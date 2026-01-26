Akumulatorski usisivač VC 6 Cordless ourFamily

Lako i pouzdano čišćenje u većim domaćinstvima: VC 6 Cordless ourFamily usisivač izdvaja se iz gomile po svojoj maloj težini, sistemu filtera bez vrećice i velikoj snazi usisavanja.

Čišćenje zaista može biti tako jednostavno: sa VC 6 Cordless ourFamili usisivačem, usisavanje postaje prava radost. Mnoge pametne funkcije uključuju pražnjenje kontejnera za prašinu jednim klikom, funkciju pojačanja, ergonomski dizajn za čišćenje teško dostupnih mesta i LED svetla na aktivnoj podnoj mlaznici, što čini prašinu vidljivijom i garantuje pouzdano sakupljanje prljavštine. Ostale prednosti uključuju tihu radnu jačinu i lako čitljiv prikaz statusa baterije, koji prikazuje status baterije i relevantne poruke u bilo kom trenutku. Tu je i zgodna funkcija Pover Lock, koja uklanja potrebu za stalnim držanjem dugmeta za napajanje. Zahvaljujući zidnom nosaču sa ugrađenom funkcijom punjenja, odlaganje i punjenje usisivača ne može biti jednostavnije. Snažan BLDC motor (250 V) u kombinaciji sa naponom baterije od 25,2 V oduzima težak posao usisavanja.

Obeležja i prednosti
Akumulatorski usisivač VC 6 Cordless ourFamily: Fino podešena tehnologija
Fino podešena tehnologija
Moćna baterija od 25,2 V, savršeno usklađena sa aktivnom mlaznicom za pod. Optimizovano vreme rada od 50 minuta u normalnom režimu. Motor snage 250 W, aktivna podna papučica, Power Lock i trostruki sistem filtera bez kese.
Akumulatorski usisivač VC 6 Cordless ourFamily: Praktično dizajniran sistem filtera
Praktično dizajniran sistem filtera
Trostepeni sistem filtriranja sa ciklonskim, vazdušnim i HEPA higijenskim filterima. HEPA higijenski filter (EN 1822:1998) za posebno čist izduvni vazduh. Jednostavno pražnjenje filtera jednim klikom.
Akumulatorski usisivač VC 6 Cordless ourFamily: Aktivna mlaznica za pod
Aktivna mlaznica za pod
Optimalno sakupljanje prljavštine pomoću motorizovanog valjka. Izuzetna manevarska sposobnost olakšava kretanje ispod nameštaja. Obezbeđuje pouzdano čišćenje površina.
Dvostepena kontrola snage
  • Dovoljno vremena rada za čišćenje većih domaćinstava.
  • Opcioni režim pojačanja.
Zidni nosač sa opcijom punjenja
  • Koristeći zidni nosač, uređaj se može brzo i lako odložiti.
  • Praktično punjenje jednostavnim kačenje usisivača.
Intuitivne povratne informacije i prikaz napunjenosti
  • Povratne informacije i poruke o greškama preko lako čitljivog LED displeja.
  • Jasan prikaz statusa baterije.
Jednostavan za upotrebu
  • Snaga se može brzo i lako podesiti kako bi odgovarala određenoj primeni.
  • Opcioni režim pojačanja.
  • Uključuje Power Lock za lakše rukovanje.
Specifikacije

Tehnički podaci

Baterijski uređaj
Nivo jačine zvuka (dB(A)) < 78
Zapremina posude (ml) 800
Tip baterije Litijum-jonska baterija
Napon (V) 25,2
Zapremina (Ah) 2,5
Vreme rada po punjenju baterije (/min) Normalan mod: / cca. 50 Pojačani mod: / cca. 11
Vreme punjenja baterije na standardnom punjaču (min) 235
Boja bela
Težina bez pribora (kg) 2,6
Težina sa ambalažom (kg) 5,2
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 235 x 266 x 1130

Scope of supply

  • Baterija: Baterija 25,2 V / 2,5 Ah (1 komad)
  • HEPA tip filtera: HEPA 12 filter (EN 1822:1998)
  • Filter za ulazni vazduh: 1 Kom
  • Velika univerzalna podna papučica sa LED svetlom
  • Uski nastavak
  • Nastavak za tapacire i meka četka za prašinu (2-u-1)
  • Usisna cev: Metal
  • Veliki zidni držač sa jedinicom za punjenje

Oprema

  • Drška s mekim rukohvatom
  • Sistem filtera bez kese
  • Upravljanje snagom: sa dva nivoa performansi
Područja primene
  • Zapečaćeni tvrdi podovi
  • Tepisi
  • Tekstilne površine
  • Stepenice
Pribor
