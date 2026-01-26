CVH 3 Plus

Snažan i spreman za upotrebu bilo gde i bilo kada: sa kompaktnim ručnim usisivačem CVH 3 Plus, možete se pozdraviti sa prljavštinom u dnevnoj sobi, spavaćoj sobi, kuhinji ili automobilu.

Ovaj moćni svakodnevni asistent na baterije efikasno uklanja sve vrste prljavštine, poput dlaka, mrvica i prašine, ne ostavljajući tragove. Perivi dvostepeni sistem filtera, koji se sastoji od fine čelične mrežice za krupnu prljavštinu i HEPA filtera, osigurava izuzetno čist izduvni vazduh. Ostale prednosti uključuju visoku usisnu snagu i duži radni vek zahvaljujući tihom BLDC motoru, lagan dizajn, dva nivoa usisavanja sa trajanjem baterije do 20 minuta, i praktičnu stanicu za punjenje sa prostorom za odlaganje pribora.

Obeležja i prednosti
CVH 3 Plus: Visoke performanse čišćenja zahvaljujući BLDC motoru
Velika usisna snaga za sve vrste manjih zadataka čišćenja zahvaljujući BLDC motoru.
CVH 3 Plus: Izbor između dva režima
Minimalni režim za dugo vreme rada (maks. 20 min), maksimalni režim za veliku usisnu snagu.
CVH 3 Plus: Stanica za punjenje sa skladištem za dodatnu opremu
Praktično punjenje i lako skladištenje na stanici za punjenje.
Lagan i kompaktan
  • Bez napora obavljajte male svakodnevne zadatke čišćenja.
Spremno za upotrebu odmah
  • Može se koristiti bilo kada i bilo gde zahvaljujući kompaktnom dizajnu i jednostavnoj upotrebi dodatne opreme.
Dvostepeni sistem filtriranja
  • Idealna kombinacija fine čelične mrežice za krupnu prljavštinu i kosu, kao i HEPA filtera (EN 1822:1998).
Filter i posuda za prašinu koji se mogu prati
  • Lako se čisti pod mlazom vode i može se ponovo koristiti.
Praktični dodaci
  • Pogodno za osetljive površine i teško dostupna mesta.
Specifikacije

Tehnički podaci

Baterijski uređaj
Posuda (l) 0,15
Nivo jačine zvuka (dB(A)) < 78
Nazivna ulazna snaga / Amps (W) 70
Vreme rada u min. režimu (min) 20
Vreme rada u maks. režimu (min) 10
Tip baterije Litijum-jonska baterija
Napon baterije (V) 7,2
Napon (V) 7,2
Kapacitet baterije (Ah) 2
Vreme punjenja baterije na standardnom punjaču (h) 4
Napajanje punjača baterije (V/Hz) 100 - 240 / 50 - 60
Boja bela
Težina bez pribora (kg) 0,6
Težina sa ambalažom (kg) 1,6
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 330 x 76 x 76

Scope of supply

  • Punjač baterije: Stanica za punjenje 5 V / 2 A + adapter (po 1 komad)
  • Uski nastavak 2-u-1
  • HEPA tip filtera: HEPA-Filter (EN 1822:1998)
  • Parking stanica s jedinicom za punjenje

Oprema

  • Upravljanje snagom: sa dva nivoa performansi
Videos
Područja primene
  • Nameštaj
  • Unutrašnjost vozila
Pribor
