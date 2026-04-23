Prečišćivač vazduha AF 50 Signature Line
AF 50 Signature Line sa laserskim senzorom, HEPA i aktivnim ugljem uklanja patogene, prašinu i mirise. Idealan za prostorije od 50 do 100 m², uz maksimalnu efikasnost prečišćavanja.
Samo naši najinovativniji i najmoćniji proizvodi nose potpis pionira tehnologije i osnivača kompanije Alfreda Kärchera, što novi AF 50 Signature Line odmah izdvaja kao najbolji Kärcher uređaj u svojoj kategoriji. Ako ste se ikada pitali koliko je važan vazduh koji udišete, dovoljno je da na nekoliko sekundi zadržite dah i znaćete odgovor, a srećom, kod našeg najsnažnijeg prečišćivača vazduha AF 50 Signature Line, samo će vam moderan dizajn oduzeti dah. Zahvaljujući visokoefikasnom HEPA filteru sa aktivnim ugljem, on iz vazduha pouzdano uklanja finu prašinu, alergene, patogene, pa čak i mirise i hemijska isparenja, dok inteligentni automatski režim rada neprestano prilagođava snagu trenutnom kvalitetu vazduha. Ovakva tehnologija za sobom ne ostavlja ništa osim čistog vazduha i pravog WOW faktora u vašem domu.
Obeležja i prednosti
Prednosti Signature Line-aPotpis osnivača kompanije Alfreda Kärchera označava proizvod kao najbolji Kärcher uređaj u svojoj kategoriji. Ostale ekskluzivne pogodnosti uključuju podršku za aplikaciju i produženu garanciju.
Filter visoke zaštite 13HEPA filter za uklanjanje patogena i aerosola Za vezivanje mirisa i hemijskih isparenja.
Ekran u bojiPrikazuje temperaturu, vlažnost i kvalitet vazduha, kao i status filtera i uređaja.
Dvostruki sistem za ulaz vazduha
- Zahvaljujući usisniku vazduha sa obe strane, zagarantovan je visok protok vazduha.
4 rotirajuća valjka
- Za povećanu mobilnost.
Tihi rad
- Motori i ventilatori sa glatkim radom plus tih protok vazduha.
Automatski režim
- Senzor kontroliše automatski režim i prilagođava nivo performansi kvalitetu vazduha.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Faza (Ph)
|1
|Napon (V)
|220 - 240
|Frekvencija (Hz)
|50 - 60
|Priključna snaga (W)
|50
|Pogodna veličina prostorije (m²)
|do 100
|Propusnost vazduha (m³/h)
|max. 520
|Efikasnost filtera u zavisnosti od veličine čestica (µm)
|0,3 µm >= 99,95 %
|Postavke napajanja
|5
|Boja
|bela
|Težina bez pribora (kg)
|9,3
|Težina sa ambalažom (kg)
|11,4
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|290 x 290 x 580
¹⁾ Preporučena veličina prostorije zasniva se na 3 m visokim plafonima i tri razmene vazduha za jedan sat tokom rada u najjačem stepenu performansi.
Oprema
- Dvostruki sistem filtera
- Indikator zamene filtera
- Displej za prikaz kvaliteta vazduha
- Prikaz temperature
- Displej za prikaz relativne vlažnosti vazduha
- Pokretanje uređaja dodirom
- Automatski režim
- Noćni režim
- Funkcija zaključavanja
- Programiranje preko tajmera
Područja primene
- Enterijeri
Pribor
Find parts
Find parts & diagrams for your Kärcher cleaning equipment. Select “Find Parts” to begin your search or contact your authorized Kärcher dealer or retailer.