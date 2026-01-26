Samo naši najinovativniji i najmoćniji proizvodi nose potpis tehnološkog pionira i osnivača kompanije Alfreda Kerhera. Ovo čini novi VC 7 Signature Line trenutno prepoznatljivim kao najbolji uređaj u svojoj kategoriji. Sa značajkama kao što su senzor prašine, aktivna podna mlaznica ili dvostepena kontrola snage, takođe postavlja nove standarde u rezultatima čišćenja i vremenu rada. Zahvaljujući drugoj bateriji, VC 7 Signature Line je uvek spreman za upotrebu da brzo očisti put u velikim domaćinstvima.