MEKA, SREDNJA i TVRDA faza pritiska, kao i režim deterdženta koji se podešavaju okretanjem Vario Power mlazne cevi se prenose direktno na displej visokopritisnog pištolja. Na ovaj način korisnik zna u kom režimu trenutno radi. Displej je lako čitljiv u svim vremenskim uslovima i pruža veću kontrolu i bezbednost tokom čišćenja. Quick Connect adapter pištolja sa okidačem čini ga pogodnim za sve kompresorske čistače Kärcher Power Control i Full Control klase K4 do K5.