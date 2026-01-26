Za podove tako čiste da blistaju – FCV 3. Usisivač i mop 3 u 1 sa inovativnom Xtra!Clean funkcijom usisava, briše i suši, čineći čišćenje tvrdih podova, tepiha, pa čak i prosutih tečnosti lakim, štedeći do 50 procenata vremena*. Izaberite između tri režima čišćenja – standardni režim sa raspodelom vode, režim sušenja i moćni Advanced!Power režim*** – i rešite se svake nečistoće, bilo da je u pitanju prašina, dlake kućnih ljubimaca ili tvrdokorne mrlje. Vrhunska Hygienic!Spin tehnologija sa do 500 obrtaja valjka u minuti ne samo da obezbeđuje savršene rezultate brisanja, već i eliminiše do 99 procenata bakterija** za higijensku čistoću. Pored toga, dugotrajna baterija sa do 30 minuta rada za čišćenje do 130 kvadratnih metara bez prestanka i integrisana funkcija samočišćenja pružaju maksimalnu praktičnost – za lako čišćenje bez prljanja ruku.