Adapter Anti-Twist

Adapter protiv uvrtanja eliminiše mogućnost preklapanja creva i garantuje rad bez uvrtanja. Za sva visokopritisna creva sa Quick Connect adapterom na pištolju.

Uz Kärcher adapter protiv uvrtanja možete uživati u slobodi kretanja i udobnosti tokom rada pomoću kompresorskih čistača. Eliminiše mogućnost dosadnog preklapanja visokopritsnog creva, koje bi moglo predstavljati problem zbog spoticanja i pri odlaganju. Jednostavno okrenite rukom adapter i s lakoćom eliminišite preklop. Adapter se može lako i naknadno integrisati i brzo unaprediti vaše visokopritisno crevo. Kompatibilan je sa svim visokopritisnim crevima sa Quick Connect adapterom na pištolju. Zbog upotrebljenog mesinga garantovana je funkcija rotacije. Prikladno je za uređaje iz klase K4 do K7.

Obeležja i prednosti
Quick Connect priključak
  • Za zamenu visokopritisnog creva sa Quick Connect adapterom na pištolju.
Sistem za zaštitu od zapetljavanja
  • Preklapanje visokopritisnog creva može se izbeći rotiranjem adaptera.
Od mesinga
  • Pouzdana funkcija rotacije zahvaljujući upotrebljenom mesingu.
Specifikacije

Tehnički podaci

Boja crna
Težina (kg) 0,1
Težina sa ambalažom (kg) 0,1
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 137 x 26 x 26
