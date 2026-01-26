Ovaj moćni svakodnevni asistent na baterije efikasno uklanja sve vrste prljavštine, poput dlaka, mrvica i prašine, ne ostavljajući tragove. Perivi dvostepeni sistem filtera, koji se sastoji od fine čelične mrežice za krupnu prljavštinu i HEPA filtera, osigurava izuzetno čist izduvni vazduh. Ostale prednosti uključuju visoku usisnu snagu i duži radni vek zahvaljujući tihom BLDC motoru, lagan dizajn, dva nivoa usisavanja sa trajanjem baterije do 20 minuta, i praktičnu stanicu za punjenje sa prostorom za odlaganje pribora.