćenje osetljivih lakiranih i plastičnih površina
- Naročito neguje materijal
- Neznatno bazno sredstvo za čišćenje, nema štetnih sastojaka
- Ready-to-use-sredstvo za čišćenje (RTU)
- Brzo i efikasno čišćenje u kombinaciji sa Kärcher visokopritisnim čistačem
- bez NTA
- Prilagođeno Kärcher uređajima, uz garantovanu bezbednost i očuvanje materijala.
- Proizvedeno u Nemačkoj
Kompatibilni uređaji
Područja primene
- Vozila
- Motocikli i skuteri