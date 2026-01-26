Mop usisivač FCV Good
3-u-1 Xtra!Clean – usisava, briše, suši: višenamenski FCV 3 usisivač i mop za mokro i suvo čišćenje. Zahvaljujući izdržljivoj bateriji, ovaj uređaj može raditi do 30 minuta u kontinuitetu. Advanced!Power režim FCV 3 usisivača za mokro i suvo usisavanje omogućava besprekorno čišćenje tvrdih podova i tepiha.
Za podove tako čiste da blistaju – FCV 3. Usisivač i mop 3 u 1 sa inovativnom Xtra!Clean funkcijom usisava, briše i suši, čineći čišćenje tvrdih podova, tepiha, pa čak i prosutih tečnosti lakim, štedeći do 50 procenata vremena*. Izaberite između tri režima čišćenja – standardni režim sa raspodelom vode, režim sušenja i moćni Advanced!Power režim*** – i rešite se svake nečistoće, bilo da je u pitanju prašina, dlake kućnih ljubimaca ili tvrdokorne mrlje. Vrhunska Hygienic!Spin tehnologija sa do 500 obrtaja valjka u minuti ne samo da obezbeđuje savršene rezultate brisanja, već i eliminiše do 99 procenata bakterija** za higijensku čistoću. Pored toga, dugotrajna baterija sa do 30 minuta rada za čišćenje do 130 kvadratnih metara bez prestanka i integrisana funkcija samočišćenja pružaju maksimalnu praktičnost – za lako čišćenje bez prljanja ruku.
Obeležja i prednosti
3-u-1 Xtra!Clean funkcija: brisanje, usisavanje i sušenjePrepolovljuje vreme čišćenja* i garantuje savršenu čistoću! Zahvaljujući integrisanoj funkciji usisavanja koja eliminiše potrebu za usisavanjem unapred. Tri režima čišćenja pokrivaju svaku vrstu prljavštine – čak ni najtvrdokornija prljavština i najveće prosipanje nisu problem. Prilagođava se različitim podovima za efikasno i temeljno čišćenje sve do ivice – čak i na tepisima i prostirkama u režimu suvog čišćenja.
Efikasna higijenska!Spin tehnologijaDokazano uklanja 99%** svih bakterija za higijenski i čist dom. Valjak se okreće brzinom do 500 obrtaja u minuti za besprekorne rezultate čišćenja podova. Pametan sistem sa dva rezervoara za konstantno snabdevanje svežom vodom odvojeno od prljave vode.
Ultra-moćan napredni režim napajanjaUklanja čak i najtvrdokorniju, zasušenu prljavštinu sa 60% većom snagom usisavanja i 20% većom distribucijom vode nego u standardnom režimu. Podovi se suše za kratko vreme tako da se po njima može odmah hodati.
Efikasan dvostepeni Duo!Pure sistem filtriranja
- Višestepeni sistem filtriranja pouzdano štiti motor od vlage.
- Odlična filtracija sa visoko efikasnim ravnim naboranim filterom – efikasno hvata čak i najsitnije čestice u vazduhu.
- Režim sušenja idealan za upotrebu na tepisima i prostirkama.
Efikasna Comfort!Cell litijum-jonska baterija
- Impresivni rezultati čišćenja zahvaljujući velikim brzinama i optimalnoj snazi usisavanja i performansama brisanja.
- Maksimalna sloboda kretanja sa trajanjem baterije do 30 minuta – idealno za površine do 130 m².
- Baterija se može brzo zameniti tokom servisiranja radi dužeg veka trajanja proizvoda – što je štedljivo za novčanik i životnu sredinu.
Čišćenje bez muke sa LED displejem
- Važne informacije kao što su preostalo vreme rada ili režim čišćenja uvek su na vidiku.
- Inteligentna indikacija nivoa u rezervoaru sa zaštitom od prelivanja i automatskim isključivanjem ako se rezervoar za prljavu vodu ne isprazni.
- Lako pražnjenje i punjenje rezervoara – bez kontakta sa prljavštinom.
Higijenska System!Clean funkcija samočišćenja
- Efikasna funkcija samočišćenja sa do 550 obrtaja valjka u minuti – za brzo i praktično čišćenje bez kontakta sa prljavštinom.
- Praktično skladištenje uređaja i dodatne opreme, čak i tokom punjenja.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Performans površine po punjenju baterije (m²)
|130
|Kapacitet rezervoara za čistu vodu (ml)
|800
|Kapacitet rezervoara za prljavu vodu (ml)
|425
|Naznačena ulazna snaga (W)
|160
|Pogon
|Motor sa četkicama
|Faza (Ph)
|1
|Napon (V)
|100 / 240
|Frekvencija (Hz)
|50
|Radna širina valjka (mm)
|240
|Vreme sušenja očišćenog poda (min)
|2
|Napon baterije (V)
|21,6
|Vreme trajanja ciklusa čišćenja po bateriji (min)
|max. 30
|Vreme punjenja baterije (min)
|180
|Tip baterije
|Litijum-jonska baterija
|Boja
|bela
|Težina bez pribora (kg)
|3,8
|Težina sa ambalažom (kg)
|8
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|1138 x 268 x 280
Kärcher usisivači za mokro i suvo čišćenje mogu da prepolove vreme čišćenja, jer se uobičajena kućna prljavština uklanja u jednom potezu, bez potrebe za prethodnim usisavanjem. /
**Na osnovu testova nezavisne laboratorije. /
***Advanced!Power režim uklanja čak i najtvrdokorniju, osušenu prljavštinu uz 60% veću usisnu snagu i 20% veću količinu vode u odnosu na standardni režim.
Scope of supply
- Univerzalna roler četka: 1 Kom
- Deterdžent: Čišćenje podova Universal RM 536 30 ml, 30 ml
- Baza za punjenje, odlaganje i čišćenje
- Četka za čišćenje
- Ravni plisirani filter: 1 Kom
- Sunđerasti filter: 1 Kom
Oprema
- Sistem s 2 rezervoara
- Dvostruki sistem filtera
- Režim automatskog čišćenja
- Standardni režim
- Snažan režim
- Režim za suvo čišćenje
- Indikator nivoa prljavee vode u rezervoaru
- Transportni točkovi
Videos
Područja primene
- Tvrdi podovi
- Na tepisima sa niskim vlaknima
- Čak i tvrdokorna prljavština
- Krupna prljavština
- Fina prljavština
- Suva prljavština
- Vlažna zemlja
- Tečnosti
- Dlaka kućnih ljubimaca
Pribor
Sredstva za čišćenje
Find parts
Find parts & diagrams for your Kärcher cleaning equipment. Select “Find Parts” to begin your search or contact your authorized Kärcher dealer or retailer.