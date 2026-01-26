Za snažne performanse: Troslojne filter-kese od netkanog tekstila, posebno razvijene za usisivač za suvo i mokro usisavanje WD 1 Compact Battery s akumulatorskim napajanjem, izuzetno su otporne na cepanje i pružaju neverovatnu moć zadržavanja prašine i usisnu snagu. Takođe su savršene za zahtevne primene, npr. usisavanje vlažne prljavštine. Uz uređaj se isporučuju četiri kese.