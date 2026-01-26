CVH 3 Plus
Snažan i spreman za upotrebu bilo gde i bilo kada: sa kompaktnim ručnim usisivačem CVH 3 Plus, možete se pozdraviti sa prljavštinom u dnevnoj sobi, spavaćoj sobi, kuhinji ili automobilu.
Ovaj moćni svakodnevni asistent na baterije efikasno uklanja sve vrste prljavštine, poput dlaka, mrvica i prašine, ne ostavljajući tragove. Perivi dvostepeni sistem filtera, koji se sastoji od fine čelične mrežice za krupnu prljavštinu i HEPA filtera, osigurava izuzetno čist izduvni vazduh. Ostale prednosti uključuju visoku usisnu snagu i duži radni vek zahvaljujući tihom BLDC motoru, lagan dizajn, dva nivoa usisavanja sa trajanjem baterije do 20 minuta, i praktičnu stanicu za punjenje sa prostorom za odlaganje pribora.
Obeležja i prednosti
Visoke performanse čišćenja zahvaljujući BLDC motoruVelika usisna snaga za sve vrste manjih zadataka čišćenja zahvaljujući BLDC motoru.
Izbor između dva režimaMinimalni režim za dugo vreme rada (maks. 20 min), maksimalni režim za veliku usisnu snagu.
Stanica za punjenje sa skladištem za dodatnu opremuPraktično punjenje i lako skladištenje na stanici za punjenje.
Lagan i kompaktan
- Bez napora obavljajte male svakodnevne zadatke čišćenja.
Spremno za upotrebu odmah
- Može se koristiti bilo kada i bilo gde zahvaljujući kompaktnom dizajnu i jednostavnoj upotrebi dodatne opreme.
Dvostepeni sistem filtriranja
- Idealna kombinacija fine čelične mrežice za krupnu prljavštinu i kosu, kao i HEPA filtera (EN 1822:1998).
Filter i posuda za prašinu koji se mogu prati
- Lako se čisti pod mlazom vode i može se ponovo koristiti.
Praktični dodaci
- Pogodno za osetljive površine i teško dostupna mesta.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Baterijski uređaj
|Posuda (l)
|0,15
|Nivo jačine zvuka (dB(A))
|< 78
|Nazivna ulazna snaga / Amps (W)
|70
|Vreme rada u min. režimu (min)
|20
|Vreme rada u maks. režimu (min)
|10
|Tip baterije
|Litijum-jonska baterija
|Napon baterije (V)
|7,2
|Napon (V)
|7,2
|Kapacitet baterije (Ah)
|2
|Vreme punjenja baterije na standardnom punjaču (h)
|4
|Napajanje punjača baterije (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Boja
|bela
|Težina bez pribora (kg)
|0,6
|Težina sa ambalažom (kg)
|1,6
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|330 x 76 x 76
Scope of supply
- Punjač baterije: Stanica za punjenje 5 V / 2 A + adapter (po 1 komad)
- Uski nastavak 2-u-1
- HEPA tip filtera: HEPA-Filter (EN 1822:1998)
- Parking stanica s jedinicom za punjenje
Oprema
- Upravljanje snagom: sa dva nivoa performansi
Videos
Područja primene
- Nameštaj
- Unutrašnjost vozila
Pribor
