3-u-1 Xtra!Clean – usisava, briše, suši: višenamenski FCV 3 usisivač i mop za mokro i suvo čišćenje. Zahvaljujući izdržljivoj bateriji, ovaj uređaj može raditi do 30 minuta u kontinuitetu. Advanced!Power režim FCV 3 usisivača za mokro i suvo usisavanje omogućava besprekorno čišćenje tvrdih podova i tepiha.

Za podove tako čiste da blistaju – FCV 3. Usisivač i mop 3 u 1 sa inovativnom Xtra!Clean funkcijom usisava, briše i suši, čineći čišćenje tvrdih podova, tepiha, pa čak i prosutih tečnosti lakim, štedeći do 50 procenata vremena*. Izaberite između tri režima čišćenja – standardni režim sa raspodelom vode, režim sušenja i moćni Advanced!Power režim*** – i rešite se svake nečistoće, bilo da je u pitanju prašina, dlake kućnih ljubimaca ili tvrdokorne mrlje. Vrhunska Hygienic!Spin tehnologija sa do 500 obrtaja valjka u minuti ne samo da obezbeđuje savršene rezultate brisanja, već i eliminiše do 99 procenata bakterija** za higijensku čistoću. Pored toga, dugotrajna baterija sa do 30 minuta rada za čišćenje do 130 kvadratnih metara bez prestanka i integrisana funkcija samočišćenja pružaju maksimalnu praktičnost – za lako čišćenje bez prljanja ruku.

Obeležja i prednosti
3-u-1 Xtra!Clean funkcija: brisanje, usisavanje i sušenje
Prepolovljuje vreme čišćenja* i garantuje savršenu čistoću! Zahvaljujući integrisanoj funkciji usisavanja koja eliminiše potrebu za usisavanjem unapred. Tri režima čišćenja pokrivaju svaku vrstu prljavštine – čak ni najtvrdokornija prljavština i najveće prosipanje nisu problem. Prilagođava se različitim podovima za efikasno i temeljno čišćenje sve do ivice – čak i na tepisima i prostirkama u režimu suvog čišćenja.
Efikasna higijenska!Spin tehnologija
Dokazano uklanja 99%** svih bakterija za higijenski i čist dom. Valjak se okreće brzinom do 500 obrtaja u minuti za besprekorne rezultate čišćenja podova. Pametan sistem sa dva rezervoara za konstantno snabdevanje svežom vodom odvojeno od prljave vode.
Ultra-moćan napredni režim napajanja
Uklanja čak i najtvrdokorniju, zasušenu prljavštinu sa 60% većom snagom usisavanja i 20% većom distribucijom vode nego u standardnom režimu. Podovi se suše za kratko vreme tako da se po njima može odmah hodati.
Efikasan dvostepeni Duo!Pure sistem filtriranja
  • Višestepeni sistem filtriranja pouzdano štiti motor od vlage.
  • Odlična filtracija sa visoko efikasnim ravnim naboranim filterom – efikasno hvata čak i najsitnije čestice u vazduhu.
  • Režim sušenja idealan za upotrebu na tepisima i prostirkama.
Efikasna Comfort!Cell litijum-jonska baterija
  • Impresivni rezultati čišćenja zahvaljujući velikim brzinama i optimalnoj snazi usisavanja i performansama brisanja.
  • Maksimalna sloboda kretanja sa trajanjem baterije do 30 minuta – idealno za površine do 130 m².
  • Baterija se može brzo zameniti tokom servisiranja radi dužeg veka trajanja proizvoda – što je štedljivo za novčanik i životnu sredinu.
Čišćenje bez muke sa LED displejem
  • Važne informacije kao što su preostalo vreme rada ili režim čišćenja uvek su na vidiku.
  • Inteligentna indikacija nivoa u rezervoaru sa zaštitom od prelivanja i automatskim isključivanjem ako se rezervoar za prljavu vodu ne isprazni.
  • Lako pražnjenje i punjenje rezervoara – bez kontakta sa prljavštinom.
Higijenska System!Clean funkcija samočišćenja
  • Efikasna funkcija samočišćenja sa do 550 obrtaja valjka u minuti – za brzo i praktično čišćenje bez kontakta sa prljavštinom.
  • Praktično skladištenje uređaja i dodatne opreme, čak i tokom punjenja.
Performans površine po punjenju baterije (m²) 130
Kapacitet rezervoara za čistu vodu (ml) 800
Kapacitet rezervoara za prljavu vodu (ml) 425
Naznačena ulazna snaga (W) 160
Pogon Motor sa četkicama
Faza (Ph) 1
Napon (V) 100 / 240
Frekvencija (Hz) 50
Radna širina valjka (mm) 240
Vreme sušenja očišćenog poda (min) 2
Napon baterije (V) 21,6
Vreme trajanja ciklusa čišćenja po bateriji (min) max. 30
Vreme punjenja baterije (min) 180
Tip baterije Litijum-jonska baterija
Boja bela
Težina bez pribora (kg) 3,8
Težina sa ambalažom (kg) 8
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 1138 x 268 x 280

Kärcher usisivači za mokro i suvo čišćenje mogu da prepolove vreme čišćenja, jer se uobičajena kućna prljavština uklanja u jednom potezu, bez potrebe za prethodnim usisavanjem. /
**Na osnovu testova nezavisne laboratorije. /
***Advanced!Power režim uklanja čak i najtvrdokorniju, osušenu prljavštinu uz 60% veću usisnu snagu i 20% veću količinu vode u odnosu na standardni režim.

  • Univerzalna roler četka: 1 Kom
  • Deterdžent: Čišćenje podova Universal RM 536 30 ml, 30 ml
  • Baza za punjenje, odlaganje i čišćenje
  • Četka za čišćenje
  • Ravni plisirani filter: 1 Kom
  • Sunđerasti filter: 1 Kom

  • Sistem s 2 rezervoara
  • Dvostruki sistem filtera
  • Režim automatskog čišćenja
  • Standardni režim
  • Snažan režim
  • Režim za suvo čišćenje
  • Indikator nivoa prljavee vode u rezervoaru
  • Transportni točkovi
Područja primene
  • Tvrdi podovi
  • Na tepisima sa niskim vlaknima
  • Čak i tvrdokorna prljavština
  • Krupna prljavština
  • Fina prljavština
  • Suva prljavština
  • Vlažna zemlja
  • Tečnosti
  • Dlaka kućnih ljubimaca
