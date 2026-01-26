Alat za čišćenje filtera

Zahvaljujući alatu za čišćenje filtera za VC 4 Cordless myHome, VC 6 Cordless ourFamily i VC 7 Cordless yourMax uređaje, filter za ispusni vazduh se može lako očistiti.

Alat za čišćenje filtera za VC 4 Cordless (Premium) myHome, VC 6 Cordless (Premium) ourFamily i VC 7 Cordless yourMax uređaje ne samo što olakšava čišćenje filtera za ispusni vazduh uz samo nekoliko pokreta rukom već mu produžava vek trajanja. Čišćenje filtera obavlja se skoro automatski: Samo ga umetnite u alat za čišćenje filtera i mehanizam za ručno okretanje i istovremenim usisavanjem obezbedite neprekidno čist pretfilter. Obratite pažnju: Prethodno se u uređaj mora postaviti drugi filter za ispusni vazduh. Pravi dodatak pruža čvrsto povezivanje sa uređajem. Filter za ispusni vazduh za zamenu obuhvaćen je dodatnom opremom.

Obeležja i prednosti
Jednostavan za upotrebu
  • Umetnite filter za ulazni vazduh i usisajte prašinu dok je uređaj uključen.
  • Lako čišćenje filtera za ulazni vazduh.
Specifikacije

Tehnički podaci

Boja crna
Težina (kg) 0,1
Težina sa ambalažom (kg) 0,2
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 130 x 50 x 140
Područja primene
  • Suva prljavština