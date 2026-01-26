Akumulatorski usisivač VC 7 Signature Line
VC 7 Signature Line usisivač sa inovativnim senzorom prašine i drugom baterijom. Sa alatom za čišćenje filtera, mlaznicom za pukotine, mini turbo četkom i mekom četkom za prašinu.
Samo naši najinovativniji i najmoćniji proizvodi nose potpis tehnološkog pionira i osnivača kompanije Alfreda Kerhera. Ovo čini novi VC 7 Signature Line trenutno prepoznatljivim kao najbolji uređaj u svojoj kategoriji. Sa značajkama kao što su senzor prašine, aktivna podna mlaznica ili dvostepena kontrola snage, takođe postavlja nove standarde u rezultatima čišćenja i vremenu rada. Zahvaljujući drugoj bateriji, VC 7 Signature Line je uvek spreman za upotrebu da brzo očisti put u velikim domaćinstvima.
Obeležja i prednosti
Prednosti Signature Line-aPotpis osnivača kompanije Alfreda Kärchera označava proizvod kao najbolji Kärcher uređaj u svojoj kategoriji. Ostale ekskluzivne pogodnosti uključuju podršku za aplikaciju i produženu garanciju.
Druga baterijaZa beskrajno vreme rada.
Tehnologija senzora za prašinuAutomatsko otkrivanje prašine i kontrola snage. Inteligentno podešavanje snage za duže vreme rada. Intuitivno i jednostavno usisavanje.
Aktivna mlaznica za pod
- Optimalno sakupljanje prljavštine pomoću motorizovanog valjka.
- Izuzetna manevarska sposobnost olakšava kretanje ispod nameštaja.
- Pruža pouzdano čišćenje površina.
Praktično dizajniran sistem filtera
- Trostepeni sistem filtriranja sa ciklonskim, vazdušnim i HEPA higijenskim filterima.
- HEPA higijenski filter (EN 1822:1998) za posebno čist izduvni vazduh.
- Jednostavno pražnjenje filtera jednim klikom.
Jednostavan za upotrebu
- Snaga se može brzo i lako podesiti kako bi odgovarala određenoj primeni.
- Opcioni režim pojačanja.
- Uključuje Power Lock za lakše rukovanje.
Intuitivne povratne informacije i prikaz napunjenosti
- Povratne informacije i poruke o greškama preko lako čitljivog LED displeja.
- Jasan prikaz statusa baterije.
Zidni nosač sa opcijom punjenja
- Koristeći zidni nosač, uređaj se može brzo i lako odložiti.
- Praktično punjenje jednostavnim kačenje usisivača.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Baterijski uređaj
|Faza (Ph)
|1
|Napon (V)
|100 / 240
|Frekvencija (Hz)
|50 / 60
|Nivo jačine zvuka (dB(A))
|< 78
|Zapremina posude (ml)
|800
|Tip baterije
|Litijum-jonska baterija
|Napon (V)
|25,2
|Zapremina (Ah)
|2,5
|Vreme rada po punjenju baterije (/min)
|Normalan mod: / cca. 60 Pojačani mod: / cca. 8
|Vreme punjenja baterije na standardnom punjaču (min)
|220
|Napajanje punjača baterije (V/Hz)
|220 - 240 / 50 - 60
|Boja
|bela
|Težina bez pribora (kg)
|2,6
|Težina sa ambalažom (kg)
|6,2
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|235 x 266 x 1130
Scope of supply
- Baterija: Baterija 25,2 V / 2,5 Ah (2 kom.)
- HEPA tip filtera: HEPA 12 filter (EN 1822:1998)
- Filter za ulazni vazduh: 2 Kom
- Alat za čišćenje filtera
- Velika univerzalna podna papučica sa LED svetlom
- Mini-turbočetka
- Uski nastavak
- Nastavak za nameštaj 2-u-1
- Usisna cev: Metal
- Veliki zidni držač sa jedinicom za punjenje
Oprema
- Drška s mekim rukohvatom
- Sistem filtera bez kese
- Upravljanje snagom: sa dva nivoa performansi
- Senzor prašine
Područja primene
- Tvrdi podovi
- Tepisi
- Tekstilne površine
- Stepenice
Pribor
Find parts
Find parts & diagrams for your Kärcher cleaning equipment. Select “Find Parts” to begin your search or contact your authorized Kärcher dealer or retailer.