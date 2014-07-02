Filter s ravnim naborima

Filter s ravnim naborima omogućava mokro i suvo usisavanje bez promene filtera. Nudi veliku filtersku površinu na najmanjem prostoru i ne ulazi u rezervoar usisivača.

Filter s ravnim naborima omogućava mokro i suvo usisavanje bez promene filtera. Nudi veliku filtersku površinu na najmanjem prostoru i ne ulazi u rezervoar usisivača. Osim toga, filter se odlikuje visokim stepenom zadržavanja prašine, a zbog svoje fleksibilne strukture jednostavan je za čišćenje.

Obeležja i prednosti
Materijal filtera
  • Omogućava mokro i suvo usisavanje bez zamene filtera
  • Visoki stepen zadržavanja prašine
Fleksibilna konstrukcija
  • Jednostavno čišćenje
Kompaktna konstrukcija
  • Velika površina filtera na minimalnom prostoru
Specifikacije

Tehnički podaci

Količina (Kom) 1
Boja braon
Težina (kg) 0,1
Težina sa ambalažom (kg) 0,2
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 205 x 75 x 73
Kompatibilni uređaji