Šampon za automobile RM 619, 10l

Blago alkalno, penušavo sredstvo za čišćenje za temeljno pranje vozila. Ekološki prihvatljivo i posebno nežno prema svim farbanim i plastičnim površinama.

Specifikacije

Tehnički podaci

Veličina posude (l) 10
Pakovanje (Kom) 1
Težina sa ambalažom (kg) 10,5
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 240 x 200 x 305
Osobine
  • Za temeljno čišćenje osetljivih lakiranih i plastičnih površina
  • Naročito neguje materijal
  • Neznatno bazno sredstvo za čišćenje, nema štetnih sastojaka
  • Ready-to-use-sredstvo za čišćenje (RTU)
  • Brzo i efikasno čišćenje u kombinaciji sa Kärcher visokopritisnim čistačem
  • bez NTA
  • Prilagođeno Kärcher uređajima, uz garantovanu bezbednost i očuvanje materijala.
  • Proizvedeno u Nemačkoj
Šampon za automobile RM 619, 10l
Područja primene
  • Vozila
  • Motocikli i skuteri
Pribor