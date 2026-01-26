Čišćenje zaista može biti tako jednostavno: sa VC 6 Cordless ourFamili usisivačem, usisavanje postaje prava radost. Mnoge pametne funkcije uključuju pražnjenje kontejnera za prašinu jednim klikom, funkciju pojačanja, ergonomski dizajn za čišćenje teško dostupnih mesta i LED svetla na aktivnoj podnoj mlaznici, što čini prašinu vidljivijom i garantuje pouzdano sakupljanje prljavštine. Ostale prednosti uključuju tihu radnu jačinu i lako čitljiv prikaz statusa baterije, koji prikazuje status baterije i relevantne poruke u bilo kom trenutku. Tu je i zgodna funkcija Pover Lock, koja uklanja potrebu za stalnim držanjem dugmeta za napajanje. Zahvaljujući zidnom nosaču sa ugrađenom funkcijom punjenja, odlaganje i punjenje usisivača ne može biti jednostavnije. Snažan BLDC motor (250 V) u kombinaciji sa naponom baterije od 25,2 V oduzima težak posao usisavanja.