DB 160, skidač nečistoće za K5–K7
Blaster mlaznica sa moćnom rotor mlaznicom (rotirajući puni mlaz) protiv naročito tvrdokornih nečistoća. Idealna za površine prekrivene mahovinom ili atmosferskim talogom.
Skidač nečistoće s moćnom rotirajućom mlaznicom savršen je za skidanje uporne prljavštine. Rotirajući puni mlaz s lakoćom uklanja atmosfersku nečistoću i brzo obnavlja izgled površina prekrivenih mahovinom i atmosferskim talogom. Skidač nečistoće osigurava veliki površinski učinak. Prikladna za sve kompresorske čistače za domaćinstvo Kärcher K5 – K7.
Obeležja i prednosti
Rotirajući tačkasti mlaz
- Efikasno rastvara i tvrdokorne nečistoće sa osetljivih površina.
Moćno čišćenje pod visokim pritiskom
- Ciljano čišćenje tvdokornih nečistoća
Bajonet- spoj
- Naročito podesno za aplikaciju
Specifikacije
Tehnički podaci
|Boja
|crna
|Težina (kg)
|0,2
|Težina sa ambalažom (kg)
|0,2
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|468 x 51 x 51
Kompatibilni uređaji
Područja primene
- Vozila
- Čak i tvrdokorna prljavština
- Bašta i kameni zidovi
- Mahovina