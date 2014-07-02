G 160 Q, pištolj Quick Connect
Premium pištolj sa okidačem zahvaljujući svojoj Quick Connect spojnici i ergonomskom drškom pruža visok nivo udobnosti tokom korišćenja. Idealan je i kao zamenski pištolj za sve Kärcher perače pod pritiskom klase K2 – K7 koji imaju Quick Connect priključak.
Obeležja i prednosti
Rezervni pištolj za Kärcher korisnike kompresorskog čistača od 2008 klasa K2 - K7, Quick Connect
- Jednostavna zamena pištolja.
Brzo povezivanje
- Sistem brze spojnice za jednostavno priključivanje pištolja i creva visokog pritiska.
Bajonet- spoj
- Omogućava priključivanje svih Kärcher pribora.
Gumena stopa
- Bolje rukovanje
Nanošenje sredstva za čišćenje pod niskim pritiskom
- Jednostavno nanošenje sredstva za čišćenje.
- Bolje rastvaranje prljavštine i efikasnije čišćenje.
Osigurač za zaštitu dece
- Blokirano je okidanje pištolja.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Boja
|crna
|Težina (kg)
|0,4
|Težina sa ambalažom (kg)
|0,5
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|440 x 193 x 40