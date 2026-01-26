Akumulatorski usisivač VC 7 Signature Line

VC 7 Signature Line usisivač sa inovativnim senzorom prašine i drugom baterijom. Sa alatom za čišćenje filtera, mlaznicom za pukotine, mini turbo četkom i mekom četkom za prašinu.

Samo naši najinovativniji i najmoćniji proizvodi nose potpis tehnološkog pionira i osnivača kompanije Alfreda Kerhera. Ovo čini novi VC 7 Signature Line trenutno prepoznatljivim kao najbolji uređaj u svojoj kategoriji. Sa značajkama kao što su senzor prašine, aktivna podna mlaznica ili dvostepena kontrola snage, takođe postavlja nove standarde u rezultatima čišćenja i vremenu rada. Zahvaljujući drugoj bateriji, VC 7 Signature Line je uvek spreman za upotrebu da brzo očisti put u velikim domaćinstvima.

Obeležja i prednosti
Akumulatorski usisivač VC 7 Signature Line: Prednosti Signature Line-a
Prednosti Signature Line-a
Potpis osnivača kompanije Alfreda Kärchera označava proizvod kao najbolji Kärcher uređaj u svojoj kategoriji. Ostale ekskluzivne pogodnosti uključuju podršku za aplikaciju i produženu garanciju.
Akumulatorski usisivač VC 7 Signature Line: Druga baterija
Druga baterija
Za beskrajno vreme rada.
Akumulatorski usisivač VC 7 Signature Line: Tehnologija senzora za prašinu
Tehnologija senzora za prašinu
Automatsko otkrivanje prašine i kontrola snage. Inteligentno podešavanje snage za duže vreme rada. Intuitivno i jednostavno usisavanje.
Aktivna mlaznica za pod
  • Optimalno sakupljanje prljavštine pomoću motorizovanog valjka.
  • Izuzetna manevarska sposobnost olakšava kretanje ispod nameštaja.
  • Pruža pouzdano čišćenje površina.
Praktično dizajniran sistem filtera
  • Trostepeni sistem filtriranja sa ciklonskim, vazdušnim i HEPA higijenskim filterima.
  • HEPA higijenski filter (EN 1822:1998) za posebno čist izduvni vazduh.
  • Jednostavno pražnjenje filtera jednim klikom.
Jednostavan za upotrebu
  • Snaga se može brzo i lako podesiti kako bi odgovarala određenoj primeni.
  • Opcioni režim pojačanja.
  • Uključuje Power Lock za lakše rukovanje.
Intuitivne povratne informacije i prikaz napunjenosti
  • Povratne informacije i poruke o greškama preko lako čitljivog LED displeja.
  • Jasan prikaz statusa baterije.
Zidni nosač sa opcijom punjenja
  • Koristeći zidni nosač, uređaj se može brzo i lako odložiti.
  • Praktično punjenje jednostavnim kačenje usisivača.
Specifikacije

Tehnički podaci

Baterijski uređaj
Faza (Ph) 1
Napon (V) 100 / 240
Frekvencija (Hz) 50 / 60
Nivo jačine zvuka (dB(A)) < 78
Zapremina posude (ml) 800
Tip baterije Litijum-jonska baterija
Napon (V) 25,2
Zapremina (Ah) 2,5
Vreme rada po punjenju baterije (/min) Normalan mod: / cca. 60 Pojačani mod: / cca. 8
Vreme punjenja baterije na standardnom punjaču (min) 220
Napajanje punjača baterije (V/Hz) 220 - 240 / 50 - 60
Boja bela
Težina bez pribora (kg) 2,6
Težina sa ambalažom (kg) 6,2
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 235 x 266 x 1130

Scope of supply

  • Baterija: Baterija 25,2 V / 2,5 Ah (2 kom.)
  • HEPA tip filtera: HEPA 12 filter (EN 1822:1998)
  • Filter za ulazni vazduh: 2 Kom
  • Alat za čišćenje filtera
  • Velika univerzalna podna papučica sa LED svetlom
  • Mini-turbočetka
  • Uski nastavak
  • Nastavak za nameštaj 2-u-1
  • Usisna cev: Metal
  • Veliki zidni držač sa jedinicom za punjenje

Oprema

  • Drška s mekim rukohvatom
  • Sistem filtera bez kese
  • Upravljanje snagom: sa dva nivoa performansi
  • Senzor prašine
Područja primene
  • Tvrdi podovi
  • Tepisi
  • Tekstilne površine
  • Stepenice
Pribor
