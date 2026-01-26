U okviru trostepenog sistema filtracije kroz ciklon, filter ulaznog vazduha i HEPA ili sunđerasti filter, filter ulaznog vazduha ima ulogu da filtrira sitnije čestice iz vazduha tokom usisavanja pre nego što se vazduh ponovo očisti kroz filter za ispusni vazduh (HEPA 12 ili penasti filter za ispusni vazduh, u zavisnosti od uređaja). Naša preporuka: Redovno čišćenje filtera ulaznog vazduha istresanjem akumulirane prašine ili korišćenjem Kärcher alata za čišćenje filtera. Kompatibilan sa VC 4 Cordless (Premium) myHome, VC 6 Cordless (Premium) ourFamily i VC 7 Cordless yourMax uređajima.