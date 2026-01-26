G 160 Q pištolj

Visokopritisni pištolj za raspršivanje za sve kompresorske čistače Kärcher Power Control i Full Control klase K4 do K5. Na displeju prikazuje različite faze pritiska i režim deterdženta.

MEKA, SREDNJA i TVRDA faza pritiska, kao i režim deterdženta koji se podešavaju okretanjem Vario Power mlazne cevi se prenose direktno na displej visokopritisnog pištolja. Na ovaj način korisnik zna u kom režimu trenutno radi. Displej je lako čitljiv u svim vremenskim uslovima i pruža veću kontrolu i bezbednost tokom čišćenja. Quick Connect adapter pištolja sa okidačem čini ga pogodnim za sve kompresorske čistače Kärcher Power Control i Full Control klase K4 do K5.

Obeležja i prednosti
Rezervni pištolj za prskanje za sve kompresorske čistače Kärcher Power Control i Full Control u klasama K4 – K5.
  • Za jednostavnu zamenu pištolja.
Lak za čitanje, manuelni displej za prikazivanje nivoa pritiska i način rada deterdženta
  • Za jednostavniji odabir odgovarajućeg nivoa pritiska za odabrani objekat čišćenja.
Quick Connect priključak
  • Sistem brze spojnice za jednostavno priključivanje pištolja i creva visokog pritiska.
Bajonet- spoj
  • Omogućava priključivanje svih Kärcher pribora.
Nanošenje sredstva za čišćenje pod niskim pritiskom
  • Komforno nanošenje sredstva za čišćenje.
Osigurač za zaštitu dece
  • Blokira povlačenje pištolja.
Specifikacije

Tehnički podaci

Boja crna
Težina (kg) 0,5
Težina sa ambalažom (kg) 0,7
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 552 x 43 x 222
Videos