Adapter Anti-Twist
Adapter protiv uvrtanja eliminiše mogućnost preklapanja creva i garantuje rad bez uvrtanja. Za sva visokopritisna creva sa Quick Connect adapterom na pištolju.
Uz Kärcher adapter protiv uvrtanja možete uživati u slobodi kretanja i udobnosti tokom rada pomoću kompresorskih čistača. Eliminiše mogućnost dosadnog preklapanja visokopritsnog creva, koje bi moglo predstavljati problem zbog spoticanja i pri odlaganju. Jednostavno okrenite rukom adapter i s lakoćom eliminišite preklop. Adapter se može lako i naknadno integrisati i brzo unaprediti vaše visokopritisno crevo. Kompatibilan je sa svim visokopritisnim crevima sa Quick Connect adapterom na pištolju. Zbog upotrebljenog mesinga garantovana je funkcija rotacije. Prikladno je za uređaje iz klase K4 do K7.
Obeležja i prednosti
Quick Connect priključak
- Za zamenu visokopritisnog creva sa Quick Connect adapterom na pištolju.
Sistem za zaštitu od zapetljavanja
- Preklapanje visokopritisnog creva može se izbeći rotiranjem adaptera.
Od mesinga
- Pouzdana funkcija rotacije zahvaljujući upotrebljenom mesingu.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Boja
|crna
|Težina (kg)
|0,1
|Težina sa ambalažom (kg)
|0,1
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|137 x 26 x 26
Videos
Kompatibilni uređaji
- H 10 Q visokopritisno crevo sa Quick Connect sistemom i za uređaje sa motalicom za crevo
- High Pressure Hose Kit 7,5m
- K 4 Power Control Flex
- K 4 Power Control Flex Car & Home
- K 4 Power Control Flex Home
- K 4 Power Control Home
- K 4 Premium
- K 4 WCM
- K 5 Power Control Flex
- K 5 Power Control Flex Car & Home
- K 5 Power Control Flex Home
- K 5 Power Control Home
- K 5 Premium
- K4 Power Control
- K4 Premium Power Control
- K4 Premium Power Control Home
- K5 Power Control
- K5 Premium Smart Control
- K5 Premium Smart Control Home
- K7 Premium Smart Control
- K7 Premium Smart Control Home
- K7 Smart Control
- K7 Smart Control Home
- Komplet visokopritisnog creva od 7,5 m
- Komplet za crevo visokog pritiska HK 7,5
- Visokopritisno crevo H 9 Q, sa Quick Connect
- K 4 Compact
- K 4 Full Control
- K 4 Full Control Car & Home Splash G
- K 4 Full Control Car *EU
- K 4 Full Control Home
- K 4 Full Control Home & Brush
- K 4 Full Control Home *AT
- K 4 Full Control Home *EU
- K 4 Home *EU
- K 4 Premium
- K 4 Premium Full Control
- K 4 Premium Full Control Home
- K 4 Premium Full Control Home Wood *EU
- K 4 Premium Home
- K 5
- K 5 Compact
- K 5 Compact Car & Home
- K 5 Full Control
- K 5 Full Control Home
- K 5 Full Control Home *AT
- K 5 Full Control Home + PC 7,5 *AT
- K 5 Full Control Home&Splash Guard
- K 5 Full Control Plus
- K 5 Home
- K 5 Premium
- K 5 Premium Full Control
- K 5 Premium Full Control Car&Home&Org
- K 5 Premium Full Control Home
- K 5 Premium Full Control Plus
- K 5 Premium Full Control Plus Home