Samo naši najinovativniji i najmoćniji proizvodi nose potpis pionira tehnologije i osnivača kompanije Alfreda Kärchera, što novi AF 50 Signature Line odmah izdvaja kao najbolji Kärcher uređaj u svojoj kategoriji. Ako ste se ikada pitali koliko je važan vazduh koji udišete, dovoljno je da na nekoliko sekundi zadržite dah i znaćete odgovor, a srećom, kod našeg najsnažnijeg prečišćivača vazduha AF 50 Signature Line, samo će vam moderan dizajn oduzeti dah. Zahvaljujući visokoefikasnom HEPA filteru sa aktivnim ugljem, on iz vazduha pouzdano uklanja finu prašinu, alergene, patogene, pa čak i mirise i hemijska isparenja, dok inteligentni automatski režim rada neprestano prilagođava snagu trenutnom kvalitetu vazduha. Ovakva tehnologija za sobom ne ostavlja ništa osim čistog vazduha i pravog WOW faktora u vašem domu.