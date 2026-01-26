Otkrijte FCV 4 – višenamenski uređaj koji će potpuno promeniti način čišćenja vaših podova! Ovaj 3-u-1 mop usisivač sa inovativnom Xtra!Clean funkcijom usisava, briše i suši, pa čišćenje tvrdih podova, tepiha i prosutih tečnosti postaje brzo i jednostavno – uz uštedu vremena i do 50%*. Birajte između četiri režima čišćenja – automatskog režima sa Dynamic!Control senzorom za prljavštinu, pametnog Stair!Assist režima za stepenice, suvog režima i snažnog Advanced!Power režima*** – i rešite se svake nečistoće, bilo da je u pitanju prašina, dlake ljubimaca ili tvrdokorne mrlje. Napredna Hygienic!Spin tehnologija, sa do 500 obrtaja valjka u minuti, obezbeđuje ne samo savršeno brisanje, već i eliminiše do 99% bakterija** za higijensku čistoću. Moćan BLDC motor i dugotrajna baterija omogućavaju do 45 minuta rada i čišćenje do 200 m² bez pauze. Uređaj poseduje i Vision!Clean displej od 3.2 inča, automatsku funkciju start/stop i funkciju samostalnog čišćenja, kao i perivi Pure!Roll valjak – za maksimalnu praktičnost bez ikakvog kontakta sa prljavštinom.