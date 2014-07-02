DB 160, skidač nečistoće za K5–K7

Blaster mlaznica sa moćnom rotor mlaznicom (rotirajući puni mlaz) protiv naročito tvrdokornih nečistoća. Idealna za površine prekrivene mahovinom ili atmosferskim talogom.

Skidač nečistoće s moćnom rotirajućom mlaznicom savršen je za skidanje uporne prljavštine. Rotirajući puni mlaz s lakoćom uklanja atmosfersku nečistoću i brzo obnavlja izgled površina prekrivenih mahovinom i atmosferskim talogom. Skidač nečistoće osigurava veliki površinski učinak. Prikladna za sve kompresorske čistače za domaćinstvo Kärcher K5 – K7.

Obeležja i prednosti
Rotirajući tačkasti mlaz
  • Efikasno rastvara i tvrdokorne nečistoće sa osetljivih površina.
Moćno čišćenje pod visokim pritiskom
  • Ciljano čišćenje tvdokornih nečistoća
Bajonet- spoj
  • Naročito podesno za aplikaciju
Specifikacije

Tehnički podaci

Boja crna
Težina (kg) 0,2
Težina sa ambalažom (kg) 0,2
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 468 x 51 x 51
Područja primene
  • Vozila
  • Čak i tvrdokorna prljavština
  • Bašta i kameni zidovi
  • Mahovina