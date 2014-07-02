Filter s ravnim naborima
Filter s ravnim naborima omogućava mokro i suvo usisavanje bez promene filtera. Nudi veliku filtersku površinu na najmanjem prostoru i ne ulazi u rezervoar usisivača. Osim toga, filter se odlikuje visokim stepenom zadržavanja prašine, a zbog svoje fleksibilne strukture jednostavan je za čišćenje.
Obeležja i prednosti
Materijal filtera
- Omogućava mokro i suvo usisavanje bez zamene filtera
- Visoki stepen zadržavanja prašine
Fleksibilna konstrukcija
- Jednostavno čišćenje
Kompaktna konstrukcija
- Velika površina filtera na minimalnom prostoru
Specifikacije
Tehnički podaci
|Količina (Kom)
|1
|Boja
|braon
|Težina (kg)
|0,1
|Težina sa ambalažom (kg)
|0,2
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|205 x 75 x 73