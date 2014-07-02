G 160 Q, pištolj Quick Connect

Premium pištolj sa okidačem zahvaljujući svojoj Quick Connect spojnici i ergonomskom drškom pruža visok nivo udobnosti tokom korišćenja.

Premium pištolj sa okidačem zahvaljujući svojoj Quick Connect spojnici i ergonomskom drškom pruža visok nivo udobnosti tokom korišćenja. Idealan je i kao zamenski pištolj za sve Kärcher perače pod pritiskom klase K2 – K7 koji imaju Quick Connect priključak.

Obeležja i prednosti
Rezervni pištolj za Kärcher korisnike kompresorskog čistača od 2008 klasa K2 - K7, Quick Connect
  • Jednostavna zamena pištolja.
Brzo povezivanje
  • Sistem brze spojnice za jednostavno priključivanje pištolja i creva visokog pritiska.
Bajonet- spoj
  • Omogućava priključivanje svih Kärcher pribora.
Gumena stopa
  • Bolje rukovanje
Nanošenje sredstva za čišćenje pod niskim pritiskom
  • Jednostavno nanošenje sredstva za čišćenje.
  • Bolje rastvaranje prljavštine i efikasnije čišćenje.
Osigurač za zaštitu dece
  • Blokirano je okidanje pištolja.
Specifikacije

Tehnički podaci

Boja crna
Težina (kg) 0,4
Težina sa ambalažom (kg) 0,5
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 440 x 193 x 40
Videos