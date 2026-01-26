Filter ulaznog vazduha
Filtrira sitnije čestice iz vazduha tokom usisavanja: Filter ulaznog vazduha je kompatibilan sa VC 4 Cordless myHome, VC 6 Cordless ourFamily i VC 7 Cordless yourMax uređajima.
U okviru trostepenog sistema filtracije kroz ciklon, filter ulaznog vazduha i HEPA ili sunđerasti filter, filter ulaznog vazduha ima ulogu da filtrira sitnije čestice iz vazduha tokom usisavanja pre nego što se vazduh ponovo očisti kroz filter za ispusni vazduh (HEPA 12 ili penasti filter za ispusni vazduh, u zavisnosti od uređaja). Naša preporuka: Redovno čišćenje filtera ulaznog vazduha istresanjem akumulirane prašine ili korišćenjem Kärcher alata za čišćenje filtera. Kompatibilan sa VC 4 Cordless (Premium) myHome, VC 6 Cordless (Premium) ourFamily i VC 7 Cordless yourMax uređajima.
Obeležja i prednosti
Dug radni vek
- Jednostavno čišćenje korišćenjem alata za čišćenje filtera.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Boja
|siva
|Težina sa ambalažom (kg)
|0,1
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|130 x 50 x 50
Područja primene
- Suva prljavština