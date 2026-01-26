Filter-kese od netkanog tekstila za KFI 117
Razvijena za usisivač za suvo i mokro usisavanje WD 1 Compact Battery s akumulatorskim napajanjem: troslojna filter-kesa od netkanog tekstila pruža dugotrajnu usisnu snagu i izvanredno zadržava prašinu.
Za snažne performanse: Troslojne filter-kese od netkanog tekstila, posebno razvijene za usisivač za suvo i mokro usisavanje WD 1 Compact Battery s akumulatorskim napajanjem, izuzetno su otporne na cepanje i pružaju neverovatnu moć zadržavanja prašine i usisnu snagu. Takođe su savršene za zahtevne primene, npr. usisavanje vlažne prljavštine. Uz uređaj se isporučuju četiri kese.
Obeležja i prednosti
Prikladan za akumulatorski usisivač za suvo i mokro usisavanje Kärcher WD 1 Compact Battery
Na habanje otporan materijal od flisa je posebno pogodan za zahtevne primene
Troslojni materijal od flisa za odlično zadržavanje prašine i optimalnu usisnu snagu
Specifikacije
Tehnički podaci
|Boja
|bela
|Težina (kg)
|0,1
|Težina sa ambalažom (kg)
|0,2
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|550 x 100 x 120
Područja primene
- Suva prljavština
- Vlažna zemlja