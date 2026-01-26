Akumulatorski usisivač VC 6 Cordless ourFamily
Lako i pouzdano čišćenje u većim domaćinstvima: VC 6 Cordless ourFamily usisivač izdvaja se iz gomile po svojoj maloj težini, sistemu filtera bez vrećice i velikoj snazi usisavanja.
Čišćenje zaista može biti tako jednostavno: sa VC 6 Cordless ourFamili usisivačem, usisavanje postaje prava radost. Mnoge pametne funkcije uključuju pražnjenje kontejnera za prašinu jednim klikom, funkciju pojačanja, ergonomski dizajn za čišćenje teško dostupnih mesta i LED svetla na aktivnoj podnoj mlaznici, što čini prašinu vidljivijom i garantuje pouzdano sakupljanje prljavštine. Ostale prednosti uključuju tihu radnu jačinu i lako čitljiv prikaz statusa baterije, koji prikazuje status baterije i relevantne poruke u bilo kom trenutku. Tu je i zgodna funkcija Pover Lock, koja uklanja potrebu za stalnim držanjem dugmeta za napajanje. Zahvaljujući zidnom nosaču sa ugrađenom funkcijom punjenja, odlaganje i punjenje usisivača ne može biti jednostavnije. Snažan BLDC motor (250 V) u kombinaciji sa naponom baterije od 25,2 V oduzima težak posao usisavanja.
Obeležja i prednosti
Fino podešena tehnologijaMoćna baterija od 25,2 V, savršeno usklađena sa aktivnom mlaznicom za pod. Optimizovano vreme rada od 50 minuta u normalnom režimu. Motor snage 250 W, aktivna podna papučica, Power Lock i trostruki sistem filtera bez kese.
Praktično dizajniran sistem filteraTrostepeni sistem filtriranja sa ciklonskim, vazdušnim i HEPA higijenskim filterima. HEPA higijenski filter (EN 1822:1998) za posebno čist izduvni vazduh. Jednostavno pražnjenje filtera jednim klikom.
Aktivna mlaznica za podOptimalno sakupljanje prljavštine pomoću motorizovanog valjka. Izuzetna manevarska sposobnost olakšava kretanje ispod nameštaja. Obezbeđuje pouzdano čišćenje površina.
Dvostepena kontrola snage
- Dovoljno vremena rada za čišćenje većih domaćinstava.
- Opcioni režim pojačanja.
Zidni nosač sa opcijom punjenja
- Koristeći zidni nosač, uređaj se može brzo i lako odložiti.
- Praktično punjenje jednostavnim kačenje usisivača.
Intuitivne povratne informacije i prikaz napunjenosti
- Povratne informacije i poruke o greškama preko lako čitljivog LED displeja.
- Jasan prikaz statusa baterije.
Jednostavan za upotrebu
- Snaga se može brzo i lako podesiti kako bi odgovarala određenoj primeni.
- Opcioni režim pojačanja.
- Uključuje Power Lock za lakše rukovanje.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Baterijski uređaj
|Nivo jačine zvuka (dB(A))
|< 78
|Zapremina posude (ml)
|800
|Tip baterije
|Litijum-jonska baterija
|Napon (V)
|25,2
|Zapremina (Ah)
|2,5
|Vreme rada po punjenju baterije (/min)
|Normalan mod: / cca. 50 Pojačani mod: / cca. 11
|Vreme punjenja baterije na standardnom punjaču (min)
|235
|Boja
|bela
|Težina bez pribora (kg)
|2,6
|Težina sa ambalažom (kg)
|5,2
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|235 x 266 x 1130
Scope of supply
- Baterija: Baterija 25,2 V / 2,5 Ah (1 komad)
- HEPA tip filtera: HEPA 12 filter (EN 1822:1998)
- Filter za ulazni vazduh: 1 Kom
- Velika univerzalna podna papučica sa LED svetlom
- Uski nastavak
- Nastavak za tapacire i meka četka za prašinu (2-u-1)
- Usisna cev: Metal
- Veliki zidni držač sa jedinicom za punjenje
Oprema
- Drška s mekim rukohvatom
- Sistem filtera bez kese
- Upravljanje snagom: sa dva nivoa performansi
Područja primene
- Zapečaćeni tvrdi podovi
- Tepisi
- Tekstilne površine
- Stepenice
