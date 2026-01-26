Mop usisivač FCV 4 Natural N *GB
3-u-1 Xtra!Clean – usisava, briše i suši! Pametni FCV 4 mop usisivač za mokro i suvo čišćenje radi do 45 minuta i opremljen je Dynamic!Control senzorom za detektovanje prljavštine – efikasan je čak i na tepisima.
Otkrijte FCV 4 – višenamenski uređaj koji će potpuno promeniti način čišćenja vaših podova! Ovaj 3-u-1 mop usisivač sa inovativnom Xtra!Clean funkcijom usisava, briše i suši, pa čišćenje tvrdih podova, tepiha i prosutih tečnosti postaje brzo i jednostavno – uz uštedu vremena i do 50%*. Birajte između četiri režima čišćenja – automatskog režima sa Dynamic!Control senzorom za prljavštinu, pametnog Stair!Assist režima za stepenice, suvog režima i snažnog Advanced!Power režima*** – i rešite se svake nečistoće, bilo da je u pitanju prašina, dlake ljubimaca ili tvrdokorne mrlje. Napredna Hygienic!Spin tehnologija, sa do 500 obrtaja valjka u minuti, obezbeđuje ne samo savršeno brisanje, već i eliminiše do 99% bakterija** za higijensku čistoću. Moćan BLDC motor i dugotrajna baterija omogućavaju do 45 minuta rada i čišćenje do 200 m² bez pauze. Uređaj poseduje i Vision!Clean displej od 3.2 inča, automatsku funkciju start/stop i funkciju samostalnog čišćenja, kao i perivi Pure!Roll valjak – za maksimalnu praktičnost bez ikakvog kontakta sa prljavštinom.
Obeležja i prednosti
3-u-1 Xtra!Clean funkcija: brisanje, usisavanje i sušenjePrepolovljuje vreme čišćenja* i garantuje savršenu čistoću! Zahvaljujući integrisanoj funkciji usisavanja koja eliminiše potrebu za usisavanjem unapred. Četiri režima čišćenja pokrivaju svaku vrstu prljavštine – čak ni najtvrdokornija prljavština i najveće prosipanje nisu problem. Prilagođava se različitim podovima za efikasno i temeljno čišćenje sve do ivice – čak i na tepisima i prostirkama u režimu suvog čišćenja.
Efikasna higijenska!Spin tehnologijaDokazano uklanja 99%** svih bakterija za higijenski i čist dom. Valjak se okreće brzinom do 500 obrtaja u minuti za besprekorne rezultate čišćenja podova. Pametan sistem sa dva rezervoara za konstantno snabdevanje svežom vodom odvojeno od prljave vode.
Inteligentno čišćenje sa Dynamic!Control i Vision!CleanInteligentni automatski režim sa senzorom za prljavštinu Dynamic!Control automatski podešava usisnu snagu i količinu vode prema stepenu zaprljanosti – za maksimalno vreme rada. Važne informacije kao što su preostalo vreme rada ili režim čišćenja su uvek vidljive na velikom 3,2-inčnom Vision!Clean ekranu. Inteligentna indikacija nivoa u rezervoaru sa zaštitom od prelivanja i automatskim isključivanjem ako se rezervoar za prljavu vodu ne isprazni.
Pametni režim čišćenja Stair!Assist i automatsko pokretanje/zaustavljanje
- Pauze u čišćenju nisu problem zahvaljujući funkciji automatskog pokretanja/zaustavljanja – bilo kada, bilo gde.
- Čistite stepenice i uske prostore sa lakoćom, iz bilo kog položaja, čak i pod uglom od 90°, zahvaljujući režimu Stair!Assist sa deaktiviranom funkcijom automatskog pokretanja/zaustavljanja.
Ultra-moćan napredni režim napajanja
- Uklanja čak i najtvrdokorniju, zasušenu prljavštinu sa dvostruko većom snagom usisavanja i 20% većom raspodelom vode nego u automatskom režimu.
- Podovi se suše za kratko vreme tako da se po njima može odmah hodati.
Moćan BLDC motor i efikasna Comfort!Cell baterija
- Najsavremenija tehnologija motora bez četkica za dug vek trajanja, visoku pouzdanost i impresivnu snagu usisavanja i performanse čišćenja podova pri velikim brzinama.
- Maksimalna sloboda kretanja sa trajanjem baterije do 45 minuta – idealno za površine do 200 m².
- Baterija se može brzo zameniti tokom servisiranja radi dužeg veka trajanja proizvoda – što je štedljivo za novčanik i životnu sredinu.
Efikasan dvostepeni Duo!Pure sistem filtriranja
- Višestepeni sistem filtriranja pouzdano štiti motor od vlage.
- Odlična filtracija sa visoko efikasnim ravnim naboranim filterom – efikasno hvata čak i najsitnije čestice u vazduhu.
- Režim sušenja idealan za upotrebu na tepisima i prostirkama.
Funkcija samočišćenja System!Clean i valjak Pure!Roll
- Efikasna funkcija samočišćenja sa do 550 obrtaja valjka u minuti – za brzo i praktično čišćenje bez kontakta sa prljavštinom.
- Valjci se mogu prati u mašini na 60 °C radi dodatne praktičnosti, higijene i održivosti.
- Praktično skladištenje uređaja i dodatne opreme, čak i tokom punjenja.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Baterijski uređaj
|Performans površine po punjenju baterije (m²)
|200
|Kapacitet rezervoara za čistu vodu (ml)
|750
|Kapacitet rezervoara za prljavu vodu (ml)
|450
|Naznačena ulazna snaga (W)
|180
|Pogon
|Motor bez četkica
|Faza (Ph)
|1
|Napon (V)
|100 / 240
|Frekvencija (Hz)
|50
|Radna širina valjka (mm)
|250
|Vreme sušenja očišćenog poda (min)
|min. 2
|Napon baterije (V)
|18
|Vreme trajanja ciklusa čišćenja po bateriji (min)
|max. 45
|Vreme punjenja baterije (min)
|240
|Tip baterije
|Litijum-jonska baterija
|Boja
|crna
|Težina bez pribora (kg)
|4,1
|Težina sa ambalažom (kg)
|7
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|278 x 232 x 1130
Kärcher usisivači za mokro i suvo čišćenje mogu da prepolove vreme čišćenja, jer se uobičajena kućna prljavština uklanja u jednom potezu, bez potrebe za prethodnim usisavanjem. /
**Na osnovu testova nezavisne laboratorije. /
*** Režim Advanced!Power uklanja čak i najtvrdokorniju zasušenu prljavštinu sa dvostruko većom snagom usisavanja i 20 procenata većom zapreminom vode u poređenju sa automatskim režimom.
Scope of supply
- Univerzalna roler četka: 1 Kom
- Deterdžent: Čišćenje podova Universal RM 536 30 ml, 30 ml
- Baza za punjenje, odlaganje i čišćenje
- Četka za čišćenje
- Ravni plisirani filter: 1 Kom
- Sunđerasti filter: 1 Kom
Oprema
- Sistem s 2 rezervoara
- Dvostruki sistem filtera
- Režim automatskog čišćenja
- Automatski režim
- Režim za stepenice
- Snažan režim
- Režim za suvo čišćenje
- Indikator nivoa sveže vode u rezervoaru
- Indikator nivoa prljavee vode u rezervoaru
- Transportni točkovi
- Ručka za nošenje
Videos
Područja primene
- Tvrdi podovi
- Na tepisima sa niskim vlaknima
- Čak i tvrdokorna prljavština
- Krupna prljavština
- Fina prljavština
- Suva prljavština
- Vlažna zemlja
- Tečnosti
- Dlaka kućnih ljubimaca
Pribor
Sredstva za čišćenje
Find parts
Find parts & diagrams for your Kärcher cleaning equipment. Select “Find Parts” to begin your search or contact your authorized Kärcher dealer or retailer.