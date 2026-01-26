G 160 Q pištolj
Visokopritisni pištolj za raspršivanje za sve kompresorske čistače Kärcher Power Control i Full Control klase K4 do K5. Na displeju prikazuje različite faze pritiska i režim deterdženta.
MEKA, SREDNJA i TVRDA faza pritiska, kao i režim deterdženta koji se podešavaju okretanjem Vario Power mlazne cevi se prenose direktno na displej visokopritisnog pištolja. Na ovaj način korisnik zna u kom režimu trenutno radi. Displej je lako čitljiv u svim vremenskim uslovima i pruža veću kontrolu i bezbednost tokom čišćenja. Quick Connect adapter pištolja sa okidačem čini ga pogodnim za sve kompresorske čistače Kärcher Power Control i Full Control klase K4 do K5.
Obeležja i prednosti
Rezervni pištolj za prskanje za sve kompresorske čistače Kärcher Power Control i Full Control u klasama K4 – K5.
- Za jednostavnu zamenu pištolja.
Lak za čitanje, manuelni displej za prikazivanje nivoa pritiska i način rada deterdženta
- Za jednostavniji odabir odgovarajućeg nivoa pritiska za odabrani objekat čišćenja.
Quick Connect priključak
- Sistem brze spojnice za jednostavno priključivanje pištolja i creva visokog pritiska.
Bajonet- spoj
- Omogućava priključivanje svih Kärcher pribora.
Nanošenje sredstva za čišćenje pod niskim pritiskom
- Komforno nanošenje sredstva za čišćenje.
Osigurač za zaštitu dece
- Blokira povlačenje pištolja.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Boja
|crna
|Težina (kg)
|0,5
|Težina sa ambalažom (kg)
|0,7
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|552 x 43 x 222