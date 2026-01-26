Alat za čišćenje filtera
Zahvaljujući alatu za čišćenje filtera za VC 4 Cordless myHome, VC 6 Cordless ourFamily i VC 7 Cordless yourMax uređaje, filter za ispusni vazduh se može lako očistiti.
Alat za čišćenje filtera za VC 4 Cordless (Premium) myHome, VC 6 Cordless (Premium) ourFamily i VC 7 Cordless yourMax uređaje ne samo što olakšava čišćenje filtera za ispusni vazduh uz samo nekoliko pokreta rukom već mu produžava vek trajanja. Čišćenje filtera obavlja se skoro automatski: Samo ga umetnite u alat za čišćenje filtera i mehanizam za ručno okretanje i istovremenim usisavanjem obezbedite neprekidno čist pretfilter. Obratite pažnju: Prethodno se u uređaj mora postaviti drugi filter za ispusni vazduh. Pravi dodatak pruža čvrsto povezivanje sa uređajem. Filter za ispusni vazduh za zamenu obuhvaćen je dodatnom opremom.
Obeležja i prednosti
Jednostavan za upotrebu
- Umetnite filter za ulazni vazduh i usisajte prašinu dok je uređaj uključen.
- Lako čišćenje filtera za ulazni vazduh.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Boja
|crna
|Težina (kg)
|0,1
|Težina sa ambalažom (kg)
|0,2
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|130 x 50 x 140
Područja primene
- Suva prljavština