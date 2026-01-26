Filter-kese od netkanog tekstila za KFI 117

Razvijena za usisivač za suvo i mokro usisavanje WD 1 Compact Battery s akumulatorskim napajanjem: troslojna filter-kesa od netkanog tekstila pruža dugotrajnu usisnu snagu i izvanredno zadržava prašinu.

Za snažne performanse: Troslojne filter-kese od netkanog tekstila, posebno razvijene za usisivač za suvo i mokro usisavanje WD 1 Compact Battery s akumulatorskim napajanjem, izuzetno su otporne na cepanje i pružaju neverovatnu moć zadržavanja prašine i usisnu snagu. Takođe su savršene za zahtevne primene, npr. usisavanje vlažne prljavštine. Uz uređaj se isporučuju četiri kese.

Obeležja i prednosti
Prikladan za akumulatorski usisivač za suvo i mokro usisavanje Kärcher WD 1 Compact Battery
Na habanje otporan materijal od flisa je posebno pogodan za zahtevne primene
Troslojni materijal od flisa za odlično zadržavanje prašine i optimalnu usisnu snagu
Specifikacije

Tehnički podaci

Boja bela
Težina (kg) 0,1
Težina sa ambalažom (kg) 0,2
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 550 x 100 x 120
Područja primene
  • Suva prljavština
  • Vlažna zemlja