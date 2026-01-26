Mop usisivač FCV 4 Natural N *GB

3-u-1 Xtra!Clean – usisava, briše i suši! Pametni FCV 4 mop usisivač za mokro i suvo čišćenje radi do 45 minuta i opremljen je Dynamic!Control senzorom za detektovanje prljavštine – efikasan je čak i na tepisima.

Otkrijte FCV 4 – višenamenski uređaj koji će potpuno promeniti način čišćenja vaših podova! Ovaj 3-u-1 mop usisivač sa inovativnom Xtra!Clean funkcijom usisava, briše i suši, pa čišćenje tvrdih podova, tepiha i prosutih tečnosti postaje brzo i jednostavno – uz uštedu vremena i do 50%*. Birajte između četiri režima čišćenja – automatskog režima sa Dynamic!Control senzorom za prljavštinu, pametnog Stair!Assist režima za stepenice, suvog režima i snažnog Advanced!Power režima*** – i rešite se svake nečistoće, bilo da je u pitanju prašina, dlake ljubimaca ili tvrdokorne mrlje. Napredna Hygienic!Spin tehnologija, sa do 500 obrtaja valjka u minuti, obezbeđuje ne samo savršeno brisanje, već i eliminiše do 99% bakterija** za higijensku čistoću. Moćan BLDC motor i dugotrajna baterija omogućavaju do 45 minuta rada i čišćenje do 200 m² bez pauze. Uređaj poseduje i Vision!Clean displej od 3.2 inča, automatsku funkciju start/stop i funkciju samostalnog čišćenja, kao i perivi Pure!Roll valjak – za maksimalnu praktičnost bez ikakvog kontakta sa prljavštinom.

Obeležja i prednosti
Mop usisivač FCV 4 Natural N *GB: 3-u-1 Xtra!Clean funkcija: brisanje, usisavanje i sušenje
3-u-1 Xtra!Clean funkcija: brisanje, usisavanje i sušenje
Prepolovljuje vreme čišćenja* i garantuje savršenu čistoću! Zahvaljujući integrisanoj funkciji usisavanja koja eliminiše potrebu za usisavanjem unapred. Četiri režima čišćenja pokrivaju svaku vrstu prljavštine – čak ni najtvrdokornija prljavština i najveće prosipanje nisu problem. Prilagođava se različitim podovima za efikasno i temeljno čišćenje sve do ivice – čak i na tepisima i prostirkama u režimu suvog čišćenja.
Mop usisivač FCV 4 Natural N *GB: Efikasna higijenska!Spin tehnologija
Efikasna higijenska!Spin tehnologija
Dokazano uklanja 99%** svih bakterija za higijenski i čist dom. Valjak se okreće brzinom do 500 obrtaja u minuti za besprekorne rezultate čišćenja podova. Pametan sistem sa dva rezervoara za konstantno snabdevanje svežom vodom odvojeno od prljave vode.
Mop usisivač FCV 4 Natural N *GB: Inteligentno čišćenje sa Dynamic!Control i Vision!Clean
Inteligentno čišćenje sa Dynamic!Control i Vision!Clean
Inteligentni automatski režim sa senzorom za prljavštinu Dynamic!Control automatski podešava usisnu snagu i količinu vode prema stepenu zaprljanosti – za maksimalno vreme rada. Važne informacije kao što su preostalo vreme rada ili režim čišćenja su uvek vidljive na velikom 3,2-inčnom Vision!Clean ekranu. Inteligentna indikacija nivoa u rezervoaru sa zaštitom od prelivanja i automatskim isključivanjem ako se rezervoar za prljavu vodu ne isprazni.
Pametni režim čišćenja Stair!Assist i automatsko pokretanje/zaustavljanje
  • Pauze u čišćenju nisu problem zahvaljujući funkciji automatskog pokretanja/zaustavljanja – bilo kada, bilo gde.
  • Čistite stepenice i uske prostore sa lakoćom, iz bilo kog položaja, čak i pod uglom od 90°, zahvaljujući režimu Stair!Assist sa deaktiviranom funkcijom automatskog pokretanja/zaustavljanja.
Ultra-moćan napredni režim napajanja
  • Uklanja čak i najtvrdokorniju, zasušenu prljavštinu sa dvostruko većom snagom usisavanja i 20% većom raspodelom vode nego u automatskom režimu.
  • Podovi se suše za kratko vreme tako da se po njima može odmah hodati.
Moćan BLDC motor i efikasna Comfort!Cell baterija
  • Najsavremenija tehnologija motora bez četkica za dug vek trajanja, visoku pouzdanost i impresivnu snagu usisavanja i performanse čišćenja podova pri velikim brzinama.
  • Maksimalna sloboda kretanja sa trajanjem baterije do 45 minuta – idealno za površine do 200 m².
  • Baterija se može brzo zameniti tokom servisiranja radi dužeg veka trajanja proizvoda – što je štedljivo za novčanik i životnu sredinu.
Efikasan dvostepeni Duo!Pure sistem filtriranja
  • Višestepeni sistem filtriranja pouzdano štiti motor od vlage.
  • Odlična filtracija sa visoko efikasnim ravnim naboranim filterom – efikasno hvata čak i najsitnije čestice u vazduhu.
  • Režim sušenja idealan za upotrebu na tepisima i prostirkama.
Funkcija samočišćenja System!Clean i valjak Pure!Roll
  • Efikasna funkcija samočišćenja sa do 550 obrtaja valjka u minuti – za brzo i praktično čišćenje bez kontakta sa prljavštinom.
  • Valjci se mogu prati u mašini na 60 °C radi dodatne praktičnosti, higijene i održivosti.
  • Praktično skladištenje uređaja i dodatne opreme, čak i tokom punjenja.
Specifikacije

Tehnički podaci

Baterijski uređaj
Performans površine po punjenju baterije (m²) 200
Kapacitet rezervoara za čistu vodu (ml) 750
Kapacitet rezervoara za prljavu vodu (ml) 450
Naznačena ulazna snaga (W) 180
Pogon Motor bez četkica
Faza (Ph) 1
Napon (V) 100 / 240
Frekvencija (Hz) 50
Radna širina valjka (mm) 250
Vreme sušenja očišćenog poda (min) min. 2
Napon baterije (V) 18
Vreme trajanja ciklusa čišćenja po bateriji (min) max. 45
Vreme punjenja baterije (min) 240
Tip baterije Litijum-jonska baterija
Boja crna
Težina bez pribora (kg) 4,1
Težina sa ambalažom (kg) 7
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 278 x 232 x 1130

Kärcher usisivači za mokro i suvo čišćenje mogu da prepolove vreme čišćenja, jer se uobičajena kućna prljavština uklanja u jednom potezu, bez potrebe za prethodnim usisavanjem. /
**Na osnovu testova nezavisne laboratorije. /
*** Režim Advanced!Power uklanja čak i najtvrdokorniju zasušenu prljavštinu sa dvostruko većom snagom usisavanja i 20 procenata većom zapreminom vode u poređenju sa automatskim režimom.

Scope of supply

  • Univerzalna roler četka: 1 Kom
  • Deterdžent: Čišćenje podova Universal RM 536 30 ml, 30 ml
  • Baza za punjenje, odlaganje i čišćenje
  • Četka za čišćenje
  • Ravni plisirani filter: 1 Kom
  • Sunđerasti filter: 1 Kom

Oprema

  • Sistem s 2 rezervoara
  • Dvostruki sistem filtera
  • Režim automatskog čišćenja
  • Automatski režim
  • Režim za stepenice
  • Snažan režim
  • Režim za suvo čišćenje
  • Indikator nivoa sveže vode u rezervoaru
  • Indikator nivoa prljavee vode u rezervoaru
  • Transportni točkovi
  • Ručka za nošenje
Videos
Područja primene
  • Tvrdi podovi
  • Na tepisima sa niskim vlaknima
  • Čak i tvrdokorna prljavština
  • Krupna prljavština
  • Fina prljavština
  • Suva prljavština
  • Vlažna zemlja
  • Tečnosti
  • Dlaka kućnih ljubimaca
Pribor
Sredstva za čišćenje
